Президент США Дональд Трамп вновь публично продемонстрировал свое дружелюбное отношение к российскому диктатору владимиру путину. На этот раз американский лидер разместил в соцсети Truth Social фотографию их встречи с крупной надписью "Мой друг". Ранее Трамп уже неоднократно называл главу кремля своим другом, несмотря на продолжающуюся российскую войну против Украины. Об этом свидетельствует публикация в Truth Social, пишет УНН.

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На опубликованном изображении Трамп пожимает руку путину и наклоняется к нему во время личной беседы. Над фотографией размещена крупная надпись на английском языке "My Friend", что означает "Мой друг".

19 ноября во время встречи с российским диктатором в Китае американский президент также публично назвал его своим другом.

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Позже журналисты спросили Трампа, считает ли он путина другом не только лично для себя, но и для Соединенных Штатов.

Я не могу говорить от имени Америки. Что касается меня, то у меня с путиным очень хорошие отношения — ответил президент США.

В то же время последние переговоры американского и российского лидеров не принесли прорыва в вопросе завершения войны против Украины.

Несмотря на это, Трамп продолжает публично подчеркивать личную привязанность к путину, теперь уже и отдельной публикацией в социальной сети.

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