Трамп вновь назвал Путина своим другом — на этот раз посвятил ему отдельную публикацию в Truth Social
Киев • УНН
Трамп опубликовал фото с Путиным и назвал его своим другом. Переговоры лидеров не приблизили завершение войны против Украины.
Президент США Дональд Трамп вновь публично продемонстрировал свое дружелюбное отношение к российскому диктатору владимиру путину. На этот раз американский лидер разместил в соцсети Truth Social фотографию их встречи с крупной надписью "Мой друг". Ранее Трамп уже неоднократно называл главу кремля своим другом, несмотря на продолжающуюся российскую войну против Украины. Об этом свидетельствует публикация в Truth Social, пишет УНН.
Детали
На опубликованном изображении Трамп пожимает руку путину и наклоняется к нему во время личной беседы. Над фотографией размещена крупная надпись на английском языке "My Friend", что означает "Мой друг".
19 ноября во время встречи с российским диктатором в Китае американский президент также публично назвал его своим другом.
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Позже журналисты спросили Трампа, считает ли он путина другом не только лично для себя, но и для Соединенных Штатов.
Я не могу говорить от имени Америки. Что касается меня, то у меня с путиным очень хорошие отношения
В то же время последние переговоры американского и российского лидеров не принесли прорыва в вопросе завершения войны против Украины.
Несмотря на это, Трамп продолжает публично подчеркивать личную привязанность к путину, теперь уже и отдельной публикацией в социальной сети.
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