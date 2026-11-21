США работают над расширением гуманитарных договорённостей между Украиной и Россией после эвакуации жителей оккупированных Олешек в Херсонской области. Президент Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что стороны прорабатывают более широкий формат таких договорённостей. Об этом он заявил в интервью Fox News, пишет УНН.

Детали

Комментируя эвакуацию, Трамп назвал её результат положительным и подчеркнул, что временное прекращение огня позволило вывезти людей из населённых пунктов.

"Это было замечательно. Это было перемирие. Людей эвакуировали из городов и населённых пунктов, что, вероятно, спасло им жизнь. Сейчас мы работаем над более масштабным вариантом этого", — заявил президент США.

Также Трамп высоко оценил усилия первой леди Мелании Трамп, направленные на налаживание контактов между Москвой и Киевом.

Напомним

Первая леди США Мелания Трамп выразила надежду, что Украина и Россия смогут договориться о новом прекращении огня к Рождеству. По её словам, переговоры между сторонами уже идут, а достичь договорённости можно довольно быстро при наличии политической воли.