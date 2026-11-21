Руководство Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры должно продемонстрировать открытость и готовность к парламентскому контролю. Они должны прийти на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады и ответить на все вопросы народных депутатов. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил политолог Артём Бронужков.

Детали

ВСК по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время военного положения вызвала руководителей НАБУ и САП Семёна Кривоноса и Александра Клименко на заседание 23 ноября. Народные депутаты хотят заслушать объяснения руководителей антикоррупционных органов после информации, обнародованной генерал-майором СБУ Сергеем Дукой.

Он во время заседания ВСК в среду сообщил об уголовных делах, которые расследовал его департамент, где фигурировали как руководители НАБУ и САП, так и некоторые детективы НАБУ. Кроме того, он подтвердил информацию о том, что в одном из дел фигурирует жена руководителя антикоррупционной прокуратуры. Также Дука сообщил, что сотрудники НАБУ и САП за год так и не прошли полиграф, как это предусмотрено законодательством.

Во время заседания в среду также поднимался вопрос негативного влияния публикации фильмов о расследовании дел НАБУ на международные переговоры Украины.

НАБУ и САП должны быть готовы к открытому диалогу

По словам эксперта, деятельность антикоррупционных органов находится под особым вниманием общества. Громкие расследования, публичные конфликты между правоохранительными структурами и представителями власти, а также протесты вокруг антикоррупционной системы свидетельствуют о высоком общественном запросе на прозрачность и подотчётность соответствующих институтов.

Мы видим, что эти истории активно обсуждаются, люди выходили на протесты, общество очень остро реагирует на любые проявления коррупции. Поэтому, на мой взгляд, руководители НАБУ и САП должны быть готовы открыто артикулировать свою позицию, объяснять свои действия и отвечать на вопросы, которые возникают к их деятельности – отметил Бронужков.

Политолог обратил внимание на то, что общество имеет право получить ответы на вопросы относительно деятельности антикоррупционных органов.

Тем более что НАБУ само часто использует публичность, медийность и общественный резонанс как инструмент в своей работе, когда речь идёт о громких антикоррупционных делах, подозреваемых и фигурантах производств. Поэтому в ситуации, когда к деятельности самого антикоррупционного органа возникают вопросы, было бы логично ожидать от его руководства такой же открытости. Они должны прийти на заседание ВСК, озвучить свою позицию и дать ответы на вопросы, которые задают народные депутаты. Не думаю, что здесь должна быть какая-то проблема, если орган декларирует прозрачность и готовность к общественному диалогу – подчеркнул эксперт.

В то же время Бронужков убеждён, что предметом общественного внимания должны быть не только громкие задержания, объявления о подозрении или медийное сопровождение уголовных производств, но и конкретные результаты антикоррупционной работы, в частности судебные решения по соответствующим делам.

Хотелось бы, чтобы антикоррупционная деятельность не ограничивалась громкими заявлениями, публичными кампаниями и медийным сопровождением дел, а давала реальные, ощутимые результаты, в том числе в судах. Украинское общество имеет право видеть не только задержания, подозрения или резонансные расследования, но и конечный результат этой работы – подчеркнул политолог.

По мнению эксперта, антикоррупционные органы должны отчитываться о своей работе.

Особенно сейчас, во время полномасштабной войны, когда коррупция непосредственно влияет на обороноспособность государства, эффективность использования ресурсов и доверие к институтам, хотелось бы видеть значительно более высокую эффективность в борьбе с ней. И именно поэтому представители антикоррупционных органов должны не только публично говорить о своей работе, но и быть готовыми отчитываться за неё и отвечать на неудобные вопросы – подытожил Бронужков.

Добавим

В пятницу стало известно, что директор НАБУ Семён Кривонос и руководитель САП Александр Клименко не смогут лично прийти на заседание ВСК 23 ноября, поскольку будут находиться в командировке.

Глава ВСК, народный депутат Алексей Гончаренко в ответ на это предложил руководителям антикоррупционных органов присоединиться к заседанию онлайн.