В России не знают, когда смогут восстановить Крымский мост — ремонт может затянуться на годы
Киев • УНН
После украинских ударов повреждены арка и автомобильная часть Крымского моста. Эксперт предполагает, что ремонт может продлиться около двух лет.
российские власти до сих пор не могут назвать сроки восстановления Крымского моста, который получил масштабные повреждения после украинских ударов 17 ноября. Повреждения автомобильной и железнодорожной частей оказались настолько серьезными, что окончательные сроки ремонта определят только после подготовки инженерных решений. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.
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Вице-премьер рф Марат Хуснуллин признал, что удар повредил основную балку арочного пролета и саму арку. Часть конструкций обрушилась в Керченский пролив.
По словам российского чиновника, специалисты рассматривают 2 варианта восстановления моста. При этом конкретных сроков он не назвал, хотя ранее обещал запустить отдельные элементы автомобильной части в течение 1–2 месяцев.
Сколько может продлиться восстановление моста
Профессор Университета Халифы в Абу-Даби Андреас Каппоса предполагает, что восстановление автомобильного движения может занять около 2 лет.
Самой сложной задачей станет восстановление 227-метровой стальной арки, изготовление и монтаж которой в свое время заняли около 1,5 года.
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По информации издания, украинские силы атаковали мост трижды в течение 16–19 ноября. Наибольшие разрушения вызвал удар в ночь на 17 ноября, когда обрушились арка и около 270 метров автомобильного полотна.
путин после атаки пригрозил Украине ответными ударами, которые, по его словам, будут значительно болезненнее.
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