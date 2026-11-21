российские власти до сих пор не могут назвать сроки восстановления Крымского моста, который получил масштабные повреждения после украинских ударов 17 ноября. Повреждения автомобильной и железнодорожной частей оказались настолько серьезными, что окончательные сроки ремонта определят только после подготовки инженерных решений. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

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Вице-премьер рф Марат Хуснуллин признал, что удар повредил основную балку арочного пролета и саму арку. Часть конструкций обрушилась в Керченский пролив.

По словам российского чиновника, специалисты рассматривают 2 варианта восстановления моста. При этом конкретных сроков он не назвал, хотя ранее обещал запустить отдельные элементы автомобильной части в течение 1–2 месяцев.

Сколько может продлиться восстановление моста

Профессор Университета Халифы в Абу-Даби Андреас Каппоса предполагает, что восстановление автомобильного движения может занять около 2 лет.

Самой сложной задачей станет восстановление 227-метровой стальной арки, изготовление и монтаж которой в свое время заняли около 1,5 года.

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По информации издания, украинские силы атаковали мост трижды в течение 16–19 ноября. Наибольшие разрушения вызвал удар в ночь на 17 ноября, когда обрушились арка и около 270 метров автомобильного полотна.

путин после атаки пригрозил Украине ответными ударами, которые, по его словам, будут значительно болезненнее.

москва обещает месяцы, эксперты говорят о годах: когда восстановят Крымский мост