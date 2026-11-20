Администрация президента США Дональда Трампа сообщила европейским и украинским чиновникам, что хочет, чтобы Киев заключил мирное соглашение с россией до начала января — ещё до того, как демократы получат контроль над Конгрессом. Об этом сообщают четыре человека, осведомлённые о ходе переговоров, передаёт УНН со ссылкой на FT.

Детали

Издание отмечает, что специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер в этом месяце возобновили переговоры с Украиной и россией в Абу-Даби, положив конец восьмимесячной паузе, вызванной войной.

На промежуточных выборах, состоявшихся в этом месяце, Республиканская партия Трампа утратила контроль как над Палатой представителей, так и над Сенатом. Ожидается, что демократы будут оказывать Киеву большую поддержку и усилят давление на москву.

На этой неделе президент США встретился с владимиром путиным в Китае. После встречи он заявил, что его российский коллега дал ясно понять: москва "готова к миру". По словам людей, осведомлённых о ходе обсуждений, в последние дни Кушнер и Уиткофф провели ряд встреч с российскими, украинскими и европейскими чиновниками в москве, Дублине и Берлине, во время которых подчёркивали необходимость действовать безотлагательно.

"Американцы сильно давят, и возникают опасения, что для достижения хотя бы какого-то соглашения Украине придётся пойти на значительные уступки", — отметил один из европейских чиновников после встречи с Кушнером и Уиткоффом.

"Американцы спешат, а путин — нет", — добавил другой.

По словам высокопоставленного украинского чиновника, такие временные рамки усиливают в Киеве опасения, что Президента Украины Владимира Зеленского могут заставить согласиться на соглашение на условиях москвы ещё до того, как демократы возьмут под контроль Конгресс.

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"Трампу нравится путин, и он хочет завершить всё это до января", — сказал высокопоставленный чиновник, добавив, что россия "может получить более выгодные условия", если соглашение будет заключено до января.

В Белом доме не ответили на просьбу о комментарии.

Добавим

Издание отмечает, что, хотя Трамп сохраняет широкие полномочия для ведения мирных переговоров, демократы в Конгрессе намерены использовать свои законодательные возможности, чтобы усилить поддержку Украины и ввести новые санкции против москвы.

Они также пообещали воспользоваться своими контрольными полномочиями, чтобы тщательно проверить внешнюю политику Трампа, а также деловые интересы Уиткоффа и Кушнера. Хотя США не подталкивали Украину к конкретным уступкам россии, в четверг — после саммита с Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в Шэньчжэне — путин потребовал, чтобы Украина и её европейские союзники пошли на "компромиссы" и приняли "реалии".

Среди них — давнее требование москвы, чтобы Киев уступил территории в критически важном регионе на линии фронта — на Донбассе, а также запрет на будущее вступление Украины в НАТО и ограничение численности её вооружённых сил.

россия также настаивает на радикальных изменениях в сложившейся после окончания холодной войны европейской системе безопасности: в частности, требует, чтобы НАТО отвело свои войска и вооружения с восточного фланга.

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По словам двух американских чиновников, Трамп может обсудить пути завершения войны с европейскими лидерами во время саммита G20, который состоится в следующем месяце в Майами (принимающей стороной которого выступит сам Трамп).

Однако высокопоставленный французский чиновник заявил, что никаких переговоров с европейцами по Украине на саммите G20 не будет, поскольку Украину туда не пригласили.

Трамп пригласил путина на саммит, хотя российский лидер пока не сообщил, примет ли он в нём участие.

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Украинские чиновники расценивают недавнее введение ограничений скорости для Starshield — военной версии системы спутниковой связи Starlink компании SpaceX Илона Маска, — а также наблюдавшиеся в последние месяцы задержки с поставками ракет-перехватчиков для комплексов Patriot как попытку США ослабить позиции Киева и усилить давление, чтобы заставить его пойти на уступки россии.

Высокопоставленный украинский чиновник охарактеризировал действия администрации Трампа как "сознательный выбор" в пользу помощи России в получении выгодных условий во время мирных переговоров.

По словам двух лиц, осведомлённых о планах Кремля, Россия намерена использовать запланированную кампанию воздушных ударов, чтобы усилить своё влияние на Украину в будущих переговорах. Это делает маловероятным то, что Москва согласится на быстрое соглашение.

В ходе переговоров лишь недавно начали обсуждать российские требования относительно более широких вопросов безопасности в Европе — вопросов, которые, по словам путина, должны стать неотъемлемой частью любого итогового соглашения. Это ещё больше снижает вероятность того, что москва согласится на быстрое соглашение, которого добивается Трамп, — разве что Украина и её европейские союзники выполнят требования россии.

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Европейские страны, стремящиеся к прекращению огня, прежде чем обсуждать более широкую архитектуру европейской безопасности, добиваются официального участия в переговорах; россия же заявила, что для заключения окончательного соглашения потребуется их вклад. Однако путин пока не дал согласия на расширение переговорного формата, отметив, что Россия примет решение лишь после того, как европейские чиновники встретятся со своими коллегами в москве.

Представители США стремятся решать территориальные споры и более широкие вопросы европейской безопасности одновременно, рассматривая оба аспекта как ключевые для завершения войны.

В США также сообщили, что москва готова рассмотреть соглашение, согласно которому Украина получит гарантии безопасности от западных стран — по образцу статьи 5 Североатлантического договора о коллективной обороне.

"Думаю, президент Трамп готов к такому варианту, но, безусловно, это должно соответствовать интересам Америки", — заявил Кушнер в четверг в Берлине. Он добавил: "Мне кажется, нам удалось убедить россиян принять концепцию, согласно которой любые гарантии безопасности для Украины основывались бы на статье 5".

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Тем временем заместитель министра иностранных дел россии сергей рябков, участвовавший в последнем раунде переговоров в Абу-Даби, в пятницу заявил, что "даже формула, предусматривающая для Киева нечто вроде членства в НАТО... является для нас неприемлемой".

"Пусть признают нерушимость нашего требования о том, что (Украина) никогда не сможет вступить в НАТО. Когда это произойдёт, думаю, мы сможем обсудить вопрос гарантий безопасности".