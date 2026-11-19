Дональд Трамп и Владимир Путин. Photograph: Vyacheslav Prokofyev/SPUTNIK/KREMLIN POOL/EPA

Российский диктатор владимир путин заявил, что рассмотрит возможность участия в декабрьском саммите G20 в Майами — после того, как обсудил этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом во время их сегодняшней встречи, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

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Как сообщает агентство Reuters, путин отметил, что его решение относительно поездки будет зависеть от "ситуации в россии". При этом такое участие может вызвать серьезные разногласия, поскольку ожидается присутствие европейских союзников на саммите.

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Ранее в кремле заявили, что решение об участии путина в саммите G20 в Майами "вряд ли будет принято сегодня или завтра".

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