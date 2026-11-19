gутин рассматривает возможность участия в саммите G20 в США — от чего будет зависеть решение
Киев • УНН
путин заявил, что обсудил с Трампом возможное участие в саммите G20. Решение будет зависеть от ситуации в россии и может вызвать споры.
Российский диктатор владимир путин заявил, что рассмотрит возможность участия в декабрьском саммите G20 в Майами — после того, как обсудил этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом во время их сегодняшней встречи, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Как сообщает агентство Reuters, путин отметил, что его решение относительно поездки будет зависеть от "ситуации в россии". При этом такое участие может вызвать серьезные разногласия, поскольку ожидается присутствие европейских союзников на саммите.
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Ранее в кремле заявили, что решение об участии путина в саммите G20 в Майами "вряд ли будет принято сегодня или завтра".
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