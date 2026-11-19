путін розглядає можливість участі у саміті G20 у США - від чого залежатиме рішення
Київ • УНН
Путін заявив, що обговорив із Трампом можливу участь у саміті G20. Рішення залежатиме від ситуації в Росії та може спричинити суперечки.
російський диктатор володимир путін заявив, що розгляне можливість участі в грудневому саміті G20 у Маямі — після того, як обговорив це питання з президентом США Дональдом Трампом під час їхньої сьогоднішньої зустрічі, передає УНН із посиланням на The Guardian.
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Як повідомляє агентство Reuters, путін зазначив, що його рішення щодо поїздки залежатиме від "ситуації в росії". При цьому така участь може викликати серйозні розбіжності, оскільки на саміті очікується присутність європейських союзників.
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Раніше у кремлі заявили, що рішення про участь путіна в саміті G20 у Майамі "навряд чи буде прийнято сьогодні чи завтра".
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