Дональд Трамп і володимир путін. Photograph: Vyacheslav Prokofyev/SPUTNIK/KREMLIN POOL/EPA

російський диктатор володимир путін заявив, що розгляне можливість участі в грудневому саміті G20 у Маямі — після того, як обговорив це питання з президентом США Дональдом Трампом під час їхньої сьогоднішньої зустрічі, передає УНН із посиланням на The Guardian.

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Як повідомляє агентство Reuters, путін зазначив, що його рішення щодо поїздки залежатиме від "ситуації в росії". При цьому така участь може викликати серйозні розбіжності, оскільки на саміті очікується присутність європейських союзників.

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Раніше у кремлі заявили, що рішення про участь путіна в саміті G20 у Майамі "навряд чи буде прийнято сьогодні чи завтра".

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