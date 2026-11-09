Мерц готовий поговорити з путіним на саміті G20 у Маямі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що готовий поспілкуватися з російським диктатором володимиром путіним на саміті G20 у Майамі. Про це повідомляє Westfalenpost, інформує УНН.

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За словами Мерца, він не збирається уникати розмови з путіним, якщо той прибуде на саміт G20.

Сторона, що приймає, завжди має право запросити додаткових глав держав і урядів. І, наскільки нам відомо на даний момент, Трамп запросив путіна . ... Якщо він буде там, я не уникну можливості провести з ним бесіду - зазначив канцлер ФРН.

Він додав, що наразі невідомо, чи буде путін присутній на саміті, адже поки той не підтвердив свою присутність.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що запросить Зеленського на саміт G20, який відбудеться у грудні в Маямі.

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