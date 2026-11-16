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Леонардо Ді Капріо відсвяткував 52-річчя з Аль Пачіно, Джеффом Безосом та іншими зірками Голлівуду

Київ • УНН

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Леонардо Ді Капріо влаштував у Беверлі-Гіллз вечірку з нагоди 52-річчя. Серед гостей були Аль Пачіно, Джефф Безос, Орландо Блум та інші зірки.

Леонардо Ді Капріо відсвяткував 52-річчя з Аль Пачіно, Джеффом Безосом та іншими зірками Голлівуду

Американський актор Леонардо Ді Капріо влаштував масштабну вечірку з нагоди свого 52-річчя в Беверлі-Гіллз. Серед гостей були Аль Пачіно, Джефф Безос, Орландо Блум та інші знаменитості. Про це 15 листопада повідомило видання People, пише УНН.

Деталі

Актор відзначив день народження 11 листопада, однак святкування організував у суботу, 14 листопада. На вечірку запросили його давніх друзів, колег по знімальному майданчику та відомих представників шоу-бізнесу.

Серед гостей помітили Тобі Магвайра, який знімався з Ді Капріо у фільмі "Великий Гетсбі", Джону Гілла із "Вовка з Волл-стріт" та Аль Пачіно, з яким актор працював над стрічкою "Одного разу в Голлівуді".

Хто ще відвідав зіркову вечірку

На святкування також прибули засновник Amazon Джефф Безос із дружиною Лорен Санчес, Орландо Блум, Едрієн Броуді, Едвард Нортон та Кейсі Аффлек.

Серед гостей були модель Кара Делевінь, акторка Елізабет Бенкс, репер 50 Cent і співачка Ice Spice.

Папараці сфотографували знаменитостей під час прибуття на вечірку та після її завершення. Світлини з приватного святкування з'явилися в американських медіа.

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Степан Гафтко

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