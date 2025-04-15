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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 11789 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 33034 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 163074 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 140388 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143123 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136536 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136533 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196798 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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"Ніби сидять на героїні". Сенатор США порівняв Трампа та Маска з "жадібними наркоманами"

Сенатор США Берні Сандерс заявив, що Трамп, Маск та інші олігархи мають залежність від жадібності. Він порівняв їх з наркоманами, які прагнуть все більшого збагачення.

Новини Світу • 07:27 • 4216 перегляди

Спецпредставник Трампа Віткофф: мирна угода стосується п'яти територій, але містить більше

Стів Віткофф заявив, що мирна угода стосується п'яти територій, але містить більше. Переговори з путіним він назвав переконливими, обговорювали закінчення війни.

Війна • 15 квітня, 05:59 • 4664 перегляди

США і Панама близькі до угоди щодо проходу військових кораблів через Панамський канал - Гегсет

США і Панама підпишуть угоду про вільний прохід для американських військових кораблів через Панамський канал. Також сторони підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері безпеки.

Новини Світу • 10 квітня, 09:11 • 9192 перегляди

Ціна на російську нафту Urals впали до 50 доларів: в ЦПД РНБО пояснили, чому це важливо

Ціна на російську нафту Urals знизилась через посилення санкцій. За словами керівника ЦПД РНБО, критичною ціною стане показник 40 доларів за барель.

Економіка • 7 квітня, 12:48 • 11386 перегляди

путін переконаний, що час працює на нього і тому не поспішає припиняти війну - NBC News

Російський диктатор володимир путін не збирається завершувати війну проти України, а планує новий наступ весною. Він чекає на нормалізацію відносин з Білим домом.

Війна • 5 квітня, 12:32 • 16452 перегляди

Трамп вважає, що Зеленський та путін гоготові до угоди про перемир’я

За словами Трампа, є значні успіхи у розмовах про ситуацію в Україні. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що українці показали готовність до припинення вогню.

Війна • 4 квітня, 13:33 • 11560 перегляди

США визначили час для відповіді рф про готовність до миру - Рубіо

США очікують від росії відповіді щодо готовності до миру у визначений термін. Конгрес США вже працює над законопроєктом про посилення санкцій проти рф.

Політика • 4 квітня, 12:25 • 10646 перегляди

Посланець путіна у Вашингтоні звинуватив Україну у нібито порушенні енергетичного перемир’я

Посол рф у США кирило дмитрієв заявив, що Україна порушує "енергетичне перемир'я", завдаючи ударів по росії. Він також закликав зняти санкції з рф для успіху переговорів.

Війна • 4 квітня, 12:11 • 10713 перегляди

США мають знати, чи рф готова до миру, і путін має ухвалити це рішення - Рубіо

США скоро дізнаються, чи готова росія до миру, і путін має ухвалити рішення. Україна вже показала готовність до припинення вогню.

Війна • 4 квітня, 11:50 • 6736 перегляди

Трамп пропонує пом'якшення мита Китаю в обмін на схвалення продажу TikTok

Президент США натякнув, що готовий піти на поступки щодо мит, якщо Китай дозволить ByteDance продати TikTok. Адміністрація Трампа близька до угоди з інвесторами.

Новини Світу • 4 квітня, 05:48 • 5180 перегляди

Келлог вважає, що війна між рф та Україною вже на порозі припинення вогню

Спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що США мають намір домогтися повного припинення вогню в Україні. Обом сторонам доведеться піти на певні компроміси.

Війна • 2 квітня, 18:15 • 24345 перегляди

Трамп розчарований, що путін "тягне час" і придивляється до агресивного застосування санкцій - ЗМІ

Трамп вважає, що путін затягує переговори, і розглядає посилення санкцій, включаючи заборону на російський "тіньовий флот", що перевозить нелегальну нафту.

Війна • 1 квітня, 19:19 • 11213 перегляди

Гегсет зобов'язав чоловіків і жінок-військовослужбовців США проходити однакові фізичні випробування

Міністр оборони США зобов'язав усіх військових, незалежно від статі, відповідати єдиним вимогам до фізичної підготовки для бойових посад. Це доповнює існуючі стандарти.

Новини Світу • 1 квітня, 11:15 • 15490 перегляди

У США вважають важливим модернізувати свій ядерний арсенал

Керівник Міненерго США заявив про необхідність модернізації ядерної зброї. Це потрібно для збереження технологічного лідерства та надійності американського арсеналу.

Новини Світу • 30 березня, 06:28 • 28359 перегляди

Дружина голови Пентагону була присутня на закритих зустрічах, де обговорювали конфіденційну інформацію - WSJ

Дженніфер Гегсет, дружина голови Пентагону, була присутня на переговорах чоловіка з іноземними військовими колегами, де обговорювалася конфіденційна інформація. Деякі учасники зустрічей були здивовані її присутністю.

Політика • 29 березня, 16:22 • 45063 перегляди

85% проти: гренландці не підтримують приєднання до США

Опитування показало, що 85% жителів Гренландії виступають проти приєднання до США. Тим часом, менше 30% американців підтримують цю ідею.

Новини Світу • 29 березня, 07:53 • 13127 перегляди

"Це найбільша революція": Ілон Маск оцінив роботу команди DOGE

Ілон Маск похвалив роботу Департаменту ефективності уряду (DOGE), яким керує з 2025 року, назвавши її найбільшою революцією з часів первісних людей. За його словами, це допомогло врятувати США.

Новини Світу • 28 березня, 11:18 • 30069 перегляди

Вдова журналіста Fox News подала до суду на видання через загибель чоловіка в Україні

Мішель Росс-Стентон, вдова П’єра Закжевського, звинувачує Fox News у неналежному захисті її чоловіка та відсутності необхідної страховки. Вона вимагає виплатити 11,6 мільйона доларів компенсації.

Війна • 27 березня, 15:17 • 25058 перегляди

DOGE Маска взявся за вивчення інциденту з чатом у Signal з військовими планами США

Ілон Маск і команда DOGE вивчають, як редактор The Atlantic потрапив у чат Signal про військову атаку в Ємені. Білий дім підтвердив участь Маска для підвищення безпеки комунікацій.

Новини Світу • 26 березня, 09:39 • 25339 перегляди

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія побоюються, що угода між США та росією може відновити вплив Москви в Чорному морі. Переговори стосуються безпеки судноплавства та експорту.

Війна • 24 березня, 10:58 • 110816 перегляди

США готові до військових дій проти Ірану за певних умов – Білий дім

США можуть вдатися до військових дій, якщо Іран продовжить розробку ядерної зброї. Вашингтон наголошує, що діалог є кращим рішенням, але альтернатива неприйнятна.

Політика • 23 березня, 21:41 • 43082 перегляди

Припинення війни в Україні буде покроковим: радник Трампа назвав етапи до мирної угоди

Майк Волц заявив, що припинення вогню на лінії фронту стане останнім етапом перед підписанням мирної угоди. До цього мають припинитися удари по енергомережах та відбутися обміни полоненими.

Війна • 23 березня, 19:00 • 115858 перегляди

В американських школах хочуть заборонити мобільні: яка причина

Міністр охорони здоров'я США стверджує, що телефони викликають рак, погіршують успішність і призводять до вживання наркотиків. Франція також планує заборону для дітей до 15 років.

Новини Світу • 23 березня, 01:38 • 26920 перегляди

Трамп заперечив переговори з путіним про припинення допомоги Україні

Дональд Трамп заявив, що не обговорював з володимиром путіним припинення допомоги Україні. За словами Трампа, розмова з путіним пройшла чудово та сприяла зближенню позицій щодо економічних відносин після завершення війни в Україні.

Війна • 18 березня, 23:44 • 19674 перегляди

Ізраїль атакував Газу після консультацій з адміністрацією Трампа - Білий дім

Ізраїль завдав інтенсивних ударів по Газі після консультацій з командою Трампа. Авіаудари стали одними з наймасштабніших після перемир'я 19 січня, ХАМАС звинуватив Ізраїль у порушенні угоди.

Новини Світу • 18 березня, 03:28 • 13713 перегляди

Умєров заперечив оточення українських підрозділів у Курській області

Міністр оборони Умєров заявив, що українські військові відійшли на вигідніші позиції, і жоден підрозділ не перебуває в оточенні. Він назвав заяви про це російською пропагандою.

Війна • 16 березня, 23:53 • 19099 перегляди

Топ-8 техномагнатів втратили цього року $266 млрд

Вісім технологічних мільярдерів втратили близько $266 млрд через політику Трампа. Ілон Маск втратив $132 млрд через падіння акцій Tesla.

Економіка • 12 березня, 11:55 • 16622 перегляди

США та Україна не обговорювали відставку Зеленського в Джидді - Fox News

На переговорах української та американської делегацій у Джидді питання відставки Володимира Зеленського не порушувалося. Про це повідомила журналістка Fox News Нана Саджая.

Політика • 12 березня, 03:00 • 19464 перегляди

Я не зацікавлений сперечатися з ним публічно: Венс прокоментував критику від свого двоюрідного брата, який воював за Україну

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував критику свого двоюрідного брата Нейта, який воював за Україну. Венс заявив, що не зацікавлений у публічній суперечці, але готовий до особистого спілкування.

Новини Світу • 11 березня, 16:53 • 14275 перегляди

Трамп ухилився від питання про росію та назвав Зеленського "невдячним"

В інтерв'ю Fox News Трамп не дав прямої відповіді щодо послаблення тиску на росію. Колишній президент США також розкритикував Зеленського та політику Байдена щодо підтримки України.

Політика • 9 березня, 16:53 • 36415 перегляди