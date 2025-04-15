Я не зацікавлений сперечатися з ним публічно: Венс прокоментував критику від свого двоюрідного брата, який воював за Україну

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував критику свого двоюрідного брата Нейта, який воював за Україну. Венс заявив, що не зацікавлений у публічній суперечці, але готовий до особистого спілкування.