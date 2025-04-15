Сенатор США Берні Сандерс заявив, що Трамп, Маск та інші олігархи мають залежність від жадібності. Він порівняв їх з наркоманами, які прагнуть все більшого збагачення.
Стів Віткофф заявив, що мирна угода стосується п'яти територій, але містить більше. Переговори з путіним він назвав переконливими, обговорювали закінчення війни.
США і Панама підпишуть угоду про вільний прохід для американських військових кораблів через Панамський канал. Також сторони підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері безпеки.
Ціна на російську нафту Urals знизилась через посилення санкцій. За словами керівника ЦПД РНБО, критичною ціною стане показник 40 доларів за барель.
Російський диктатор володимир путін не збирається завершувати війну проти України, а планує новий наступ весною. Він чекає на нормалізацію відносин з Білим домом.
За словами Трампа, є значні успіхи у розмовах про ситуацію в Україні. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що українці показали готовність до припинення вогню.
США очікують від росії відповіді щодо готовності до миру у визначений термін. Конгрес США вже працює над законопроєктом про посилення санкцій проти рф.
Посол рф у США кирило дмитрієв заявив, що Україна порушує "енергетичне перемир'я", завдаючи ударів по росії. Він також закликав зняти санкції з рф для успіху переговорів.
США скоро дізнаються, чи готова росія до миру, і путін має ухвалити рішення. Україна вже показала готовність до припинення вогню.
Президент США натякнув, що готовий піти на поступки щодо мит, якщо Китай дозволить ByteDance продати TikTok. Адміністрація Трампа близька до угоди з інвесторами.
Спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що США мають намір домогтися повного припинення вогню в Україні. Обом сторонам доведеться піти на певні компроміси.
Трамп вважає, що путін затягує переговори, і розглядає посилення санкцій, включаючи заборону на російський "тіньовий флот", що перевозить нелегальну нафту.
Міністр оборони США зобов'язав усіх військових, незалежно від статі, відповідати єдиним вимогам до фізичної підготовки для бойових посад. Це доповнює існуючі стандарти.
Керівник Міненерго США заявив про необхідність модернізації ядерної зброї. Це потрібно для збереження технологічного лідерства та надійності американського арсеналу.
Дженніфер Гегсет, дружина голови Пентагону, була присутня на переговорах чоловіка з іноземними військовими колегами, де обговорювалася конфіденційна інформація. Деякі учасники зустрічей були здивовані її присутністю.
Опитування показало, що 85% жителів Гренландії виступають проти приєднання до США. Тим часом, менше 30% американців підтримують цю ідею.
Ілон Маск похвалив роботу Департаменту ефективності уряду (DOGE), яким керує з 2025 року, назвавши її найбільшою революцією з часів первісних людей. За його словами, це допомогло врятувати США.
Мішель Росс-Стентон, вдова П’єра Закжевського, звинувачує Fox News у неналежному захисті її чоловіка та відсутності необхідної страховки. Вона вимагає виплатити 11,6 мільйона доларів компенсації.
Ілон Маск і команда DOGE вивчають, як редактор The Atlantic потрапив у чат Signal про військову атаку в Ємені. Білий дім підтвердив участь Маска для підвищення безпеки комунікацій.
Румунія та Болгарія побоюються, що угода між США та росією може відновити вплив Москви в Чорному морі. Переговори стосуються безпеки судноплавства та експорту.
США можуть вдатися до військових дій, якщо Іран продовжить розробку ядерної зброї. Вашингтон наголошує, що діалог є кращим рішенням, але альтернатива неприйнятна.
Майк Волц заявив, що припинення вогню на лінії фронту стане останнім етапом перед підписанням мирної угоди. До цього мають припинитися удари по енергомережах та відбутися обміни полоненими.
Міністр охорони здоров'я США стверджує, що телефони викликають рак, погіршують успішність і призводять до вживання наркотиків. Франція також планує заборону для дітей до 15 років.
Дональд Трамп заявив, що не обговорював з володимиром путіним припинення допомоги Україні. За словами Трампа, розмова з путіним пройшла чудово та сприяла зближенню позицій щодо економічних відносин після завершення війни в Україні.
Ізраїль завдав інтенсивних ударів по Газі після консультацій з командою Трампа. Авіаудари стали одними з наймасштабніших після перемир'я 19 січня, ХАМАС звинуватив Ізраїль у порушенні угоди.
Міністр оборони Умєров заявив, що українські військові відійшли на вигідніші позиції, і жоден підрозділ не перебуває в оточенні. Він назвав заяви про це російською пропагандою.
Вісім технологічних мільярдерів втратили близько $266 млрд через політику Трампа. Ілон Маск втратив $132 млрд через падіння акцій Tesla.
На переговорах української та американської делегацій у Джидді питання відставки Володимира Зеленського не порушувалося. Про це повідомила журналістка Fox News Нана Саджая.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував критику свого двоюрідного брата Нейта, який воював за Україну. Венс заявив, що не зацікавлений у публічній суперечці, але готовий до особистого спілкування.
В інтерв'ю Fox News Трамп не дав прямої відповіді щодо послаблення тиску на росію. Колишній президент США також розкритикував Зеленського та політику Байдена щодо підтримки України.