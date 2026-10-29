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Пожежа сталася на ядерному об'єкті у США - забруднення не виявили

Київ • УНН

 • 530 перегляди

На об’єкті Саванна-Рівер у Південній Кароліні сталася пожежа, яку ліквідували. Один працівник дістав легкі травми, забруднення не виявили.

Пожежа сталася на ядерному об'єкті у США - забруднення не виявили

Пожежа сталася на ядерному об'єкті Саванна-Рівер у США, після надзвичайної ситуації забруднення не виявлено. Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.

Деталі

Представники об'єкта Саванна-Рівер (SRS) заявили, що радіологічні дослідження не виявили жодних рівнів забруднення після пожежі в Національній лабораторії Саванна-Рівер у середу, 28 жовтня, ввечері за місцевим часом.

Один співробітник отримав легкі травми та був доставлений до лікарні, повідомив речник Міністерства енергетики США (DOE) Fox News.

Надзвичайну ситуацію на об'єкті було оголошено о 17:07 за місцевим часом на об'єкті поблизу Айкена у Південній Кароліні після повідомлення про пожежу в Національній лабораторії Саванна-Рівер. Пожежу з того часу ліквідовано, ідеться в останньому пресрелізі SRS.

Останнє оновлення в соціальних мережах підтверджує, що надзвичайна ситуація "завершена".

Станом на 21:45 за місцевим часом у середу, 28 жовтня, надзвичайну ситуацію було припинено, і захисні заходи, включаючи огородження майданчика, було знято.

Жителів поблизу раніше закликали стежити за місцевими теле- та радіотрансляціями щодо будь-яких дій, які можуть оголосити державні посадовці.

Що відомо про ядерний об'єкт

Згідно з вебсайтом SRS, об'єкт належить до об'єктів національної ядерної безпеки США.

За даними з сайту, його було збудовано в 1950-х роках для виробництва матеріалів, що використовуються в ядерній зброї, головним чином плутонію-239 та тритію. Там було побудовано п'ять реакторів, включаючи два заводи хімічного розділення, завод з екстракції важкої води, завод з екстракції тритію, а також цех з виготовлення ядерного палива та мішеней та об'єкти з утилізації відходів.

Юлія Шрамко

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Пожежі
Ядерна зброя
Південна Кароліна
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