Пожар произошёл на ядерном объекте в США - загрязнения не обнаружили

Пожар произошёл на ядерном объекте Саванна-Ривер в США, после чрезвычайной ситуации загрязнения не обнаружено. Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.

Детали

Представители объекта Саванна-Ривер (SRS) заявили, что радиологические исследования не выявили никаких уровней загрязнения после пожара в Национальной лаборатории Саванна-Ривер в среду, 28 октября, вечером по местному времени.

Один сотрудник получил лёгкие травмы и был доставлен в больницу, сообщил представитель Министерства энергетики США (DOE) Fox News.

Чрезвычайная ситуация на объекте была объявлена в 17:07 по местному времени на объекте вблизи Айкена в Южной Каролине после сообщения о пожаре в Национальной лаборатории Саванна-Ривер. Пожар с тех пор ликвидирован, говорится в последнем пресс-релизе SRS.

Последнее обновление в социальных сетях подтверждает, что чрезвычайная ситуация "завершена".

По состоянию на 21:45 по местному времени в среду, 28 октября, чрезвычайная ситуация была прекращена, а защитные меры, включая оцепление территории, были сняты.

Жителей поблизости ранее призвали следить за местными теле- и радиопередачами относительно любых действий, которые могут объявить государственные должностные лица.

Что известно о ядерном объекте

Согласно веб-сайту SRS, объект относится к объектам национальной ядерной безопасности США.

По данным с сайта, он был построен в 1950-х годах для производства материалов, используемых в ядерном оружии, главным образом плутония-239 и трития. Там были построены пять реакторов, включая два завода химического разделения, завод по экстракции тяжёлой воды, завод по экстракции трития, а также цех по производству ядерного топлива и мишеней и объекты по утилизации отходов.