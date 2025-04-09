Южная Каролина

Администрация Трампа планирует масштабный военный парад в Вашингтоне 14 июня. Мероприятие приурочено к 79-му дню рождения президента и 250-летию Армии США.
В результате торнадо и сильного ветра в нескольких штатах США погибли по меньшей мере 37 человек. Трамп активировал Нацгвардию в Арканзасе, власти помогают пострадавшим от стихии.
CDC выявило случаи заражения H5N1 у трех ветеринаров, которые работали с коровами. Исследование показывает, что вирус может распространяться бессимптомно, минуя системы наблюдения.
В Южной Каролине поймали последних 4 макак-резусов из 43, сбежавших из исследовательского центра Alpha Genesis. Обезьяны выжили в лесу в течение двух месяцев и пережили редкий снегопад.
Судья Соня Сотомайор может уйти в отставку, что позволит Байдену номинировать Харрис на её место. Демократы имеют большинство в Сенате до января, что даёт возможность утвердить кандидатуру.
43 макаки-резус сбежали из исследовательского центра Alpha Genesis в Южной Каролине из-за халатности нового работника. Полиция уверяет, что животные безвредны, и просит не контактировать с ними.
По предварительным результатам подсчета голосов Дональд Трамп одержал победу в 6 штатах, набрав 95 голосов. Камала Харрис победила в 4 штатах с 35 голосами выборщиков.
В США закрылись почти все избирательные участки, подсчитываются первые голоса. По предварительным результатам в большинстве штатов лидирует Дональд Трамп, опережая Камалу Харрис.
Scout Motors анонсировала два электромобиля - внедорожник Traveler и грузовик Terra с ценой от $60 000. Автомобили получат запас хода до 563 км, а версии с газовым генератором - более 800 км.
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После урагана «Хелен» многие жители Северной и Южной Каролины остаются без воды, связи и электричества. Президент Байден посетил пострадавшие штаты, где спасатели продолжают поиски пропавших без вести.
Поисково-спасательные команды работают в горных районах Северной Каролины после урагана Хелен. Ураган унес жизни по меньшей мере 140 человек в шести штатах, ожидается рост числа жертв.
Юго-восток США начал масштабную уборку после урагана "Хелен". Стихия унесла около 90 жизней, оставила миллионы без электричества и вызвала убытки на сумму до 100 миллиардов долларов.
Дональд Трамп назвал вице-президента Камалу Харрис "психически отсталой". Несколько республиканцев раскритиковали экс-президента за эти унизительные высказывания, призывая сосредоточиться на политических вопросах.
Двухпартийный комитет в США призывает признать россию постоянной угрозой и пересмотреть стратегию. Предлагается массивная помощь Украине и подготовка к долгосрочному противостоянию с рф.
Ураган «Хелен» вызвал гибель по меньшей мере 35 человек в четырех штатах США. Более 4 миллионов домов остаются без электричества, спасатели работают над ликвидацией последствий стихии.
Ураган «Хелен» обрушился на Флориду, вызвав массовые отключения и рекордные штормовые нагоны. Впоследствии он ослаб до тропического шторма, перемещаясь дальше по суше
46-летний Фредди Оуэнс казнен за убийство продавца во время ограбления в 1999 году. Это первая из пяти казней в США на этой неделе, выполненная после решения проблем с поставками веществ для смертельной инъекции.
В результате тропического шторма 'Дебби' на побережье южных штатов США погибли шесть человек. Ожидаются катастрофические наводнения во Флориде, Джорджии, Северной и Южной Каролине.
Ураган "Дебби" достиг побережья Флориды, оставив без света более 250 тысяч потребителей. Ожидаются катастрофические наводнения и рекордные осадки на юго-востоке США, объявлено чрезвычайное положение.
Министерство обороны США заключило контракты на сумму 982 миллиона долларов с 49 компаниями на разработку систем и поставку оборудования для морских беспилотников, включая боевое оборудование, датчики, системы управления и логистическую поддержку, со сроком выполнения работ до февраля 2025 года и, возможно, продлением до февраля 2030 года.
Конгресс США может рассмотреть возможность предоставления Грузии экономической и военной помощи, включая преференциальную торговлю, улучшение доступа к рынкам, либерализацию визового режима и военную поддержку для территориальной обороны от российской агрессии, если Грузия откажется от антизападной риторики, будет уважать права человека и отзовет свой закон об "иностранных агентах", подобный российскому.
Джастин Бибер и его жена Хейли Бибер ожидают первенца: Хейли находится на шестом месяце беременности, а роды должны состояться в конце лета, что побуждает мать Джастина Пэтти Маллетт радоваться перспективе стать бабушкой.
Microsoft предупреждает, что Китай, вероятно, будет использовать контент, созданный искусственным интеллектом, для срыва выборов в США, Южной Корее и Индии в 2024 году после попытки сделать это во время президентских выборов на Тайване.
Дипломаты НАТО предлагают готовиться к возможному выходу США из альянса в случае победы Дональда Трампа на следующих президентских выборах.
Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли объявила, что приостанавливает свою кампанию за выдвижение на пост президента США от республиканцев в 2024 году.
Ожидается, что Никки Хейли выйдет из президентской гонки от республиканцев и расчистит дорогу бывшему президенту Дональду Трампу.
Никки Хейли с небольшим отрывом победила на праймериз республиканцев в Вермонте. В остальном экс-президент и действующий глава Белого дома одерживали одну победу за другой.
Дональд Трамп победил на республиканских праймериз в Северной Дакоте накануне голосования в "супервторник".
Дональд Трамп победил на республиканских кокусах в Миссури 2 марта.