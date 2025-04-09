Южная Каролина

Китай будет использовать ИИ, чтобы нарушить выборы в США, Южной Корее и Индии - Microsoft

Microsoft предупреждает, что Китай, вероятно, будет использовать контент, созданный искусственным интеллектом, для срыва выборов в США, Южной Корее и Индии в 2024 году после попытки сделать это во время президентских выборов на Тайване.