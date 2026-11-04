Демократы получают контроль над Конгрессом, нанеся удар по Трампу

Демократы одержали убедительную победу на промежуточных выборах в США 3 ноября, получив контроль над обеими палатами Конгресса США, что фактически означало отторжение президента Дональда Трампа на фоне широко распространенного недовольства избирателей состоянием экономики и войной с Ираном, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По всей стране демократы одержали победы в оплотах республиканцев, получив как минимум семь мест в Сенате и выиграв выборы в Палату представителей в округах, которые республиканцы легко завоевали в 2024 году. Несколько новостных агентств прогнозировали победу демократов в Палате представителей, тогда как Decision Desk HQ прогнозировала их победу в Сенате.

Разгромное поражение республиканцев от демократов создает первый реальный барьер для власти Трампа в Вашингтоне с момента его возвращения в Белый дом в прошлом году на фоне того, что партия воспользовалась волной недовольства избирателей, вызванной ростом стоимости жизни. "Новый Конгресс, несомненно, будет расследовать деятельность Трампа, его администрации и бизнеса, а также затормозит его законодательную повестку", — отмечает издание.

На протяжении всей кампании республиканцы изо всех сил пытались дистанцироваться от президента, рейтинги одобрения которого упали до рекордно низких значений за несколько недель до выборов на фоне того, что он призывал своих сторонников голосовать так, будто он сам был кандидатом.

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Кандидаты от Демократической партии воспользовались этим разочарованием. Согласно прогнозам, их кандидаты получат места в Сенате в штатах Мэн, Канзас, Техас, Южная Каролина, Северная Каролина, Айова и Огайо. Им необходимо получить еще четыре места, чтобы взять под контроль эту палату. Результаты выборов в Мичигане, где демократы сейчас защищают свое место, еще не объявлены.

В борьбе за Палату представителей демократы одержали победу в Индиане, Айове, Вирджинии, Техасе, Небраске, Нью-Джерси и Пенсильвании, а также в других штатах. По оценкам NBC News, демократы получат 255 мест в Палате представителей против 180 мест у республиканцев. В подтверждение того, насколько серьезными были потери республиканцев, председатель предвыборного штаба республиканцев в Палате представителей, конгрессмен Ричард Хадсон, согласно прогнозам NBC News, должен был потерять свое место в Северной Каролине.

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В борьбе за место в Сенате Джеймс Таларико из Техаса, согласно прогнозам, победит республиканца Кена Пакстона в напряженной борьбе за это место, став первым демократом, выигравшим выборы на уровне штата примерно за три десятилетия. AP также прогнозирует победу Адама Гамильтона в Канзасе, что станет первым случаем, когда демократ выиграл место в Сенате в этом штате с 1932 года. Демократка Энни Эндрюс также одержала ошеломляющую победу в традиционно республиканской Южной Каролине, победив Дарлин Грэм, сестру покойного сенатора Линдси Грэма.

Смена контроля над Палатой представителей, которая вступит в силу 3 января, положит конец возможности Трампа принимать законопроекты исключительно при поддержке республиканцев. Но эта смена вряд ли приведет к значительно более успешному законотворчеству, отмечает издание. Трамп также по-прежнему сможет использовать свои исполнительные полномочия в таких вопросах, как торговля, внешняя политика и иммиграция.

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Что сказал Трамп

В интервью Fox News после объявления результатов выборов Трамп заявил, что, по его мнению, рост цен, вызванный войной с Ираном, "частично" стал причиной поражения республиканцев. Однако он защищал свое решение начать конфликт и заявил, что не планирует вносить изменения в свой кабинет.

"Поздравляю демократов. Они хорошо поработали. Они ждали этого 11 лет и наконец добились своего. Но я не считаю это ударом по мне", — сказал Трамп.

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Президент США, который наблюдал за результатами выборов вместе с членами кабинета и советниками в Восточной комнате Белого дома, заявил, что "примет" итоги. Трамп без доказательств поднял вопрос о возможности широкомасштабной фальсификации выборов перед выборами, отмечает издание.

Как реагируют рынки

Неопределённость, вызванная расколом в правительстве в Вашингтоне, заставила инвесторов отказаться от рискованных активов, что привело к падению фьючерсов на индекс S&P 500 на 1,4%.

Акции также упали на фоне опасений, что ужесточение законодательства демократами приведёт к более тщательному регулированию быстрорастущих предприятий, включая развитие искусственного интеллекта. Казначейские облигации США получили поддержку благодаря предположениям о том, что потенциальный политический тупик снизит вероятность дополнительных бюджетных расходов, а снижение доходности облигаций также оказывало давление на доллар США.

Демократы преодолели значительное преимущество республиканцев в финансировании, а также необычную для середины десятилетия попытку в нескольких штатах, возглавляемых республиканцами, перекроить границы избирательных округов в пользу кандидатов от партии. Демократы последовали их примеру, но в результате карта оказалась выгодной для республиканцев.