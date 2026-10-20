Рейтинг Трампа упал до минимума за оба срока президентства — опрос

Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа снизился до рекордно низкого уровня с начала второго президентского срока — до 33%. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса The Washington Post, ABC News и компании Ipsos, сообщает УНН.

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Согласно исследованию, 66% американцев не одобряют деятельность главы Белого дома, причем более половины опрошенных выражают резкое недовольство его работой.

Отмечается, что по сравнению с июльским опросом рейтинг Трампа снизился на четыре процентных пункта. Одной из главных причин недовольства остается экономическая ситуация в стране, прежде всего рост стоимости жизни. В частности, 71% респондентов считают цены на бензин слишком высокими.

В борьбе за контроль над Палатой представителей демократы имеют преимущество в восемь пунктов среди зарегистрированных и вероятных избирателей, что является улучшением для партии по сравнению с июльским опросом The Post, когда преимущество демократов среди зарегистрированных избирателей составляло три пункта — говорится в статье.

Авторы добавляют, что экономическую политику Трампа одобряют лишь 28%. А 48% говорят, что их финансовое положение ухудшилось с тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом. Такого показателя в отношении ни одного президента в аналогичных опросах не было с 1986 года.

Напомним

Военные удары США по Ирану поддерживают лишь 34% американцев. В то же время 82% респондентов считают, что конфликт, вероятно, будет продолжаться еще длительное время.

На фоне войны и подорожания энергоносителей в США резко выросли цены на бензин и дизельное топливо, что усилило обеспокоенность американцев из-за инфляции.

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