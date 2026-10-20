Рейтинг Трампа упал до минимума за оба срока президентства — опрос

$44.860.0250.500.19
ukenru
20:33 • 20231 просмотра
Они могли бы сделать гораздо больше: Трамп «похвалил» Россию за её действия в Украине
18:19 • 25574 просмотра
Нарушил закон о мобилизации и открыл огонь во время проверки в ТЦК — что известно о «Печерском стрелке»
19 октября, 17:27 • 35208 просмотра
Смогут ли работодатели заставлять работать во время «жёлтой» тревоги: новые правила вступят в силу уже 4 декабря
19 октября, 16:25 • 26004 просмотра
Часть Украины 20 октября будет жить по графикам отключений — сколько очередей останется без света
19 октября, 15:28 • 26704 просмотра
Где в Украине пройдут дожди, а где будут господствовать туманы — синоптики дали прогноз на 20 октября
19 октября, 15:09 • 22452 просмотра
"Достаём двойные листы" — Астафьева иронично ответила на хейт из-за Радиодиктанта и дополнила пост эффектными фотоPhoto
19 октября, 14:30 • 18536 просмотра
Минобороны США откладывает «жизненно необходимые поставки» для Украины — Зеленский
19 октября, 13:58 • 14605 просмотра
ЕС не отменит никакие санкции против рф до прекращения россией войны - Еврокомиссия
19 октября, 13:25 • 14352 просмотра
28 подстанций и объектов энергетики поражены после новой волны российских атак — Зеленский
19 октября, 12:59 • 13871 просмотра
В Донецкой области с 1 ноября введут длительный комендантский час — сколько он продлится и будут ли исключения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
4.1м/с
94%
759мм
Популярные новости
В Германии нашли амулет с молитвой к Иисусу, который может изменить представления о раннем христианстве19 октября, 15:19 • 21043 просмотра
Война в Корее, возвращение DMZ и цены в Украине — чего ждать от релиза Call of Duty: Modern Warfare 4PhotoVideo19 октября, 16:10 • 15580 просмотра
Модель Сахара Рей, у которой был роман с Джастином Бибером, умерла в возрасте 34 лет19 октября, 16:33 • 23150 просмотра
"Каждый день буду скучать" — Ариана Гранде скорбит по 17-летней собаке КокоPhoto19 октября, 16:45 • 15412 просмотра
Чёрный медведь "заглянул" в библиотеку в США — полакомился закусками и съел банку мёда17:50 • 13702 просмотра
публикации
Смогут ли работодатели заставлять работать во время «жёлтой» тревоги: новые правила вступят в силу уже 4 декабря19 октября, 17:27 • 35220 просмотра
Обменная карта, прописка, договор с врачом: что на самом деле могут требовать родильные дома от беременной19 октября, 12:11 • 40847 просмотра
Эффект домино: как удары по дата-центрам парализуют российский бизнес
Эксклюзив
19 октября, 11:26 • 39427 просмотра
Против сокращения бронирования выступают оружейники, шахтёры и депутаты: прислушается ли правительство19 октября, 10:00 • 46452 просмотра
Затягивание дела о врачебной халатности врачей Odrex: грозит ли судье дисциплинарная ответственность?
Эксклюзив
19 октября, 09:26 • 36731 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Эди Рама
Папа Лев XIV
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Херсонская область
Китай
Реклама
УНН Lite
Покинул расположение сборной Португалии — Роналду оштрафовали на 255 евро и дисквалифицировали на 30 дней20:02 • 11078 просмотра
Чёрный медведь "заглянул" в библиотеку в США — полакомился закусками и съел банку мёда17:50 • 13797 просмотра
"Каждый день буду скучать" — Ариана Гранде скорбит по 17-летней собаке КокоPhoto19 октября, 16:45 • 15498 просмотра
Модель Сахара Рей, у которой был роман с Джастином Бибером, умерла в возрасте 34 лет19 октября, 16:33 • 23294 просмотра
Война в Корее, возвращение DMZ и цены в Украине — чего ждать от релиза Call of Duty: Modern Warfare 4PhotoVideo19 октября, 16:10 • 15663 просмотра
Актуальное
Старлинк
Шахед-136
Хранитель
MIM-104 Patriot
The Washington Post

Рейтинг Трампа упал до минимума за оба срока президентства — опрос

Киев • УНН

 • 480 просмотра

Одобрение деятельности Трампа снизилось до 33%, а 66% американцев его не поддерживают. Демократы опережают республиканцев на 8 пунктов накануне промежуточных выборов.

Рейтинг Трампа упал до минимума за оба срока президентства — опрос

Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа снизился до рекордно низкого уровня с начала второго президентского срока — до 33%. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса The Washington Post, ABC News и компании Ipsos, сообщает УНН.

Подробности

Согласно исследованию, 66% американцев не одобряют деятельность главы Белого дома, причем более половины опрошенных выражают резкое недовольство его работой.

Отмечается, что по сравнению с июльским опросом рейтинг Трампа снизился на четыре процентных пункта. Одной из главных причин недовольства остается экономическая ситуация в стране, прежде всего рост стоимости жизни. В частности, 71% респондентов считают цены на бензин слишком высокими.

В борьбе за контроль над Палатой представителей демократы имеют преимущество в восемь пунктов среди зарегистрированных и вероятных избирателей, что является улучшением для партии по сравнению с июльским опросом The Post, когда преимущество демократов среди зарегистрированных избирателей составляло три пункта

— говорится в статье.

Авторы добавляют, что экономическую политику Трампа одобряют лишь 28%. А 48% говорят, что их финансовое положение ухудшилось с тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом. Такого показателя в отношении ни одного президента в аналогичных опросах не было с 1986 года.

Напомним

Военные удары США по Ирану поддерживают лишь 34% американцев. В то же время 82% респондентов считают, что конфликт, вероятно, будет продолжаться еще длительное время.

На фоне войны и подорожания энергоносителей в США резко выросли цены на бензин и дизельное топливо, что усилило обеспокоенность американцев из-за инфляции.

Рейтинг Трампа падает, в поддержке сторонников MAGA появляются "трещины" – опрос NBC News14.12.25, 19:06 • 19880 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Выборы в США
The Washington Post
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран