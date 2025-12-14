$42.270.00
Эксклюзив
12:56 • 8106 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 14331 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 34948 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 60112 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 42552 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцы
13 декабря, 13:58 • 41067 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 33715 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 20321 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 19161 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 16760 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
Рейтинг Трампа падает, в поддержке сторонников MAGA появляются "трещины" – опрос NBC News

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Опрос NBC News показал снижение рейтинга одобрения Дональда Трампа до 42% и ослабление поддержки среди сторонников MAGA. Большинство американцев считают, что страна движется "неправильным путем", а экономика остается главной проблемой.

Рейтинг Трампа падает, в поддержке сторонников MAGA появляются "трещины" – опрос NBC News

Новый опрос NBC News Decision Desk Poll, проведенный на платформе SurveyMonkey, показывает, что рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа несколько снизился, а среди его сторонников движения "Сделаем Америку снова великой" (MAGA) появились признаки ослабления поддержки. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Большинство взрослых американцев считают, что страна движется "неправильным путем", и экономика остается главной проблемой, несмотря на предвыборные обещания Трампа облегчить финансовые опасения. Респонденты выразили обеспокоенность по поводу повседневных расходов, таких как покупка продуктов и праздничные расходы.

Рейтинг Зеленского упал до 20,3% после коррупционного скандала – результаты опроса Info Sapiens09.12.25, 20:58 • 4368 просмотров

Общий рейтинг одобрения Трампа среди взрослых составляет 42%, а неодобрения – 58%. Это падение на 3 пункта по сравнению с 45% в апреле.

Опрос выявил более тонкие изменения в интенсивности поддержки:

  • Доля тех, кто категорически одобряет Трампа, уменьшилась с 26% в апреле до 21% на конец года.
    • Количество тех, кто категорически не одобряет президента, выросло с 42% до 44%.

      Также на рейтинг президента негативно повлияло его решение по урегулированию спора относительно обнародования досье Джеффри Эпштейна, против чего он изначально выступал.

      Опрос проводился с 20 ноября по 8 декабря, в нем приняли участие 20 252 взрослых американца.

      Рейтинг одобрения Трампа вырос до 41 процента – результаты опроса Reuters09.12.25, 18:18 • 5167 просмотров

      Степан Гафтко

      ПолитикаНовости Мира
      Выборы в США
      Джеффри Эпштейн
      Reuters
      Владимир Зеленский
      Соединённые Штаты