Рейтинг Трампа падает, в поддержке сторонников MAGA появляются "трещины" – опрос NBC News
Киев • УНН
Опрос NBC News показал снижение рейтинга одобрения Дональда Трампа до 42% и ослабление поддержки среди сторонников MAGA. Большинство американцев считают, что страна движется "неправильным путем", а экономика остается главной проблемой.
Новый опрос NBC News Decision Desk Poll, проведенный на платформе SurveyMonkey, показывает, что рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа несколько снизился, а среди его сторонников движения "Сделаем Америку снова великой" (MAGA) появились признаки ослабления поддержки. Об этом сообщает УНН.
Подробности
Большинство взрослых американцев считают, что страна движется "неправильным путем", и экономика остается главной проблемой, несмотря на предвыборные обещания Трампа облегчить финансовые опасения. Респонденты выразили обеспокоенность по поводу повседневных расходов, таких как покупка продуктов и праздничные расходы.
Рейтинг Зеленского упал до 20,3% после коррупционного скандала – результаты опроса Info Sapiens09.12.25, 20:58 • 4368 просмотров
Общий рейтинг одобрения Трампа среди взрослых составляет 42%, а неодобрения – 58%. Это падение на 3 пункта по сравнению с 45% в апреле.
Опрос выявил более тонкие изменения в интенсивности поддержки:
- Доля тех, кто категорически одобряет Трампа, уменьшилась с 26% в апреле до 21% на конец года.
- Количество тех, кто категорически не одобряет президента, выросло с 42% до 44%.
Также на рейтинг президента негативно повлияло его решение по урегулированию спора относительно обнародования досье Джеффри Эпштейна, против чего он изначально выступал.
Опрос проводился с 20 ноября по 8 декабря, в нем приняли участие 20 252 взрослых американца.
Рейтинг одобрения Трампа вырос до 41 процента – результаты опроса Reuters09.12.25, 18:18 • 5167 просмотров