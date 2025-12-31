Атака на Киевскую область: вражеский дрон поразил многоэтажку в Белой Церкви, под ударом и столица
Киев • УНН
В ночь на 31 декабря враг атаковал дронами Киевскую область. В Белой Церкви поврежден многоэтажный жилой дом, выбиты окна и повреждены балконы с первого по шестой этаж, в Киеве прогремели взрывы.
В ночь на среду, 31 декабря, враг атаковал дронами Киевскую область. Об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник, информирует УНН.
Подробности
По его словам, в результате атаки в Белой Церкви поврежден многоэтажный жилой дом.
В нем выбиты окна и повреждены балконы с первого по шестой этаж. Сообщений о раненых среди жителей не поступало. Вражеская атака врага продолжается. Прошу всех оставаться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких
Тем временем местные паблики сообщают о взрывах в Киеве.
Напомним
В ночь на 27 декабря россияне в очередной раз совершили массированную атаку по Украине: взрывы раздавались в разных городах, в частности в Киеве.
