18:06 • 9628 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 22474 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 21335 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 19478 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 20546 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 17200 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 16350 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 22650 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
30 декабря, 09:46 • 32504 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 22033 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Атака на Киевскую область: вражеский дрон поразил многоэтажку в Белой Церкви, под ударом и столица

Киев • УНН

 • 0 просмотра

В ночь на 31 декабря враг атаковал дронами Киевскую область. В Белой Церкви поврежден многоэтажный жилой дом, выбиты окна и повреждены балконы с первого по шестой этаж, в Киеве прогремели взрывы.

Атака на Киевскую область: вражеский дрон поразил многоэтажку в Белой Церкви, под ударом и столица

В ночь на среду, 31 декабря, враг атаковал дронами Киевскую область. Об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник, информирует УНН.

Подробности

По его словам, в результате атаки в Белой Церкви поврежден многоэтажный жилой дом.

В нем выбиты окна и повреждены балконы с первого по шестой этаж. Сообщений о раненых среди жителей не поступало. Вражеская атака врага продолжается. Прошу всех оставаться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких

- призвал Калашник.

Тем временем местные паблики сообщают о взрывах в Киеве.

Напомним

В ночь на 27 декабря россияне в очередной раз совершили массированную атаку по Украине: взрывы раздавались в разных городах, в частности в Киеве.

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеКиевКиевская область
Война в Украине
Киевская область
Украина
Белая Церковь
Киев