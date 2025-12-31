Атака на Киевскую область: вражеский дрон поразил многоэтажку в Белой Церкви, под ударом и столица

В ночь на среду, 31 декабря, враг атаковал дронами Киевскую область. Об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник, информирует УНН.

По его словам, в результате атаки в Белой Церкви поврежден многоэтажный жилой дом.

В нем выбиты окна и повреждены балконы с первого по шестой этаж. Сообщений о раненых среди жителей не поступало. Вражеская атака врага продолжается. Прошу всех оставаться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких