Израиль мобилизует 100 тысяч резервистов для войны против Ирана - СМИ

$43.210.00
51.020.00
ukenru
1 марта, 20:23 • 9876 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 17124 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 18912 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 28143 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 43485 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 59386 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 66285 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 75795 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 77645 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 73681 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.3м/с
80%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Новое руководство Ирана хочет поговорить с президентом США, Трамп согласен на переговоры - СМИ1 марта, 16:56 • 10163 просмотра
Корпус стражей исламской революции заявил о поражении трех нефтяных танкеров США и Великобритании1 марта, 17:06 • 7102 просмотра
Трамп: 48 иранских лидеров ликвидированы в результате ударов США и Израиля1 марта, 17:18 • 7210 просмотра
Трамп заявил об уничтожении девяти иранских кораблей1 марта, 18:04 • 6698 просмотра
Британия разрабатывает план эвакуации тысяч своих граждан с Ближнего Востока - СМИ1 марта, 18:15 • 5992 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 89676 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 94878 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 78946 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 81101 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 81276 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Украина
Израиль
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 46442 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 45196 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 42462 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 41602 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 32041 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Хранитель
Отопление
Бильд

Израиль мобилизует 100 тысяч резервистов для войны против Ирана - СМИ

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Армия обороны Израиля мобилизовала 100 тысяч резервистов для войны против Ирана, что добавляется к 50 тысячам военнослужащих, уже находящихся на службе. На границах были усилены наземные войска, а также мобилизованы 20 тысяч резервистов Командования тыла ЦАХАЛа.

Израиль мобилизует 100 тысяч резервистов для войны против Ирана - СМИ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о мобилизации 100 тысяч военнослужащих резерва для войны против Ирана. Об этом сообщает The Times of Israel, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что это количество, вероятно, добавится к 50 тысячам резервистов, которые уже находятся на службе.

На границах Израиля с Сирией, Ливаном, сектором Газа и на Западном берегу реки Иордан были усилены наземные войска

- говорится в статье.

Издание добавляет, что только Командование тыла ЦАХАЛа мобилизовало 20 тысяч резервистов. Основная часть этих сил будет задействована для проведения поисково-спасательных операций. Масштабные подкрепления также получили Военно-воздушные силы, Военно-морской флот и Управление разведки Израиля.

Напомним

Армия обороны Израиля объявила о новой фазе военной операции, нацеленной на уничтожение иранских баллистических ракет и систем ПВО. В Тегеране прогремели взрывы, местные СМИ подтверждают попытки ПВО отразить атаку.

ЦАХАЛ сообщил о применении более 200 самолетов для ударов по 500 целям в Иране28.02.26, 20:20 • 10830 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Мобилизация
Израиль
Ливан
Сирия
Сектор Газа
Иран