Израиль мобилизует 100 тысяч резервистов для войны против Ирана - СМИ
Киев • УНН
Армия обороны Израиля мобилизовала 100 тысяч резервистов для войны против Ирана, что добавляется к 50 тысячам военнослужащих, уже находящихся на службе. На границах были усилены наземные войска, а также мобилизованы 20 тысяч резервистов Командования тыла ЦАХАЛа.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о мобилизации 100 тысяч военнослужащих резерва для войны против Ирана. Об этом сообщает The Times of Israel, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что это количество, вероятно, добавится к 50 тысячам резервистов, которые уже находятся на службе.
На границах Израиля с Сирией, Ливаном, сектором Газа и на Западном берегу реки Иордан были усилены наземные войска
Издание добавляет, что только Командование тыла ЦАХАЛа мобилизовало 20 тысяч резервистов. Основная часть этих сил будет задействована для проведения поисково-спасательных операций. Масштабные подкрепления также получили Военно-воздушные силы, Военно-морской флот и Управление разведки Израиля.
Напомним
Армия обороны Израиля объявила о новой фазе военной операции, нацеленной на уничтожение иранских баллистических ракет и систем ПВО. В Тегеране прогремели взрывы, местные СМИ подтверждают попытки ПВО отразить атаку.
ЦАХАЛ сообщил о применении более 200 самолетов для ударов по 500 целям в Иране28.02.26, 20:20 • 10830 просмотров