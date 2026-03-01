$43.210.00
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 29354 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силами
1 марта, 01:50 • 49547 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 59040 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 70785 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи
28 февраля, 12:56 • 73035 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 71273 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и Израиля
28 февраля, 08:36 • 52723 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 53519 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 56293 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофы
Новое руководство Ирана хочет поговорить с президентом США, Трамп согласен на переговоры - СМИ

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к переговорам с новым руководством Ирана после убийства аятоллы Али Хаменеи. Он отметил, что некоторых иранцев, участвовавших в переговорах ранее, уже нет в живых.

Новое руководство Ирана хочет поговорить с президентом США, Трамп согласен на переговоры - СМИ

Через день после начала ударов по Ирану, в результате которых был убит аятолла Али Хаменеи и втянут регион в войну, президент США Дональд Трамп сказал, что новое руководство страны хочет поговорить с ним, и что он планирует это сделать, передает УНН со ссылкой на The Atlantic.

"Они хотят поговорить, и я согласился поговорить, поэтому я буду с ними разговаривать. Они должны были сделать это раньше. Они должны были сделать то, что было очень практичным и легким, раньше. Они слишком долго ждали", – сказал Трамп в телефонном разговоре из своего клуба Mar-a-Lago незадолго до 9:30 утра.

На вопрос, состоится ли его разговор с иранцами сегодня или завтра, Трамп ответил: "Я не могу вам этого сказать". Он отметил, что некоторых иранцев, участвовавших в переговорах в последние недели, уже нет в живых. "Большинство из этих людей ушли. Некоторые из людей, с которыми мы имели дело, ушли, потому что это был большой… это был большой удар", – сказал он. "Они должны были сделать это раньше. Они могли бы заключить сделку. Они должны были сделать это раньше. Они играли слишком мило".

Операция США в Иране "опережает график" — Трамп01.03.26, 18:20 • 1334 просмотра

Добавим

Вчера утром в видео, опубликованном в социальных сетях, Трамп призвал народ Ирана восстать против действующего режима после завершения бомбардировок. "Теперь у вас есть президент, который дает вам то, чего вы хотите. Так что посмотрим, как вы отреагируете", – сказал он. "Сейчас настало время взять под контроль свою судьбу и раскрыть процветающее и славное будущее, которое уже совсем близко".

Но президент США также выразил уверенность в том, что успешное восстание приближается, отметив признаки празднования на улицах Ирана и собрания поддержки иранцев-экспатриантов в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. "Это произойдет. Вы это видите, и я думаю, что это произойдет. Многие люди чрезвычайно счастливы там, в Лос-Анджелесе и во многих других местах", — сказал он. 

Трамп также сказал, что он доволен реакцией иранского народа на данный момент. "Зная, что это очень опасно, зная, что я сказал всем оставаться на местах, — я думаю, что сейчас это очень опасное место", — сказал он мне. "Люди там кричат на улицах от счастья, но в то же время падает много бомб".

В США заявили о гибели трех военных в рамках операции в Иране01.03.26, 17:13 • 3666 просмотров

Издание отмечает, что вскоре после разговора американские военные объявили, что трое американских военнослужащих погибли в результате операции, а еще пятеро получили серьезные ранения — это первые известные американские потери во время кампании. Трамп сказал, что он ожидает, что нападение на Иран не помешает усилиям республиканцев перед промежуточными выборами этой осенью убедить избирателей, что его администрация сосредоточена на обеспечении экономических выгод для страны. "У нас лучшая экономика, которую мы когда-либо имели", — сказал он. 

Трамп утверждал, что влияние нападения на нефтяные рынки, которые вновь открываются сегодня вечером, вероятно, будет менее разрушительным для американских кошельков, чем предполагали некоторые аналитики, учитывая ранний успех операции. "Это могло бы быть огромное увеличение цен на нефть, если бы что-то пошло не так", — сказал он.

Антонина Туманова

