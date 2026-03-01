Нове керівництво Ірану хоче поговорити із президентом США, Трамп згоден на перемовини - ЗМІ

$43.210.00
51.020.00
ukenru
12:03 • 13571 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 29708 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 49809 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 59281 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 70976 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 73173 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 71354 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 52756 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 53558 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 56367 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.2м/с
65%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США вперше використали українську тактику під час ударів по Ірану - Politico1 березня, 08:21 • 26089 перегляди
"Доміно повалених диктаторів має тривати" - Сибіга натякнув, що путін наступний1 березня, 08:49 • 10562 перегляди
День “Нуль дискримінації” - Лубінець назвав ключові виклики для УкраїниPhoto1 березня, 09:23 • 10254 перегляди
Держдеп США звернувся до американців з важливим попередженням1 березня, 09:37 • 11708 перегляди
Підвищення виплат із 1 березня - кому перерахують пенсії та страхові виплати на 12,1%1 березня, 10:49 • 12746 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 79688 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 84309 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 71219 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 74176 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 74593 перегляди
Актуальнi люди
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Масуд Пезешкіян
Джон Гілі
Актуальні місця
Іран
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 42157 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 40714 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 38511 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 37857 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 51723 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
С-300
Шахед-136
The Guardian

Нове керівництво Ірану хоче поговорити із президентом США, Трамп згоден на перемовини - ЗМІ

Київ • УНН

 • 296 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність до переговорів з новим керівництвом Ірану після вбивства аятоли Алі Хаменеї. Він зазначив, що деяких іранців, які брали участь у переговорах раніше, вже немає в живих.

Нове керівництво Ірану хоче поговорити із президентом США, Трамп згоден на перемовини - ЗМІ

Через день після початку ударів по Ірану, в результаті яких було вбито аятоллу Алі Хаменеї та втягнуто регіон у війну, президент США Дональд Трамп сказав, що нове керівництво країни хоче поговорити з ним, і що він планує це зробити, передає УНН із посиланням на The Atlantic.

"Вони хочуть поговорити, і я погодився поговорити, тому я буду з ними розмовляти. Вони мали б зробити це раніше. Вони мали б зробити те, що було дуже практичним і легким, раніше. Вони занадто довго чекали", – сказав Трамп у телефонній розмові зі свого клубу Mar-a-Lago незадовго до 9:30 ранку.

На запитання, чи відбудеться його розмова з іранцями сьогодні чи завтра, Трамп відповів: "Я не можу вам цього сказати". Він зазначив, що деяких іранців, які брали участь у переговорах останніми тижнями, вже немає в живих. "Більшість із цих людей пішли. Деякі з людей, з якими ми мали справу, пішли, тому що це був великий… це був великий удар", – сказав він. "Вони мали б зробити це раніше. Вони могли б укласти угоду. Вони мали б зробити це раніше. Вони грали надто мило".

Операція США в Ірані "випереджає графік" - Трамп01.03.26, 18:20 • 1644 перегляди

Додамо

Вчора вранці у відео, опублікованому в соціальних мережах, Трамп закликав народ Ірану повстати проти чинного режиму після завершення бомбардувань. "Тепер у вас є президент, який дає вам те, чого ви хочете. Тож подивимося, як ви відреагуєте", – сказав він. "Зараз настав час взяти під контроль свою долю та розкрити процвітаюче й славне майбутнє, яке вже зовсім близько".

Але президент США також висловив впевненість у тому, що успішне повстання наближається, відзначивши ознаки святкування на вулицях Ірану та зібрання підтримки іранців-експатріантів у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі. "Це станеться. Ви це бачите, і я думаю, що це станеться. Багато людей надзвичайно щасливі там, у Лос-Анджелесі та в багатьох інших місцях", — сказав він. 

Трамп також сказав, що він задоволений реакцією іранського народу наразі. "Знаючи, що це дуже небезпечно, знаючи, що я сказав усім залишатися на місцях, — я думаю, що зараз це дуже небезпечне місце", — сказав він мені. "Люди там кричать на вулицях від щастя, але водночас падає багато бомб".

У США заявили про загибель трьох військових у рамках операції в Ірані01.03.26, 17:13 • 3868 переглядiв

Видання зауважує, що невдовзі після розмови американські військові оголосили, що троє американських військовослужбовців загинули в результаті операції, а ще п'ятеро отримали серйозні поранення — це перші відомі американські втрати під час кампанії. Трамп сказав, що він очікує, що напад на Іран не завадить зусиллям республіканців перед проміжними виборами цієї осені переконати виборців, що його адміністрація зосереджена на забезпеченні економічних вигод для країни. "У нас найкраща економіка, яку ми коли-небудь мали", — сказав він. 

Трамп стверджував, що вплив нападу на нафтові ринки, які знову відкриваються сьогодні ввечері, ймовірно, буде менш руйнівним для американських гаманців, ніж передбачали деякі аналітики, враховуючи ранній успіх операції. "Це могло б бути величезне зростання цін на нафту, якби щось пішло не так", — сказав він.

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Енергетика
Вибори в США
Соціальна мережа
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки
Лос-Анджелес
Іран