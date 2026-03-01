Нове керівництво Ірану хоче поговорити із президентом США, Трамп згоден на перемовини - ЗМІ

Через день після початку ударів по Ірану, в результаті яких було вбито аятоллу Алі Хаменеї та втягнуто регіон у війну, президент США Дональд Трамп сказав, що нове керівництво країни хоче поговорити з ним, і що він планує це зробити, передає УНН із посиланням на The Atlantic.

"Вони хочуть поговорити, і я погодився поговорити, тому я буду з ними розмовляти. Вони мали б зробити це раніше. Вони мали б зробити те, що було дуже практичним і легким, раніше. Вони занадто довго чекали", – сказав Трамп у телефонній розмові зі свого клубу Mar-a-Lago незадовго до 9:30 ранку.

На запитання, чи відбудеться його розмова з іранцями сьогодні чи завтра, Трамп відповів: "Я не можу вам цього сказати". Він зазначив, що деяких іранців, які брали участь у переговорах останніми тижнями, вже немає в живих. "Більшість із цих людей пішли. Деякі з людей, з якими ми мали справу, пішли, тому що це був великий… це був великий удар", – сказав він. "Вони мали б зробити це раніше. Вони могли б укласти угоду. Вони мали б зробити це раніше. Вони грали надто мило".

Операція США в Ірані "випереджає графік" - Трамп

Додамо

Вчора вранці у відео, опублікованому в соціальних мережах, Трамп закликав народ Ірану повстати проти чинного режиму після завершення бомбардувань. "Тепер у вас є президент, який дає вам те, чого ви хочете. Тож подивимося, як ви відреагуєте", – сказав він. "Зараз настав час взяти під контроль свою долю та розкрити процвітаюче й славне майбутнє, яке вже зовсім близько".

Але президент США також висловив впевненість у тому, що успішне повстання наближається, відзначивши ознаки святкування на вулицях Ірану та зібрання підтримки іранців-експатріантів у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі. "Це станеться. Ви це бачите, і я думаю, що це станеться. Багато людей надзвичайно щасливі там, у Лос-Анджелесі та в багатьох інших місцях", — сказав він.

Трамп також сказав, що він задоволений реакцією іранського народу наразі. "Знаючи, що це дуже небезпечно, знаючи, що я сказав усім залишатися на місцях, — я думаю, що зараз це дуже небезпечне місце", — сказав він мені. "Люди там кричать на вулицях від щастя, але водночас падає багато бомб".

У США заявили про загибель трьох військових у рамках операції в Ірані

Видання зауважує, що невдовзі після розмови американські військові оголосили, що троє американських військовослужбовців загинули в результаті операції, а ще п'ятеро отримали серйозні поранення — це перші відомі американські втрати під час кампанії. Трамп сказав, що він очікує, що напад на Іран не завадить зусиллям республіканців перед проміжними виборами цієї осені переконати виборців, що його адміністрація зосереджена на забезпеченні економічних вигод для країни. "У нас найкраща економіка, яку ми коли-небудь мали", — сказав він.

Трамп стверджував, що вплив нападу на нафтові ринки, які знову відкриваються сьогодні ввечері, ймовірно, буде менш руйнівним для американських гаманців, ніж передбачали деякі аналітики, враховуючи ранній успіх операції. "Це могло б бути величезне зростання цін на нафту, якби щось пішло не так", — сказав він.