Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 24294 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних сил
1 березня, 01:50 • 45288 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 55231 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 67802 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї
28 лютого, 12:56 • 71307 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 70174 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та Ізраїлю
28 лютого, 08:36 • 52243 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 53096 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 55452 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофи
У США заявили про загибель трьох військових у рамках операції в Ірані

Київ • УНН

 • 112 перегляди

В Ірані загинули троє військовослужбовців США, ще п'ятеро отримали серйозні поранення під час операції "Епічна лють". Це перші втрати серед американського персоналу після початку повітряних атак США та Ізраїлю на Іран.

У США заявили про загибель трьох військових у рамках операції в Ірані

У Центральному командуванні США заявили про загибель трьох військовослужбовців у бою, ще п'ятеро отримали поранення у рамках операції в Ірані, передає УНН.

Станом на 9:30 ранку за східним часом, 1 березня, троє американських військовослужбовців загинули в бою, а п'ятеро отримали серйозні поранення в рамках операції "Епічна лють". Кілька інших отримали незначні осколкові поранення та струси мозку, і перебувають у процесі повернення до служби. Основні бойові операції тривають, і наші зусилля з реагування тривають 

- йдеться у повідомленні.

Як пише Sky News, це були перші втрати будь-якого роду серед американського персоналу, про які було оголошено з моменту, коли США та Ізраїль розпочали повітряні атаки на Іран та вбили його верховного лідера в суботу.

Іран повідомив про атаку авіаносця США Abraham Lincoln чотирма ракетами01.03.26, 16:50 • 1662 перегляди

Нагадаємо

Колишній президент Ірану Махмуд Ахмадінежад, ймовірно, загинув під час удару США та Ізраїлю по Тегерану. ЗМІ Ірану офіційно ситуацію не коментували.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніСвіт
Сутички
Ізраїль
Центральне Командування Збройних сил США
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран