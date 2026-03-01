У США заявили про загибель трьох військових у рамках операції в Ірані

У Центральному командуванні США заявили про загибель трьох військовослужбовців у бою, ще п'ятеро отримали поранення у рамках операції в Ірані, передає УНН.

Станом на 9:30 ранку за східним часом, 1 березня, троє американських військовослужбовців загинули в бою, а п'ятеро отримали серйозні поранення в рамках операції "Епічна лють". Кілька інших отримали незначні осколкові поранення та струси мозку, і перебувають у процесі повернення до служби. Основні бойові операції тривають, і наші зусилля з реагування тривають