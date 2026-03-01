США вперше використали українську тактику під час ударів по Ірану - Politico

Сполучені Штати Америки під час ударів по Ірану вперше використали в бою недорогі одноразові ударні безпілотники. Цю ж тактику вперше застосувала Україна під час відбиття повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Як зазначили у Центральному командуванні США, у перші години операції було застосовано високоточну зброю, запущену з повітря, суші та моря. Крім того, оперативна група CENTCOM "Scorpion Strike" вперше застосувала в бою недорогі одноразові безпілотники.

Застосування безпілотників допомогло Україні переломити хід війни проти рф, незважаючи на меншу вогневу потужність і чисельність особового складу, а згодом було скопійовано росіянами, що змінило сучасну військову тактику - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Іранські державні медіа та провідні інформаційні агентства Fars і Tasnim підтвердили смерть Верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї. Ця заява з'явилася після повідомлення президента США Дональда Трампа про ліквідацію очільника ісламської республіки внаслідок масштабної військової операції.

Також ЗМІ, зокрема, іранські, повідомили, що внаслідок ударів по Ірану 28 лютого були ліквідовані командувачі збройних сил країни.