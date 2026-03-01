$43.210.00
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних сил
1 березня, 01:50 • 18560 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 31036 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 45967 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї
28 лютого, 12:56 • 54045 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 62162 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та Ізраїлю
28 лютого, 08:36 • 47600 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 50780 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 52087 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофи
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 57871 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
США вперше використали українську тактику під час ударів по Ірану - Politico

Київ • УНН

 • 150 перегляди

США вперше застосували недорогі одноразові ударні БПЛА під час операції в Ірані. Цю тактику раніше використовувала Україна для відбиття російського вторгнення.

США вперше використали українську тактику під час ударів по Ірану - Politico

Сполучені Штати Америки під час ударів по Ірану вперше використали в бою недорогі одноразові ударні безпілотники. Цю ж тактику вперше застосувала Україна під час відбиття повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Як зазначили у Центральному командуванні США, у перші години операції було застосовано високоточну зброю, запущену з повітря, суші та моря. Крім того, оперативна група CENTCOM "Scorpion Strike" вперше застосувала в бою недорогі одноразові безпілотники.

Застосування безпілотників допомогло Україні переломити хід війни проти рф, незважаючи на меншу вогневу потужність і чисельність особового складу, а згодом було скопійовано росіянами, що змінило сучасну військову тактику

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Іранські державні медіа та провідні інформаційні агентства Fars і Tasnim підтвердили смерть Верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї. Ця заява з'явилася після повідомлення президента США Дональда Трампа про ліквідацію очільника ісламської республіки внаслідок масштабної військової операції.

Також ЗМІ, зокрема, іранські, повідомили, що внаслідок ударів по Ірану 28 лютого були ліквідовані командувачі збройних сил країни.

Євген Устименко

СвітТехнології
Техніка
Війна в Україні
Алі Хаменеї
Центральне Командування Збройних сил США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран