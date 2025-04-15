Міністерство оборони США готує план повного виведення військ із Сирії протягом 30-90 днів. У країні наразі перебуває близько 2000 американських військовослужбовців, включаючи 1100 тимчасових ротаційних сил.
Центральне командування США опублікувало відео запуску крилатих ракет Tomahawk по цілях хуситів у Ємені 31 грудня. Удари були спрямовані на об'єкти командування, виробництва та зберігання зброї.
Ракетний крейсер USS Gettysburg помилково збив винищувач F/A-18 Super Hornet з власної ударної групи. Обидва пілоти катапультувалися та були врятовані, один отримав легкі травми.
Американські військові завдали авіаудару по командному центру хуситів у місті Сана. Об'єкт використовувався для координації атак на кораблі США та торгові судна в Червоному морі.
Два есмінці ВМС США успішно захистили торговельні судна від ракетно-дронової атаки хуситів в Аденській затоці. Атака відбулася 9-10 грудня, жертв та пошкоджень немає.
Американські військові здійснили понад 75 ударів по базах ІДІЛ у Сирії для знищення терористичних таборів. Операція пройшла без жертв серед цивільного населення.
Американські військові атакували склади зброї та логістичні центри проіранських формувань у Сирії та Ємені. Командування США заявило про готовність і надалі захищати свій персонал та партнерів у регіоні.
США попередили Іран про неможливість стримати Ізраїль у випадку нового нападу. Іран погрожує "нищівною відповіддю" через атаки на свою територію, а США та Ізраїль посилюють військову присутність в регіоні.
Військові США ліквідували надводний дрон єменських хуситів у Червоному морі. Операція проведена для захисту судноплавства та безпеки міжнародних вод у регіоні.
Сили США знищили два судна хуситів у Червоному морі, які становили загрозу. Це підкреслює небезпеку, яку представляють підтримувані Іраном хусити для стабільності в регіоні.
Американські військові за добу знищили дві протикорабельні ракети та наземну станцію управління хуситів у Ємені. Також було знищено безпілотне надводне судно в Червоному морі, що загрожувало безпеці регіону.
США направили винищувачі F-22 на Близький Схід для зменшення ризику ескалації з боку Ірану.
Американські військові знищили три підтримувані Іраном безпілотники повстанців-хуситів в Ємені за останні 24 години, посилаючись на пряму загрозу американським військам, силам коаліції і торговим суднам в регіоні.
Американські військові знищили три безпілотні надводні апарати повстанців Хуті в Червоному морі за останні 24 години в рамках операції самооборони.
Повстанці-хусити оголосили про нові напади на кораблі в Червоному морі і Індійському океані, в тому числі з використанням безпілотного надводного судна і ракет, у результаті чого грецькому судну були заподіяні незначні пошкодження, повідомляє Centcom.
За останні 24 години американські військові знищили три надводних корабля хуситів в Червоному морі.
Американські військові успішно ліквідували високопоставленого представника ІДІЛ Усаму Джамаля Мухаммада Ібрагіма аль-Джанабі в результаті авіаудару в Сирії 16 червня, що підірвало здатність ІДІЛ здійснювати теракти в регіоні.
Збройні сили США знищили чотири радари хуситів і два безпілотники в Ємені за останні 24 години, щоб захистити свободу судноплавства в міжнародних водах.
Хусити атакували протикорабельною ракетою танкер, який віз нафту з новоросйіська до Китаю. Удар спричинив затоплення, яке вивело з ладу двигуни й кермовий блок, але екіпаж зміг відновити управління кораблем і продовжити рух.
США зупинили протикорабельну ракету хуситів з Ємену, націлену на корабель під американським прапором, і знищили чотири безпілотники, без повідомлень про поранення чи пошкодження.
Сполучені Штати планують запровадити нові санкції проти іранських ракетних програм і безпілотників, організацій, що підтримують Корпус вартових ісламської революції, та Міністерства оборони Ірану у відповідь на нещодавній напад Ірану на Ізраїль.
Американські війська за підтримки есмінців Європейського командування США знищили понад 80 ударних безпілотників і щонайменше шість балістичних ракет, націлених на Ізраїль з Ірану та Ємену протягом вихідних, повідомляє Центральне командування Збройних сил США.
Під час суботньої атаки американські військові знищили понад 80 безпілотників і 6 балістичних ракет, спрямованих з Ірану та Ємену в бік Ізраїлю.
США передали Україні тисячі одиниць конфіскованої в Ірану стрілецької зброї та боєприпасів, у тому числі понад 5 000 штурмових гвинтівок, кулеметів, снайперських гвинтівок, протитанкових гранатометів та понад 500 000 набоїв калібру 7,62 мм.
Американські винищувачі завдали ударів по трьох підземних сховищах в Ємені, контрольованих хуситами, знищивши чотири безпілотники, в той час як хусити запустили балістичні ракети в напрямку Червоного моря.
Центральне командування США повідомило про знищення 9 протикорабельних ракет і 2 БПЛА, запущених повстанцями-хуситами в Ємені в напрямку Аденської затоки і Червоного моря в період з 14 по 15 березня.
Збройні сили США знищили 4 безпілотники і 1 ракету в Ємені, контрольованому підтримуваними Іраном бойовиками-хуситами.
Міністерство оборони України випробовує два зразки плавучих модулів, прикріплених до бронежилетів, які можуть автоматично надуватися і піднімати солдатів на поверхню, якщо вони потрапляють у воду.
Есмінець ВМС США "Френк С. Бессон" перевозить обладнання для створення тимчасового доку поблизу Гази для доставки життєво необхідної гуманітарної допомоги в рамках ініціативи США зі сприяння наданню допомоги регіону.
США відправляють свій перший корабель, USS General Frank Besson, щоб доставити обладнання для будівництва тимчасового морського порту в Газі для полегшення доставки гуманітарної допомоги в регіон.