США повідомили про знищення 9 ракет та двох БПЛА на об'єктах хуситів у Ємені

Центральне командування США повідомило про знищення 9 протикорабельних ракет і 2 БПЛА, запущених повстанцями-хуситами в Ємені в напрямку Аденської затоки і Червоного моря в період з 14 по 15 березня.