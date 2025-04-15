Центральне командування США

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19433 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 134127 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126743 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125253 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127845 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192415 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76762 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164012 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Пентагон готує план виведення військ США із Сирії після заяв Трампа

Міністерство оборони США готує план повного виведення військ із Сирії протягом 30-90 днів. У країні наразі перебуває близько 2000 американських військовослужбовців, включаючи 1100 тимчасових ротаційних сил.

Новини Світу • 5 лютого, 12:30 • 25218 перегляди

США опублікували відео запуску "Томагавк" по цілях у Ємені 31 грудня

Центральне командування США опублікувало відео запуску крилатих ракет Tomahawk по цілях хуситів у Ємені 31 грудня. Удари були спрямовані на об'єкти командування, виробництва та зберігання зброї.

Новини Світу • 5 січня, 04:14 • 47916 перегляди

Американські військові збили свій винищувач над Червоним морем

Ракетний крейсер USS Gettysburg помилково збив винищувач F/A-18 Super Hornet з власної ударної групи. Обидва пілоти катапультувалися та були врятовані, один отримав легкі травми.

Новини Світу • 22 грудня, 06:20 • 57697 перегляди

США завдали авіаударів по єменських хуситах

Американські військові завдали авіаудару по командному центру хуситів у місті Сана. Об'єкт використовувався для координації атак на кораблі США та торгові судна в Червоному морі.

Новини Світу • 17 грудня, 01:38 • 20506 перегляди

В Аденській затоці есмінці США відбили повітряну атаку хуситів

Два есмінці ВМС США успішно захистили торговельні судна від ракетно-дронової атаки хуситів в Аденській затоці. Атака відбулася 9-10 грудня, жертв та пошкоджень немає.

Новини Світу • 11 грудня, 01:56 • 49130 перегляди

США завдали удар по ІДІЛ у Сирії: що відомо про операцію

Американські військові здійснили понад 75 ударів по базах ІДІЛ у Сирії для знищення терористичних таборів. Операція пройшла без жертв серед цивільного населення.

Новини Світу • 8 грудня, 21:26 • 31745 перегляди

США завдали ударів по пов'язаних з Іраном цілях у Сирії та Ємені

Американські військові атакували склади зброї та логістичні центри проіранських формувань у Сирії та Ємені. Командування США заявило про готовність і надалі захищати свій персонал та партнерів у регіоні.

Новини Світу • 13 листопада, 09:42 • 20170 перегляди

США попередили Іран, що не зможуть стримати Ізраїль, якщо Тегеран знову нападе

США попередили Іран про неможливість стримати Ізраїль у випадку нового нападу. Іран погрожує "нищівною відповіддю" через атаки на свою територію, а США та Ізраїль посилюють військову присутність в регіоні.

Новини Світу • 3 листопада, 10:59 • 21135 перегляди

Військові США знищили морський дрон єменських хуситів

Військові США ліквідували надводний дрон єменських хуситів у Червоному морі. Операція проведена для захисту судноплавства та безпеки міжнародних вод у регіоні.

Новини Світу • 17 серпня, 02:34 • 27619 перегляди

США знищили два судна хуситів у Червоному морі

Сили США знищили два судна хуситів у Червоному морі, які становили загрозу. Це підкреслює небезпеку, яку представляють підтримувані Іраном хусити для стабільності в регіоні.

Війна • 14 серпня, 01:40 • 117924 перегляди

США знищили ракети та станцію управління хуситів у Ємені

Американські військові за добу знищили дві протикорабельні ракети та наземну станцію управління хуситів у Ємені. Також було знищено безпілотне надводне судно в Червоному морі, що загрожувало безпеці регіону.

Новини Світу • 9 серпня, 06:34 • 22637 перегляди

США відправили винищувачі F-22 на Близький Схід

США направили винищувачі F-22 на Близький Схід для зменшення ризику ескалації з боку Ірану.

Новини Світу • 8 серпня, 23:34 • 37307 перегляди

Сили США знищили 3 безпілотники хуситів, що загрожували коаліції в Ємені

Американські військові знищили три підтримувані Іраном безпілотники повстанців-хуситів в Ємені за останні 24 години, посилаючись на пряму загрозу американським військам, силам коаліції і торговим суднам в регіоні.

Війна • 12 липня, 22:02 • 28673 перегляди

США повідомили про знищення трьох надводних безпілотників хуситів у Червоному морі

Американські військові знищили три безпілотні надводні апарати повстанців Хуті в Червоному морі за останні 24 години в рамках операції самооборони.

Війна • 1 липня, 00:58 • 109043 перегляди

Хусити здійснили нові напади на кораблі в Червоному морі та Індійському океані

Повстанці-хусити оголосили про нові напади на кораблі в Червоному морі і Індійському океані, в тому числі з використанням безпілотного надводного судна і ракет, у результаті чого грецькому судну були заподіяні незначні пошкодження, повідомляє Centcom.

Політика • 24 червня, 03:24 • 66600 перегляди

США знищили 3 кораблі хуситів у Червоному морі

За останні 24 години американські військові знищили три надводних корабля хуситів в Червоному морі.

Політика • 23 червня, 03:16 • 100339 перегляди

У США заявили про ліквідацію високопоставленого члена ІДІЛ

Американські військові успішно ліквідували високопоставленого представника ІДІЛ Усаму Джамаля Мухаммада Ібрагіма аль-Джанабі в результаті авіаудару в Сирії 16 червня, що підірвало здатність ІДІЛ здійснювати теракти в регіоні.

Анонси • 20 червня, 01:30 • 46901 перегляди

США знищили 4 радари хуситів і безпілотник в Ємені

Збройні сили США знищили чотири радари хуситів і два безпілотники в Ємені за останні 24 години, щоб захистити свободу судноплавства в міжнародних водах.

Політика • 18 червня, 01:47 • 120799 перегляди

Хусити атакували ракетою танкер під прапором Панами, який перевозив російську нафту в Китай

Хусити атакували протикорабельною ракетою танкер, який віз нафту з новоросйіська до Китаю. Удар спричинив затоплення, яке вивело з ладу двигуни й кермовий блок, але екіпаж зміг відновити управління кораблем і продовжити рух.

Новини Світу • 19 травня, 10:26 • 31504 перегляди

США зупинили протикорабельну ракету і знищили безпілотники з Ємену

США зупинили протикорабельну ракету хуситів з Ємену, націлену на корабель під американським прапором, і знищили чотири безпілотники, без повідомлень про поранення чи пошкодження.

Новини Світу • 25 квітня, 00:33 • 58655 перегляди

США планують ввести нові санкції проти Ірану після нападу на Ізраїль

Сполучені Штати планують запровадити нові санкції проти іранських ракетних програм і безпілотників, організацій, що підтримують Корпус вартових ісламської революції, та Міністерства оборони Ірану у відповідь на нещодавній напад Ірану на Ізраїль.

Війна • 17 квітня, 00:58 • 24857 перегляди

Військові США після збиття запущених з Ірану та Ємену дронів та ракет підтвердили готовність підтримати захист Ізраїлю

Американські війська за підтримки есмінців Європейського командування США знищили понад 80 ударних безпілотників і щонайменше шість балістичних ракет, націлених на Ізраїль з Ірану та Ємену протягом вихідних, повідомляє Центральне командування Збройних сил США.

Новини Світу • 15 квітня, 06:32 • 21227 перегляди

Військові США знищили 80 безпілотників і 6 ракет, які летіли на Ізраїль

Під час суботньої атаки американські військові знищили понад 80 безпілотників і 6 балістичних ракет, спрямованих з Ірану та Ємену в бік Ізраїлю.

Війна • 15 квітня, 02:05 • 50169 перегляди

Автомати, кулемети, та гранатомети: США передали Україні тисячі одиниць конфіскованої іранської зброї

США передали Україні тисячі одиниць конфіскованої в Ірану стрілецької зброї та боєприпасів, у тому числі понад 5 000 штурмових гвинтівок, кулеметів, снайперських гвинтівок, протитанкових гранатометів та понад 500 000 набоїв калібру 7,62 мм.

Війна • 9 квітня, 12:49 • 45477 перегляди

США завдали ударів по складах хуситів у Ємені

Американські винищувачі завдали ударів по трьох підземних сховищах в Ємені, контрольованих хуситами, знищивши чотири безпілотники, в той час як хусити запустили балістичні ракети в напрямку Червоного моря.

Війна • 23 березня, 02:29 • 48364 перегляди

США повідомили про знищення 9 ракет та двох БПЛА на об'єктах хуситів у Ємені

Центральне командування США повідомило про знищення 9 протикорабельних ракет і 2 БПЛА, запущених повстанцями-хуситами в Ємені в напрямку Аденської затоки і Червоного моря в період з 14 по 15 березня.

Війна • 15 березня, 02:20 • 37038 перегляди

США знищили 4 безпілотники та 1 ракету в Ємені для відбиття атак хуситів

Збройні сили США знищили 4 безпілотники і 1 ракету в Ємені, контрольованому підтримуваними Іраном бойовиками-хуситами.

Війна • 14 березня, 03:44 • 54917 перегляди

У Міноборони показали, як проходять випробування "плавучих бронежилетів" для спецпідрозділів ЗСУ

Міністерство оборони України випробовує два зразки плавучих модулів, прикріплених до бронежилетів, які можуть автоматично надуватися і піднімати солдатів на поверхню, якщо вони потрапляють у воду.

Війна • 13 березня, 13:43 • 22059 перегляди

США відправили корабель для доставки гуманітарної допомоги в Газу

Есмінець ВМС США "Френк С. Бессон" перевозить обладнання для створення тимчасового доку поблизу Гази для доставки життєво необхідної гуманітарної допомоги в рамках ініціативи США зі сприяння наданню допомоги регіону.

Новини Світу • 11 березня, 07:41 • 24369 перегляди

США відправили перший корабель для облаштування порту в Газі

США відправляють свій перший корабель, USS General Frank Besson, щоб доставити обладнання для будівництва тимчасового морського порту в Газі для полегшення доставки гуманітарної допомоги в регіон.

Політика • 10 березня, 04:50 • 88067 перегляди