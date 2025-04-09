США сообщили об уничтожении 9 ракет и двух БПЛА на объектах хуситов в Йемене

Центральное командование США сообщило об уничтожении 9 противокорабельных ракет и 2 БПЛА, запущенных повстанцами-хуситами в Йемене в направлении Аденского залива и Красного моря в период с 14 по 15 марта.