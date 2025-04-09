Министерство обороны США готовит план полного вывода войск из Сирии в течение 30-90 дней. В стране сейчас находится около 2000 американских военнослужащих, включая 1100 временных ротационных сил.
Центральное командование США опубликовало видео запуска крылатых ракет Tomahawk по целям хуситов в Йемене 31 декабря. Удары были направлены на объекты командования, производства и хранения оружия.
Ракетный крейсер USS Gettysburg по ошибке сбил истребитель F/A-18 Super Hornet из собственной ударной группы. Оба пилота катапультировались и были спасены, один получил легкие травмы.
Американские военные нанесли авиаудар по командному центру хуситов в городе Сана. Объект использовался для координации атак на корабли США и торговые суда в Красном море.
Два эсминца ВМС США успешно защитили торговые суда от ракетно-Дроновой атаки хуситов в Аденском заливе. Атака произошла 9-10 декабря, жертв и повреждений нет.
Американские военные совершили более 75 ударов по базам ИГИЛ в Сирии для уничтожения террористических лагерей. Операция прошла без жертв среди гражданского населения.
Американские военные атаковали склады оружия и логистические центры проиранских формирований в Сирии и Йемене. Командование США заявило о готовности и в дальнейшем защищать свой персонал и партнеров в регионе.
США предупредили Иран о невозможности сдержать Израиль в случае нового нападения. Иран угрожает «сокрушительным ответом» из-за атак на свою территорию, а США и Израиль усиливают военное присутствие в регионе.
Военные США ликвидировали надводный дрон йеменских хуситов в Красном море. Операция проведена для защиты судоходства и безопасности международных вод в регионе.
Силы США уничтожили два судна хуситов в Красном море, которые представляли угрозу. Это подчеркивает опасность, которую представляют поддерживаемые Ираном хуситы для стабильности в регионе.
Американские военные за сутки уничтожили две противокорабельные ракеты и наземную станцию управления хуситов в Йемене. Также было уничтожено беспилотное надводное судно в Красном море, которое угрожало безопасности региона.
США направили истребители F-22 на Ближний Восток для уменьшения риска эскалации со стороны Ирана.
Американские военные уничтожили три поддерживаемые Ираном беспилотника повстанцев-хуситов в Йемене за последние 24 часа, ссылаясь на прямую угрозу американским войскам, силам коалиции и торговым судам в регионе.
Американские военные уничтожили три беспилотных надводных аппарата повстанцев Хути в Красном море за последние 24 часа в рамках операции самообороны.
Повстанцы-хуситы объявили о новых нападениях на корабли в Красном море и Индийском океане, в том числе с использованием беспилотного надводного судна и ракет, в результате чего греческому судну были причинены незначительные повреждения, сообщает Centcom.
За последние 24 часа американские военные уничтожили три надводных корабля хуситов в Красном море.
Американские военные успешно ликвидировали высокопоставленного представителя ИГИЛ Усаму Джамала Мухаммада Ибрагима аль-Джанаби в результате авиаудара в Сирии 16 июня, что подорвало способность ИГИЛ совершать теракты в регионе.
Вооруженные силы США уничтожили четыре радара хуситов и два беспилотника в Йемене за последние 24 часа, чтобы защитить свободу судоходства в международных водах.
Хуситы атаковали противокорабельной ракетой танкер, который вез нефть из Новороссийска в Китай. Удар вызвал затопление, которое вывело из строя двигатели и рулевой блок, но экипаж смог восстановить управление кораблем и продолжить движение.
США остановили противокорабельную ракету хуситов из Йемена, нацеленную на корабль под американским флагом, и уничтожили четыре беспилотника, без сообщений о ранениях или повреждениях.
Соединенные Штаты планируют ввести новые санкции против иранских ракетных программ и беспилотников, организаций, поддерживающих Корпус стражей исламской революции, и Министерства обороны Ирана в ответ на недавнее нападение Ирана на Израиль.
Американские войска при поддержке эсминцев Европейского командования США уничтожили более 80 ударных беспилотников и по меньшей мере шесть баллистических ракет, нацеленных на Израиль из Ирана и Йемена в течение выходных, сообщает Центральное командование Вооруженных сил США.
Во время субботней атаки американские военные уничтожили более 80 беспилотников и 6 баллистических ракет, направленных из Ирана и Йемена в сторону Израиля.
США передали Украине тысячи единиц конфискованного у Ирана стрелкового оружия и боеприпасов, в том числе более 5 000 штурмовых винтовок, пулеметов, снайперских винтовок, противотанковых гранатометов и более 500 000 патронов калибра 7,62 мм.
Американские истребители нанесли удары по трем подземным хранилищам в Йемене, контролируемых хуситами, уничтожив четыре беспилотника, в то время как хуситы запустили баллистические ракеты в направлении Красного моря.
Центральное командование США сообщило об уничтожении 9 противокорабельных ракет и 2 БПЛА, запущенных повстанцами-хуситами в Йемене в направлении Аденского залива и Красного моря в период с 14 по 15 марта.
Вооруженные силы США уничтожили 4 беспилотника и 1 ракету в Йемене, контролируемом поддерживаемыми Ираном боевиками-хуситами.
Министерство обороны Украины испытывает два образца плавучих модулей, прикрепленных к бронежилетам, которые могут автоматически надуваться и поднимать солдат на поверхность, если они попадают в воду.
Эсминец ВМС США "Фрэнк С. Бессон" перевозит оборудование для создания временного дока вблизи Газы для доставки жизненно необходимой гуманитарной помощи в рамках инициативы США по содействию оказанию помощи региону.
США отправляют свой первый корабль, USS General Frank Besson, чтобы доставить оборудование для строительства временного морского порта в Газе для облегчения доставки гуманитарной помощи в регион.