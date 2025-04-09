Центральное командование США

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26291 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одесском заливе эсминцы США отразили воздушную атаку хуситов

Два эсминца ВМС США успешно защитили торговые суда от ракетно-Дроновой атаки хуситов в Аденском заливе. Атака произошла 9-10 декабря, жертв и повреждений нет.

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США нанесли удар по ИГИЛ в Сирии: что известно об операции

Американские военные совершили более 75 ударов по базам ИГИЛ в Сирии для уничтожения террористических лагерей. Операция прошла без жертв среди гражданского населения.

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США нанесли удары по связанным с Ираном целям в Сирии и Йемене

Американские военные атаковали склады оружия и логистические центры проиранских формирований в Сирии и Йемене. Командование США заявило о готовности и в дальнейшем защищать свой персонал и партнеров в регионе.

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США предупредили Иран, что не смогут сдержать Израиль, если Тегеран снова нападет

США предупредили Иран о невозможности сдержать Израиль в случае нового нападения. Иран угрожает «сокрушительным ответом» из-за атак на свою территорию, а США и Израиль усиливают военное присутствие в регионе.

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Военные США уничтожили морской дрон йеменских хуситов

Военные США ликвидировали надводный дрон йеменских хуситов в Красном море. Операция проведена для защиты судоходства и безопасности международных вод в регионе.

Новости Мира • 17 августа, 02:34 • 27610 просмотра

США уничтожили два судна хуситов в Красном море

Силы США уничтожили два судна хуситов в Красном море, которые представляли угрозу. Это подчеркивает опасность, которую представляют поддерживаемые Ираном хуситы для стабильности в регионе.

Война • 14 августа, 01:40 • 117923 просмотра

США уничтожили ракеты и станцию управления хуситов в Йемене

Американские военные за сутки уничтожили две противокорабельные ракеты и наземную станцию управления хуситов в Йемене. Также было уничтожено беспилотное надводное судно в Красном море, которое угрожало безопасности региона.

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Силы США уничтожили 3 беспилотника хуситов, угрожавших коалиции в Йемене

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США сообщили об уничтожении трех надводных беспилотников хуситов в Красном море

Американские военные уничтожили три беспилотных надводных аппарата повстанцев Хути в Красном море за последние 24 часа в рамках операции самообороны.

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Хуситы совершили новые атаки на корабли в Красном море и Индийском океане

Повстанцы-хуситы объявили о новых нападениях на корабли в Красном море и Индийском океане, в том числе с использованием беспилотного надводного судна и ракет, в результате чего греческому судну были причинены незначительные повреждения, сообщает Centcom.

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США уничтожили 3 корабля хуситов в Красном море

За последние 24 часа американские военные уничтожили три надводных корабля хуситов в Красном море.

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В США заявили о ликвидации высокопоставленного члена ИГИЛ

Американские военные успешно ликвидировали высокопоставленного представителя ИГИЛ Усаму Джамала Мухаммада Ибрагима аль-Джанаби в результате авиаудара в Сирии 16 июня, что подорвало способность ИГИЛ совершать теракты в регионе.

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США уничтожили 4 радара хуситов и беспилотник в Йемене

Вооруженные силы США уничтожили четыре радара хуситов и два беспилотника в Йемене за последние 24 часа, чтобы защитить свободу судоходства в международных водах.

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Хуситы атаковали ракетой танкер под флагом Панамы, который перевозил российскую нефть в Китай

Хуситы атаковали противокорабельной ракетой танкер, который вез нефть из Новороссийска в Китай. Удар вызвал затопление, которое вывело из строя двигатели и рулевой блок, но экипаж смог восстановить управление кораблем и продолжить движение.

Новости Мира • 19 мая, 10:26 • 31504 просмотра

США остановили противокорабельную ракету и уничтожили беспилотники из Йемена

США остановили противокорабельную ракету хуситов из Йемена, нацеленную на корабль под американским флагом, и уничтожили четыре беспилотника, без сообщений о ранениях или повреждениях.

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США планируют ввести новые санкции против Ирана после нападения на Израиль

Соединенные Штаты планируют ввести новые санкции против иранских ракетных программ и беспилотников, организаций, поддерживающих Корпус стражей исламской революции, и Министерства обороны Ирана в ответ на недавнее нападение Ирана на Израиль.

Война • 17 апреля, 00:58 • 24857 просмотра

Военные США после сбития запущенных из Ирана и Йемена дронов и ракет подтвердили готовность поддержать защиту Израиля

Американские войска при поддержке эсминцев Европейского командования США уничтожили более 80 ударных беспилотников и по меньшей мере шесть баллистических ракет, нацеленных на Израиль из Ирана и Йемена в течение выходных, сообщает Центральное командование Вооруженных сил США.

Новости Мира • 15 апреля, 06:32 • 21227 просмотра

Военные США уничтожили 80 беспилотников и 6 ракет, которые летели на Израиль

Во время субботней атаки американские военные уничтожили более 80 беспилотников и 6 баллистических ракет, направленных из Ирана и Йемена в сторону Израиля.

Война • 15 апреля, 02:05 • 50169 просмотра

Автоматы, пулеметы и гранатометы: США передали Украине тысячи единиц конфискованного иранского оружия

США передали Украине тысячи единиц конфискованного у Ирана стрелкового оружия и боеприпасов, в том числе более 5 000 штурмовых винтовок, пулеметов, снайперских винтовок, противотанковых гранатометов и более 500 000 патронов калибра 7,62 мм.

Война • 9 апреля, 12:49 • 45477 просмотра

США нанесли удары по складам хуситов в Йемене

Американские истребители нанесли удары по трем подземным хранилищам в Йемене, контролируемых хуситами, уничтожив четыре беспилотника, в то время как хуситы запустили баллистические ракеты в направлении Красного моря.

Война • 23 марта, 02:29 • 48364 просмотра

США сообщили об уничтожении 9 ракет и двух БПЛА на объектах хуситов в Йемене

Центральное командование США сообщило об уничтожении 9 противокорабельных ракет и 2 БПЛА, запущенных повстанцами-хуситами в Йемене в направлении Аденского залива и Красного моря в период с 14 по 15 марта.

Война • 15 марта, 02:20 • 37038 просмотра

США уничтожили 4 беспилотника и 1 ракету в Йемене для отражения атак хуситов

Вооруженные силы США уничтожили 4 беспилотника и 1 ракету в Йемене, контролируемом поддерживаемыми Ираном боевиками-хуситами.

Война • 14 марта, 03:44 • 54917 просмотра

В Минобороны показали, как проходят испытания "плавучих бронежилетов" для спецподразделений ВСУ

Министерство обороны Украины испытывает два образца плавучих модулей, прикрепленных к бронежилетам, которые могут автоматически надуваться и поднимать солдат на поверхность, если они попадают в воду.

Война • 13 марта, 13:43 • 22059 просмотра

США отправили корабль для доставки гуманитарной помощи в Газу

Эсминец ВМС США "Фрэнк С. Бессон" перевозит оборудование для создания временного дока вблизи Газы для доставки жизненно необходимой гуманитарной помощи в рамках инициативы США по содействию оказанию помощи региону.

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США отправили первый корабль для обустройства порта в Газе

США отправляют свой первый корабль, USS General Frank Besson, чтобы доставить оборудование для строительства временного морского порта в Газе для облегчения доставки гуманитарной помощи в регион.

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