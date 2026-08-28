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Командующий войсками США заявил, что Ормузский пролив очищен от мин, союзники сомневаются в этом

Киев • УНН

 • 1496 просмотра

Адмирал Брэд Купер заявил об очистке судоходных путей от иранских мин. Союзники США считают, что часть из 80–150 мин могла остаться.

Командующий войсками США заявил, что Ормузский пролив очищен от мин, союзники сомневаются в этом

Американские войска очистили международные судоходные пути в Ормузском проливе от иранских мин, заявил командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер. В то же время союзники Вашингтона считают, что пролив может оставаться заминированным, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Купер заявил, что в течение последних нескольких месяцев американские силы проводили операцию по разминированию судоходных маршрутов. В ней участвовали водолазы и морские котики ВМС США, а также авиация.

Обстоятельства были, мягко говоря, сложными и опасными, но мы выполнили работу

- заявил Купер.

По его словам, международные судоходные пути в Ормузском проливе в настоящее время открыты, а интенсивность движения судов растет. Пролив является ключевым маршрутом для транспортировки нефти, природного газа и удобрений с Ближнего Востока.

Союзники США сомневаются в полном разминировании

В то же время союзники США в частном порядке предупреждают, что Ормузский пролив, вероятно, все еще остается заминированным. Люди, знакомые с американскими оценками, считают, что проведенная операция могла не обезвредить все мины, установленные Ираном.

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По их данным, речь идет примерно о 80–150 минах. В то же время американские чиновники отвергают эту оценку и заявляют, что приведенные цифры устарели.

Президент США Дональд Трамп ранее назвал Ормузский пролив «очень функциональным» и повторил заявление об отсутствии в нем мин. Министр финансов США Скотт Бессент также заявил, что за последние 14 дней через пролив было перевезено 130 млн баррелей нефти.

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Степан Гафтко

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