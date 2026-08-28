Командующий войсками США заявил, что Ормузский пролив очищен от мин, союзники сомневаются в этом
Киев • УНН
Адмирал Брэд Купер заявил об очистке судоходных путей от иранских мин. Союзники США считают, что часть из 80–150 мин могла остаться.
Американские войска очистили международные судоходные пути в Ормузском проливе от иранских мин, заявил командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер. В то же время союзники Вашингтона считают, что пролив может оставаться заминированным, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
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Купер заявил, что в течение последних нескольких месяцев американские силы проводили операцию по разминированию судоходных маршрутов. В ней участвовали водолазы и морские котики ВМС США, а также авиация.
Обстоятельства были, мягко говоря, сложными и опасными, но мы выполнили работу
По его словам, международные судоходные пути в Ормузском проливе в настоящее время открыты, а интенсивность движения судов растет. Пролив является ключевым маршрутом для транспортировки нефти, природного газа и удобрений с Ближнего Востока.
Союзники США сомневаются в полном разминировании
В то же время союзники США в частном порядке предупреждают, что Ормузский пролив, вероятно, все еще остается заминированным. Люди, знакомые с американскими оценками, считают, что проведенная операция могла не обезвредить все мины, установленные Ираном.
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По их данным, речь идет примерно о 80–150 минах. В то же время американские чиновники отвергают эту оценку и заявляют, что приведенные цифры устарели.
Президент США Дональд Трамп ранее назвал Ормузский пролив «очень функциональным» и повторил заявление об отсутствии в нем мин. Министр финансов США Скотт Бессент также заявил, что за последние 14 дней через пролив было перевезено 130 млн баррелей нефти.
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