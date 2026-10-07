Почему «очень дорогие» адвокаты обвиняемых в медицинской халатности врачей Odrex пропускают судебные заседания?

Заседание по делу о медицинской халатности врачей частной клиники Odrex в очередной раз перенесено. На этот раз — по ходатайству адвоката обвиняемой онколога Марины Белоцерковской, которая была занята в другом судебном процессе. В то же время в суд не явился и один из защитников обвиняемого хирурга Виталия Русакова. Следующее заседание назначено на 8 октября, сообщает УНН.

Детали

Обвиняемый хирург Виталий Русаков, рассказывая о своей защите, подчеркивал, что его адвокаты "очень дорогие". Стоимость юридических услуг, конечно, не имеет никакого процессуального значения. Однако на фоне неявок защитников и переносов судебных заседаний из-за их занятости в других процессах возникает вопрос: почему даже дорогая защита не может организовать свою работу так, чтобы уголовное дело месяцами не буксовало из-за накладок в графиках адвокатов?

Утверждать, что регулярные неявки защитников врачей являются заранее спланированной тактикой, нельзя. В то же время на систематичность переносов обращал внимание временно исполняющий обязанности председателя Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Андрей Месяц.

Совокупность неявок может свидетельствовать не о случайном нарушении, а об определенной модели поведения адвоката и его недобросовестном отношении к профессиональным обязанностям — отмечал Месяц.

7 из 13 сентябрьских заседаний не состоялись или были перенесены

Однако подобная ситуация стала скорее правилом, чем исключением. Только в сентябре из 13 заседаний семь были перенесены или не состоялись по ходатайствам стороны защиты.

Председательствующий судья Виктор Чаплицкий признал причины неявок адвокатов на заседания неуважительными и направил соответствующую информацию в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры. Теперь там должны оценить, содержат ли действия защитников признаки дисциплинарного проступка.

Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?

Показательным стало и заседание 1 октября, тогда суд рассматривал вопрос о продлении мер пресечения Русакову и Белоцерковской. Адвокатов обоих обвиняемых не было, поэтому, чтобы не откладывать рассмотрение, суд привлек защитников по назначению.

Опрошенные УНН юристы не исключают, что совокупность процессуальных действий защиты в конечном итоге может привести к истечению сроков давности. В таком случае, даже если вина врачей будет доказана, они могут быть освобождены от уголовной ответственности и не понести предусмотренного законом наказания.

Напомним

Киевский районный суд Одессы рассматривает уголовное дело в отношении врачей частной клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской. Их обвиняют по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником.

По версии следствия, во время лечения бизнесмена Аднана Кивана действия или бездействие медиков могли привести к развитию послеоперационных осложнений и сепсиса, что на фоне онкологического заболевания могло вызвать смерть пациента. Окончательную оценку доказательствам, действиям медиков и вопросу об их виновности должен дать суд.

Дискредитация суда и давление на пострадавших — что происходит в Деле Odrex?