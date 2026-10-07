$44.950.1150.640.16
ukenru
14:18 • 70 просмотра
Венгрия сняла вето на продвижение в ЕС с открытием новых кластеров для Украины - СМИ
13:42 • 12308 просмотра
Почему «очень дорогие» адвокаты обвиняемых в медицинской халатности врачей Odrex пропускают судебные заседания?
13:34 • 9824 просмотра
Международные резервы Украины за месяц сократились до $47,1 млрд - каковы причины
Эксклюзив
12:25 • 18648 просмотра
Чем сбивать реактивные дроны: эксперты объяснили, как Украина адаптирует оружие к новым угрозамPhotoVideo
10:54 • 15185 просмотра
Самый тёплый день перед похолоданием: 8 октября в Украине ожидается до +26°Photo
10:00 • 22360 просмотра
Может помочь в фармацевтике: Нобелевскую премию по химии 2026 года присудили за открытия, связанные с гомохиральностьюPhoto
09:29 • 22741 просмотра
На дроны и ракеты: Украина получила от ЕС еще €1,2 млрд
7 октября, 07:55 • 21458 просмотра
"Справедливые украинские ответы на все российские удары" - Зеленский сообщил о поражении целей в рф и Чёрном мореVideo
7 октября, 07:40 • 20527 просмотра
"российская армия "подарила" путину уничтожение дома в Прилуках", атаковала энергетику - Зеленский об обстреле рфPhoto
7 октября, 06:18 • 20880 просмотра
5 баллистических и 39 крылатых ракет обезвредили во время массированной атаки рф - подробности от ВС ВСУ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
1.6м/с
46%
750мм
Популярные новости
Сирша Ронан отреагировала на слухи о том, что её муж может стать новым Джеймсом Бондом7 октября, 07:09 • 31824 просмотра
В Прилуках ракетный удар рф по многоэтажке унёс жизни 5 человек, много раненыхPhotoVideo7 октября, 07:16 • 24122 просмотра
Стивен Спилберг возглавит работу над новыми «Трансформерами»7 октября, 08:16 • 28246 просмотра
Владимир Кличко просит расследовать возможное исчезновение драгоценностей Хайден Панеттьери08:59 • 28255 просмотра
Репутация владельца бизнеса под атакой: откуда может прилететь и как защищаться
Эксклюзив
11:16 • 16525 просмотра
публикации
Почему «очень дорогие» адвокаты обвиняемых в медицинской халатности врачей Odrex пропускают судебные заседания?13:42 • 12308 просмотра
Три года после нападения ХАМАС: как 7 октября изменило Израиль, Газу и весь Ближний Восток12:51 • 10694 просмотра
Чем сбивать реактивные дроны: эксперты объяснили, как Украина адаптирует оружие к новым угрозамPhotoVideo
Эксклюзив
12:25 • 18648 просмотра
F-1: Гран-при Сингапура — история спринта, расписание заездовPhotoVideo12:25 • 15200 просмотра
Каган и Соаи стали нобелевскими лауреатами по химии: что именно они открыли, почему это важно и как открытия будут применять на практике11:22 • 14932 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Богдан Долинце
Льюис Хэмилтон
E. Джин Кэрролл
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Черниговская область
Европа
Прилуки
Реклама
УНН Lite
WP: Трамп хочет новый Кэмп-Дэвид - президентскую резиденцию в собственном гольф-клубе13:57 • 2116 просмотра
Ставка на технических миллионеров и первая критика — как реагируют на электромобиль от Jaguar и его стоимость13:07 • 6362 просмотра
F-1: Гран-при Сингапура — история спринта, расписание заездовPhotoVideo12:25 • 15200 просмотра
Найденный в Британии фильм может оказаться первым звуковым фильмом в истории11:50 • 9960 просмотра
Владимир Кличко просит расследовать возможное исчезновение драгоценностей Хайден Панеттьери08:59 • 28630 просмотра
Актуальное
Фильм
The Washington Post
Хранитель
Социальная сеть
Сериал

Почему «очень дорогие» адвокаты обвиняемых в медицинской халатности врачей Odrex пропускают судебные заседания?

Киев • УНН

 • 12323 просмотра

Заседание по делу о медицинской халатности врачей Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской 7 октября снова перенесли. Защитница онколога попросила отложить слушание из-за участия в другом судебном процессе.

Почему «очень дорогие» адвокаты обвиняемых в медицинской халатности врачей Odrex пропускают судебные заседания?

Заседание по делу о медицинской халатности врачей частной клиники Odrex в очередной раз перенесено. На этот раз — по ходатайству адвоката обвиняемой онколога Марины Белоцерковской, которая была занята в другом судебном процессе. В то же время в суд не явился и один из защитников обвиняемого хирурга Виталия Русакова. Следующее заседание назначено на 8 октября, сообщает УНН.

Детали

Обвиняемый хирург Виталий Русаков, рассказывая о своей защите, подчеркивал, что его адвокаты "очень дорогие". Стоимость юридических услуг, конечно, не имеет никакого процессуального значения. Однако на фоне неявок защитников и переносов судебных заседаний из-за их занятости в других процессах возникает вопрос: почему даже дорогая защита не может организовать свою работу так, чтобы уголовное дело месяцами не буксовало из-за накладок в графиках адвокатов?

Утверждать, что регулярные неявки защитников врачей являются заранее спланированной тактикой, нельзя. В то же время на систематичность переносов обращал внимание временно исполняющий обязанности председателя Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Андрей Месяц.

Совокупность неявок может свидетельствовать не о случайном нарушении, а об определенной модели поведения адвоката и его недобросовестном отношении к профессиональным обязанностям

— отмечал Месяц.

7 из 13 сентябрьских заседаний не состоялись или были перенесены 

Однако подобная ситуация стала скорее правилом, чем исключением. Только в сентябре из 13 заседаний семь были перенесены или не состоялись по ходатайствам стороны защиты. 

Председательствующий судья Виктор Чаплицкий признал причины неявок адвокатов на заседания неуважительными и направил соответствующую информацию в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры. Теперь там должны оценить, содержат ли действия защитников признаки дисциплинарного проступка.

Повлечёт ли затягивание дела Odrex последствия для адвокатов?16.09.26, 09:01 • 37079 просмотров

Показательным стало и заседание 1 октября, тогда суд рассматривал вопрос о продлении мер пресечения Русакову и Белоцерковской. Адвокатов обоих обвиняемых не было, поэтому, чтобы не откладывать рассмотрение, суд привлек защитников по назначению.

Опрошенные УНН юристы не исключают, что совокупность процессуальных действий защиты в конечном итоге может привести к истечению сроков давности. В таком случае, даже если вина врачей будет доказана, они могут быть освобождены от уголовной ответственности и не понести предусмотренного законом наказания.

Напомним

Киевский районный суд Одессы рассматривает уголовное дело в отношении врачей частной клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской. Их обвиняют по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником.

По версии следствия, во время лечения бизнесмена Аднана Кивана действия или бездействие медиков могли привести к развитию послеоперационных осложнений и сепсиса, что на фоне онкологического заболевания могло вызвать смерть пациента. Окончательную оценку доказательствам, действиям медиков и вопросу об их виновности должен дать суд.

Дискредитация суда и давление на пострадавших — что происходит в Деле Odrex?02.09.26, 12:30 • 72261 просмотр

Евгений Царенко

Криминал и ЧПУНН-Одессапубликации
Odrex
Одесса