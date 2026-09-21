Три переноси за тиждень: хто гальмує розгляд справи про медичну недбалість лікарів Odrex?

Минулого тижня у Київському районному суді Одеси було заплановано три засідання у справі лікарів приватної клініки Odrex Віталія Русакова та Марини Бєлоцерковської, яких обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов’язків, що, за версією слідства, могло спричинити смерть бізнесмена Аднана Ківана. Усі три засідання перенесли, два з них - після процесуальних дій сторони захисту. Чому справа, яка слухається вже понад дев’ять місяців знову загрузла, розбирався УНН.

Одне із засідань не відбулося після клопотання адвоката Марини Бєлоцерковської про відкладення слухання через її участь в іншому судовому процесі. Суд задовольнив клопотання і призначив наступне засідання на 18 вересня.

Однак і тоді перейти до подальшого дослідження доказів не вдалося. Захист Віталія Русакова вже вдруге заявив відвід головуючому судді Віктору Чаплицькому. Суд відвід розглянув і відмовив у його задоволенні, однак продовжити розгляд справи по суті не зміг через неявку самого Русакова.

Це вже далеко не перші перенесення. Від початку судового процесу десятки засідань були відкладені або не відбулися після клопотань чи неявок сторони захисту. Головуючий суддя Віктор Чаплицький відреагував на дії сторони захисту та звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

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Суддя Вищого адміністративного суду України у відставці Олександр Ситников пояснював УНН, що забезпечення розгляду справи у розумні строки - це обовʼязок самого суду. Тому, якщо постійні неявки чи клопотання адвокатів фактично блокують рух справи, головуючий суддя має реагувати на таку ситуацію, адже відповідальність за дотримання процесуальних строків лежить і на ньому.

Безумовно, якщо дії адвоката призводять до затягування процесу, суддя має на це реагувати. У судді є процесуальні строки, за дотримання яких він також може нести дисциплінарну відповідальність. Тому може виникнути ситуація, коли через постійні відкладення суддя сам опиниться під питанням щодо дотримання строків - наголосив Ситников.

На можливі наслідки систематичних неявок звертає увагу і тимчасово виконуючий обов’язки голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Андрій Місяць.

Сукупність неявок може свідчити не про випадкове порушення, а про певну модель поведінки адвоката та його недобросовісне ставлення до професійних обов’язків - зазначив Місяць.

Він наголошує, що участь адвоката в іншому процесі справді може бути поважною причиною неявки, якщо вона реальна та належно підтверджена. Водночас сама лише зайнятість в іншій справі не означає автоматичної необхідності відкладати засідання. Чи містять дії адвокатів лікарів Odrex ознаки дисциплінарного проступку, має визначити Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури.

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Чому обвинувачені бояться заслуховування медичного експерта?

Всі ці перенесення відбуваються на етапі, коли суд має заслухати медичного експерта. Він має надати фахові пояснення щодо медичної документації, висновків експертиз, дотримання протоколів лікування та медичної складової питання про можливий причинно-наслідковий зв’язок між діями лікарів і смертю пацієнта. Винуватість обвинувачених при цьому визначає виключно суд.

У травні експерт уже прибував до суду, однак тоді адвокати Русакова ініціювали питання про зміну підсудності. Тепер, коли справа знову наблизилася до дослідження ключової медичної частини доказів - серія так званих "процесуальних маневрів" продовжилась.

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