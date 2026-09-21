Армія рф не змогла закріпитися біля Добропілля попри найвищий темп атак на фронті – ISW

російські війська підтримують найвищий темп наступальних дій саме на Добропільському напрямку, однак досягли там лише незначних результатів. Українські дрони зривають спроби противника закріпитися та створюють проблеми з логістикою російських підрозділів, йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише УНН.

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За даними Генштабу ЗСУ, які наводять аналітики, з 1 серпня російські війська проводили на Добропільському напрямку в середньому 32 атаки на добу. Попри таку інтенсивність, ISW констатує, що суттєвого просування противник не досяг.

російські сили переважно намагаються проникати вперед невеликими піхотними групами. За даними українського військового оглядача Костянтина Машовця, останнім часом росіяни збільшили чисельність таких груп із 2–3 до 10-12 військових, однак і це не дозволило їм закріпитися на низці ділянок.

Українські дрони зривають російські атаки

ISW зазначає, що українські розвідувальні та ударні БпЛА швидко виявляють і знищують більшість російських груп, які намагаються проникнути в українську оборону.

Зокрема, російські війська зосередили штурмову піхоту та до 30 одиниць легкої моторизованої техніки поблизу Затишка для підготовки наступу на Білицьке. Українські сили виявили та знищили це скупчення ще до початку атаки.

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За оцінкою ISW, українські війська також продовжують утримувати позиції на Добропільському напрямку в районах, які російські джерела раніше оголошували захопленими армією рф.

Українські військові повідомляють, що удари безпілотників ускладнюють постачання російських підрозділів і ремонт техніки. Це, за їхніми даними, призводить до випадків відмови російських військових виконувати накази та зриву операцій малих штурмових груп.

Окремо ISW зазначив, що протягом 19-20 вересня російські війська не досягли підтвердженого просування також на низці інших напрямків, зокрема Лиманському, Куп'янському, півночі Харківської та Сумської областей.

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