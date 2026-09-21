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Армия рф не смогла закрепиться возле Доброполья, несмотря на самые высокие темпы атак на фронте, — ISW

Киев • УНН

 • 3244 просмотра

рф проводит возле Доброполья в среднем 32 атаки в сутки, но не продвигается. Украинские дроны уничтожают штурмовые группы и осложняют логистику.

Армия рф не смогла закрепиться возле Доброполья, несмотря на самые высокие темпы атак на фронте, — ISW

российские войска поддерживают самый высокий темп наступательных действий именно на Добропольском направлении, однако достигли там лишь незначительных результатов. Украинские дроны срывают попытки противника закрепиться и создают проблемы с логистикой российских подразделений, говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба ВСУ, которые приводят аналитики, с 1 августа российские войска проводили на Добропольском направлении в среднем 32 атаки в сутки. Несмотря на такую интенсивность, ISW констатирует, что существенного продвижения противник не достиг.

российские силы преимущественно пытаются продвигаться небольшими пехотными группами. По данным украинского военного обозревателя Константина Машовца, в последнее время россияне увеличили численность таких групп с 2–3 до 10–12 военнослужащих, однако и это не позволило им закрепиться на ряде участков.

Украинские дроны срывают российские атаки

ISW отмечает, что украинские разведывательные и ударные БПЛА быстро обнаруживают и уничтожают большинство российских групп, пытающихся проникнуть в украинскую оборону.

В частности, российские войска сосредоточили штурмовую пехоту и до 30 единиц легкой моторизованной техники возле Затишка для подготовки наступления на Белицкое. Украинские силы обнаружили и уничтожили это скопление еще до начала атаки.

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По оценке ISW, украинские войска также продолжают удерживать позиции на Добропольском направлении в районах, которые российские источники ранее объявляли захваченными армией рф.

Украинские военнослужащие сообщают, что удары беспилотников осложняют снабжение российских подразделений и ремонт техники. Это, по их данным, приводит к случаям отказа российских военнослужащих выполнять приказы и срыву операций малых штурмовых групп.

Отдельно ISW отметил, что в течение 19–20 сентября российские войска не достигли подтвержденного продвижения также на ряде других направлений, в частности Лиманском, Купянском, на севере Харьковской и Сумской областей.

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Степан Гафтко

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