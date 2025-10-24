"Он проснулся с ножом у горла": на рэпера P. Diddy совершили покушение в тюрьме

Известный рэпер P. Diddy, находясь в тюрьме, стал жертвой покушения на жизнь, когда другой заключенный проник в его камеру с самодельным ножом. Его друг предполагает, что это могло быть предупреждением, а не попыткой убийства.