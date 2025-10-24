Известный рэпер P. Diddy, находясь в тюрьме, стал жертвой покушения на жизнь, когда другой заключенный проник в его камеру с
самодельным ножом. Его друг предполагает, что это могло быть предупреждением, а не попыткой убийства.
Продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский обратился в EBU и «Суспільне» с жалобой на изменение правил Нацотбора на Евровидение-2026. Команда певицы требует изменить отдельные правила, иначе угрожает судебным иском.
Ким Кардашьян отпраздновала свое 45-летие в Лондоне, сменив два откровенных образа: прозрачный корсет и мини-платье с бисером. Среди гостей были Кейт Мосс, FKA Twigs, Сара Полсон, Наоми Уоттс и Джон Гальяно.
Певица Рианна понесла убытки в размере 36 миллионов долларов из-за неудачного совместного модного проекта Fenty с Louis Vuitton. Причиной провала стала пандемия COVID-19 и высокая стоимость коллекций, что сделало их недоступными для большинства поклонников.
Основатель и фронтмен группы Green Grey Андрей Яценко умер 20 октября 2025 года от сердечной недостаточности, вызванной ишемической
болезнью. Прощание с музыкантом состоится 23 октября 2025 года в Киеве.