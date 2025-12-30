Нападение на артистов народного ансамбля во Львовской области: дело передано в суд

Во Львовской области будут судить злоумышленников, которые нанесли телесные повреждения артистам народного ансамбля, обвиняемым грозит наказание – лишение свободы на срок до четырех лет, сообщили в Нацполиции во вторник, пишет УНН.

Контекст

Речь идет об инциденте, который произошел 7 декабря на территории АЗС в Шептицком. Тогда группа молодых людей напала на артистов ансамбля "Гуцулия".

"Компания лиц совершила конфликт с водителем и пассажирами микроавтобуса - артистами одного из прикарпатских народных ансамблей, которые возвращались из гастрольного тура в Ивано-Франковск и заехали на заправочную станцию", - указали в полиции.

Водитель и один из артистов - жители Ивано-Франковской области - получили телесные повреждения, по данным полиции.

Расследование завершено

"Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда. Трем злоумышленникам, жителям Шептицкого в возрасте 17, 18 и 20 лет, инкриминируют уголовное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - указали в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

"Местонахождение четвертого фигуранта, 21-летнего жителя Шептицкого, устанавливается. После его установления злоумышленник будет доставлен в суд для избрания меры пресечения", - отметили в полиции.