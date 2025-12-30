$42.220.15
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
13:51 • 3618 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
13:07 • 8400 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
12:27 • 9488 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
11:22 • 11375 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
11:09 • 14533 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
09:46 • 20619 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 18639 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 23261 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 23762 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Нападение на артистов народного ансамбля во Львовской области: дело передано в суд

Киев • УНН

 • 894 просмотра

На Львовщине будут судить злоумышленников, нанесших телесные повреждения артистам народного ансамбля.

Нападение на артистов народного ансамбля во Львовской области: дело передано в суд

Во Львовской области будут судить злоумышленников, которые нанесли телесные повреждения артистам народного ансамбля, обвиняемым грозит наказание – лишение свободы на срок до четырех лет, сообщили в Нацполиции во вторник, пишет УНН.

Контекст

Речь идет об инциденте, который произошел 7 декабря на территории АЗС в Шептицком. Тогда группа молодых людей напала на артистов ансамбля "Гуцулия".

"Компания лиц совершила конфликт с водителем и пассажирами микроавтобуса - артистами одного из прикарпатских народных ансамблей, которые возвращались из гастрольного тура в Ивано-Франковск и заехали на заправочную станцию", - указали в полиции.

Водитель и один из артистов - жители Ивано-Франковской области - получили телесные повреждения, по данным полиции.

Расследование завершено

"Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда. Трем злоумышленникам, жителям Шептицкого в возрасте 17, 18 и 20 лет, инкриминируют уголовное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - указали в полиции.

Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

"Местонахождение четвертого фигуранта, 21-летнего жителя Шептицкого, устанавливается. После его установления злоумышленник будет доставлен в суд для избрания меры пресечения", - отметили в полиции.

Юлия Шрамко

КультураКриминал и ЧП
Музыкант
Столкновения
Национальная полиция Украины
Львовская область
Ивано-Франковская область
Украина
Ивано-Франковск