Папа Римский Лев обратился к миру с эмоциональным призывом из-за ситуации на Востоке

Папа Римский в воскресенье во время еженедельного обращения к паломникам на площади Святого Петра в Ватикане заявил, что с глубоким беспокойством следит за развитием событий и призвал стороны остановить "спираль насилия". Об этом он сказал во время своей речи, передает УНН со ссылкой на Sky News.

В обращении понтифик подчеркнул, что участники противостояния должны "взять на себя моральную ответственность" и прекратить эскалацию "до того, как она станет непоправимой пропастью".

Я обращаюсь с искренним призывом к сторонам, вовлеченным в конфликт, взять на себя моральную ответственность и остановить спираль насилия, прежде чем она превратится в безвозвратную пропасть - отметил Папа Лев.

Он также подчеркнул, что путь к стабильности и миру не лежит через угрозы или применение силы.

Стабильность и мир не строятся на взаимных угрозах или с помощью оружия… а только через разумный, искренний и ответственный диалог - добавил понтифик.

Контекст

Напомним, конец февраля 2026 года в Иране прошел под знаком двух параллельных событий: новой волны студенческих протестов и резкой военной эскалации вокруг страны.

После возобновления учебы в ряде университетов начались студенческие акции, которые быстро распространялись на новые кампусы. В сообщениях говорилось о лозунгах против власти и столкновениях с силовыми структурами, в частности с добровольческими формированиями "Басидж", связанными с Корпусом стражей исламской революции. Власти в то же время публично подчеркивали "красные линии", а также сообщалось о дисциплинарных мерах в отношении участников (в частности отстранении) и о надзоре прокуратуры за делами.

В конце месяца фиксировались выступления антиправительственного характера в разных провинциях во время 40-дневных поминальных мероприятий, которые традиционно становятся точкой мобилизации после резонансных гибелей.

28 февраля международные медиа сообщили о масштабных ударах США и Израиля по целям в Иране и взрывах в нескольких городах. На этом фоне Reuters описывал панику, очереди на заправках, попытки людей выезжать из городов и временное закрытие учебных заведений.

А в пакистанском портовом городе Карачи 1 марта шестеро протестующих погибли, еще 20 человек получили ранения при попытке штурма хорошо укрепленного комплекса консульства США. Впоследствии стало известно, что число погибших возросло до 9 человек.