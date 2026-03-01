$43.210.00
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 27813 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 48305 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 57923 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 69924 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 72472 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 70936 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 52587 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 53394 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 56003 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Папа Римский Лев обратился к миру с эмоциональным призывом из-за ситуации на Востоке

Киев • УНН

 • 564 просмотра

Папа Римский призвал стороны конфликта взять на себя моральную ответственность и остановить эскалацию насилия. Он подчеркнул, что стабильность и мир достигаются только через диалог, а не угрозы или применение силы.

Папа Римский Лев обратился к миру с эмоциональным призывом из-за ситуации на Востоке

Папа Римский в воскресенье во время еженедельного обращения к паломникам на площади Святого Петра в Ватикане заявил, что с глубоким беспокойством следит за развитием событий и призвал стороны остановить "спираль насилия". Об этом он сказал во время своей речи, передает УНН со ссылкой на Sky News.

В обращении понтифик подчеркнул, что участники противостояния должны "взять на себя моральную ответственность" и прекратить эскалацию "до того, как она станет непоправимой пропастью".

Я обращаюсь с искренним призывом к сторонам, вовлеченным в конфликт, взять на себя моральную ответственность и остановить спираль насилия, прежде чем она превратится в безвозвратную пропасть

- отметил Папа Лев.

Он также подчеркнул, что путь к стабильности и миру не лежит через угрозы или применение силы.

Стабильность и мир не строятся на взаимных угрозах или с помощью оружия… а только через разумный, искренний и ответственный диалог

- добавил понтифик.

Контекст

Напомним, конец февраля 2026 года в Иране прошел под знаком двух параллельных событий: новой волны студенческих протестов и резкой военной эскалации вокруг страны.

После возобновления учебы в ряде университетов начались студенческие акции, которые быстро распространялись на новые кампусы. В сообщениях говорилось о лозунгах против власти и столкновениях с силовыми структурами, в частности с добровольческими формированиями "Басидж", связанными с Корпусом стражей исламской революции. Власти в то же время публично подчеркивали "красные линии", а также сообщалось о дисциплинарных мерах в отношении участников (в частности отстранении) и о надзоре прокуратуры за делами.

В конце месяца фиксировались выступления антиправительственного характера в разных провинциях во время 40-дневных поминальных мероприятий, которые традиционно становятся точкой мобилизации после резонансных гибелей.

28 февраля международные медиа сообщили о масштабных ударах США и Израиля по целям в Иране и взрывах в нескольких городах. На этом фоне Reuters описывал панику, очереди на заправках, попытки людей выезжать из городов и временное закрытие учебных заведений.

А в пакистанском портовом городе Карачи 1 марта шестеро протестующих погибли, еще 20 человек получили ранения при попытке штурма хорошо укрепленного комплекса консульства США. Впоследствии стало известно, что число погибших возросло до 9 человек.

Александра Василенко

