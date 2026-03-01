"Домино павших диктаторов должно длиться" - Сибига намекнул, что путин следующий

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что россия демонстрирует себя как ненадежный союзник даже для режимов, которые больше всего от нее зависят, а ее влияние в мире падает из-за войны против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Сибиги в соцсети "Х".

Подробности

По словам его руководителя, за чуть более чем год путин "потерял трех своих ближайших друзей" и при этом "не помог ни одному из них". Здесь Андрей Сибига детализировал и упомянул Башара Асада, Николаса Мадуро и Али Хаменеи.

Глава профильного министерства подчеркнул, что эта динамика, во-первых, подтверждает ненадежность рф как союзницы. Во-вторых, на фоне того, что россия застряла в войне против Украины, которую "никогда не выиграет и отказывается прекращать", ее глобальное влияние резко падает.

Министр иностранных дел Украины также заявил, что "домино свергнутых диктаторов должно продолжаться", а "падение путина однажды неизбежно". Он призвал совместно приложить все усилия, чтобы приблизить этот день и обеспечить ответственность за все российские преступления, добавив, что справедливость неизбежна.

Что происходит в Иране сейчас

Конец февраля 2026 года в Иране прошел под знаком двух параллельных событий: новой волны студенческих протестов и резкой военной эскалации вокруг страны.

После возобновления обучения в ряде университетов начались студенческие акции, которые быстро распространялись на новые кампусы. В сообщениях говорилось о лозунгах против власти и столкновениях с силовыми структурами, в частности с добровольческими формированиями "Басидж", связанными с Корпусом стражей исламской революции. Власти в то же время публично подчеркивали "красные линии", а также сообщалось о дисциплинарных мерах в отношении участников (в частности отстранении) и о надзоре прокуратуры за делами.

В конце месяца фиксировались выступления антиправительственного характера в различных провинциях во время 40-дневных поминальных мероприятий, которые традиционно становятся точкой мобилизации после резонансных гибелей.

28 февраля международные медиа сообщили о масштабных ударах США и Израиля по целям в Иране и взрывах в нескольких городах. На этом фоне Reuters описывал панику, очереди на заправках, попытки людей выезжать из городов и временное закрытие учебных заведений.

Напомним

В СМИ появились сообщения о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате удара.