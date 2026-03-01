"Домино павших диктаторов должно длиться" - Сибига намекнул, что путин следующий
Киев • УНН
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что россия является ненадежным союзником и ее влияние в мире падает из-за войны против Украины. Он отметил, что путин "потерял трех своих ближайших друзей" за год.
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что россия демонстрирует себя как ненадежный союзник даже для режимов, которые больше всего от нее зависят, а ее влияние в мире падает из-за войны против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Сибиги в соцсети "Х".
Подробности
По словам его руководителя, за чуть более чем год путин "потерял трех своих ближайших друзей" и при этом "не помог ни одному из них". Здесь Андрей Сибига детализировал и упомянул Башара Асада, Николаса Мадуро и Али Хаменеи.
Глава профильного министерства подчеркнул, что эта динамика, во-первых, подтверждает ненадежность рф как союзницы. Во-вторых, на фоне того, что россия застряла в войне против Украины, которую "никогда не выиграет и отказывается прекращать", ее глобальное влияние резко падает.
Министр иностранных дел Украины также заявил, что "домино свергнутых диктаторов должно продолжаться", а "падение путина однажды неизбежно". Он призвал совместно приложить все усилия, чтобы приблизить этот день и обеспечить ответственность за все российские преступления, добавив, что справедливость неизбежна.
Что происходит в Иране сейчас
Конец февраля 2026 года в Иране прошел под знаком двух параллельных событий: новой волны студенческих протестов и резкой военной эскалации вокруг страны.
После возобновления обучения в ряде университетов начались студенческие акции, которые быстро распространялись на новые кампусы. В сообщениях говорилось о лозунгах против власти и столкновениях с силовыми структурами, в частности с добровольческими формированиями "Басидж", связанными с Корпусом стражей исламской революции. Власти в то же время публично подчеркивали "красные линии", а также сообщалось о дисциплинарных мерах в отношении участников (в частности отстранении) и о надзоре прокуратуры за делами.
В конце месяца фиксировались выступления антиправительственного характера в различных провинциях во время 40-дневных поминальных мероприятий, которые традиционно становятся точкой мобилизации после резонансных гибелей.
28 февраля международные медиа сообщили о масштабных ударах США и Израиля по целям в Иране и взрывах в нескольких городах. На этом фоне Reuters описывал панику, очереди на заправках, попытки людей выезжать из городов и временное закрытие учебных заведений.
Напомним
В СМИ появились сообщения о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате удара.