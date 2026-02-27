$43.210.03
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
11:15 • 14470 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
10:21 • 18311 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 28297 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 45811 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 42123 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 37464 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 32168 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 52113 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 22897 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA

Киев • УНН

 • 800 просмотра

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) обнародовало прогноз геомагнитной активности на март. Ожидаются кратковременные периоды повышенной активности и небольшие магнитные бури.

Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA

Первые дни марта пройдут без серьезных геомагнитных возмущений. В то же время, в середине месяца возможны кратковременные периоды повышенной активности. Такой прогноз обнародовало Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) в своем 27-дневном обзоре космической погоды, передает УНН.

Что означает Kp-индекс?

Уровень геомагнитной активности определяют по Kp-индексу - это шкала от 0 до 9, где 2 - спокойная магнитосфера, 3 - слабые возмущения, 4 - повышенная активность, 5 и выше - магнитная буря.

Прогноз на 1-21 марта

  • 1 марта - 2 (спокойно);
    • 2 марта - 2 (спокойно);
      • 3 марта - 2 (спокойно);
        • 4 марта - 2 (спокойно);
          • 5 марта - 4 (активность);
            • 6 марта - 4 (активность);
              • 7 марта - 3 (беспокойство);
                • 8 марта - 2 (спокойно);
                  • 9 марта - 3 (беспокойство);
                    • 10 марта - 5 (небольшая магнитная буря);
                      • 11 марта - 3 (беспокойство);
                        • 12 марта - 3 (беспокойство);
                          • 13 марта - 2 (спокойно);
                            • 14 марта - 5 (небольшая магнитная буря).
                              • 15 марта - 4 (активность);
                                • 16 марта - 4 (активность);
                                  • 17 марта - 3 (беспокойство);
                                    • 18 марта - 3 (беспокойство);
                                      • 19 марта - 4 (активность);
                                        • 20 марта - 5 (небольшая магнитная буря);
                                          • 21 марта - 6 (умеренная магнитная буря).

                                            Повлияет ли это на самочувствие?

                                            Во время магнитных бурь люди, чувствительные к изменениям погоды, могут испытывать головную боль, усталость или колебания давления. В то же время, серьезных геомагнитных штормов на март не прогнозируют.

                                            В такие дни врачи советуют:

                                            • избегать чрезмерных физических нагрузок;
                                              • не принимать слишком горячую ванну, не ходить в баню и сауну;
                                                • не употреблять алкогольные напитки;
                                                  • кофе заменить на легкий травяной чай, узвар или минеральную воду;
                                                    • отказаться от жирной и жареной пищи, отдав предпочтение бульонам, “легким” супам, зерновым на гарнир и салатам;
                                                      • балансировать сон и физическую активность и спать не менее 8 часов.

                                                        Напомним

                                                        Мощная геомагнитная буря G4, сильнейшая за два десятилетия, вызвала северное сияние, видимое в Канаде, северных штатах США и некоторых частях Европы, включая Украину. Это явление стало результатом массового извержения заряженных частиц Солнца.

                                                        Алла Киосак

