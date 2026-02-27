Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA
Киев • УНН
Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) обнародовало прогноз геомагнитной активности на март. Ожидаются кратковременные периоды повышенной активности и небольшие магнитные бури.
Первые дни марта пройдут без серьезных геомагнитных возмущений. В то же время, в середине месяца возможны кратковременные периоды повышенной активности. Такой прогноз обнародовало Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) в своем 27-дневном обзоре космической погоды, передает УНН.
Что означает Kp-индекс?
Уровень геомагнитной активности определяют по Kp-индексу - это шкала от 0 до 9, где 2 - спокойная магнитосфера, 3 - слабые возмущения, 4 - повышенная активность, 5 и выше - магнитная буря.
Прогноз на 1-21 марта
- 1 марта - 2 (спокойно);
- 2 марта - 2 (спокойно);
- 3 марта - 2 (спокойно);
- 4 марта - 2 (спокойно);
- 5 марта - 4 (активность);
- 6 марта - 4 (активность);
- 7 марта - 3 (беспокойство);
- 8 марта - 2 (спокойно);
- 9 марта - 3 (беспокойство);
- 10 марта - 5 (небольшая магнитная буря);
- 11 марта - 3 (беспокойство);
- 12 марта - 3 (беспокойство);
- 13 марта - 2 (спокойно);
- 14 марта - 5 (небольшая магнитная буря).
- 15 марта - 4 (активность);
- 16 марта - 4 (активность);
- 17 марта - 3 (беспокойство);
- 18 марта - 3 (беспокойство);
- 19 марта - 4 (активность);
- 20 марта - 5 (небольшая магнитная буря);
- 21 марта - 6 (умеренная магнитная буря).
Повлияет ли это на самочувствие?
Во время магнитных бурь люди, чувствительные к изменениям погоды, могут испытывать головную боль, усталость или колебания давления. В то же время, серьезных геомагнитных штормов на март не прогнозируют.
В такие дни врачи советуют:
- избегать чрезмерных физических нагрузок;
- не принимать слишком горячую ванну, не ходить в баню
и сауну;
- не употреблять алкогольные напитки;
- кофе заменить на легкий травяной чай, узвар или минеральную воду;
- отказаться от жирной и жареной пищи, отдав предпочтение бульонам, “легким” супам, зерновым на гарнир и салатам;
- балансировать сон и физическую активность и спать не менее 8 часов.
Напомним
Мощная геомагнитная буря G4, сильнейшая за два десятилетия, вызвала северное сияние, видимое в Канаде, северных штатах США и некоторых частях Европы, включая Украину. Это явление стало результатом массового извержения заряженных частиц Солнца.