София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в Украину
Киев • УНН
Народная артистка Украины София Ротару почтила 4-ю годовщину полномасштабного вторжения рф, опубликовав трогательный пост. На снимке разрушенная улица, где среди руин проросли синие и желтые цветы.
Легендарная украинская певица молдавского происхождения, Народная артистка Украины и Молдовы София Ротару не прошла мимо печальной даты для всех украинцев - 4-й годовщины полномасштабного вторжения армии рф на территорию Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram артистки.
Подробности
София Михайловна распространила трогательный пост по случаю годовщины войны в Украине.
На опубликованном снимке показана разрушенная улица, на которой среди руин проросли синие и желтые цветы - символ надежды, возрождения и несокрушимости украинцев. Контраст между опустошением и живыми цветами растений подчеркивает несокрушимость жизни даже в сложных условиях.
Публикация артистки стала своеобразным чествованием памяти тех, кто пострадал от войны, и одновременно призывом не забывать о силе и стойкости украинского народа.
Дополнительно
София Ротару почти не высказывается публично относительно войны в Украине, однако иногда делится в соцсетях трогательными постами о пострадавших городах и выражает соболезнования, при этом она отказалась от гастролей в россии. Последний раз артистка выступала в рф в 2021 году.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину полномасштабного российского вторжения обратился к украинцам из бункера на Банковой, где были его первые разговоры с лидерами мира в начале войны.