София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в Украину

$43.300.02
51.010.09
ukenru
14:55 • 148 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
14:05 • 2038 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
12:55 • 9752 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
12:04 • 8836 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Эксклюзив
09:05 • 24018 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 08:57 • 19576 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
24 февраля, 08:32 • 18266 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения рф - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 07:45 • 17931 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
24 февраля, 06:54 • 16586 просмотра
Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения из бункера на Банковой, где работал в начале войныVideo
23 февраля, 17:51 • 22698 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0.9м/с
86%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Четвертая годовщина полномасштабной агрессии РФ: Украина продолжает борьбуPhoto24 февраля, 05:15 • 5108 просмотра
СНБО: Россия совершила сознательную диверсию против Венгрии и Словакии, ударив по нефтепроводу "Дружба"24 февраля, 05:31 • 8766 просмотра
Европейские лидеры прибыли в Киев в четвертую годовщину вторжения рфPhoto24 февраля, 07:05 • 22550 просмотра
Федоров озвучил "план войны" и назвал три цели МинобороныVideo09:17 • 11500 просмотра
Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против рф - до 300 новых ограничений09:44 • 15863 просмотра
публикации
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
12:55 • 9776 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
09:05 • 24029 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 44707 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 64231 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 67378 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Блогеры
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Государственная граница Украины
Франция
Реклама
УНН Lite
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto14:59 • 40 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto12:26 • 5030 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 24215 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 21980 просмотра
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo23 февраля, 16:51 • 22724 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Старлинк
Ракетный комплекс "Тор

София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в Украину

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Народная артистка Украины София Ротару почтила 4-ю годовщину полномасштабного вторжения рф, опубликовав трогательный пост. На снимке разрушенная улица, где среди руин проросли синие и желтые цветы.

София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в Украину
Фото: www.instagram.com/sofiarotaru.official

Легендарная украинская певица молдавского происхождения, Народная артистка Украины и Молдовы София Ротару не прошла мимо печальной даты для всех украинцев - 4-й годовщины полномасштабного вторжения армии рф на территорию Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram артистки.

Подробности

София Михайловна распространила трогательный пост по случаю годовщины войны в Украине.

На опубликованном снимке показана разрушенная улица, на которой среди руин проросли синие и желтые цветы - символ надежды, возрождения и несокрушимости украинцев. Контраст между опустошением и живыми цветами растений подчеркивает несокрушимость жизни даже в сложных условиях.

Публикация артистки стала своеобразным чествованием памяти тех, кто пострадал от войны, и одновременно призывом не забывать о силе и стойкости украинского народа.

Дополнительно

София Ротару почти не высказывается публично относительно войны в Украине, однако иногда делится в соцсетях трогательными постами о пострадавших городах и выражает соболезнования, при этом она отказалась от гастролей в россии. Последний раз артистка выступала в рф в 2021 году.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину полномасштабного российского вторжения обратился к украинцам из бункера на Банковой, где были его первые разговоры с лидерами мира в начале войны.

Станислав Кармазин

ОбществоВойна в УкраинеКультураУНН Lite
Война в Украине
Владимир Зеленский
Украина
Молдова