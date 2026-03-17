Укрзалізниця меняет маршруты и отменяет ряд пригородных поездов

Укрзализныця объявила об изменениях в движении пригородных поездов в Днепропетровской и Запорожской областях. Ограничения начнут действовать с 17 марта из-за ситуации с безопасностью и регулярных обстрелов в регионе. Об этом компания сообщила в Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

В компании отметили, что подвижной состав концентрируют на ключевых и более безопасных направлениях.

С 17 марта не будет курсировать ряд пригородных поездов, в частности рейсы на маршрутах Мировая – Марганец, Марганец – Запорожье, Кривой Рог – Ингулец, Никополь – Кривой Рог, а также отдельные поезда между Днепром, Кривым Рогом и Апостолово.

Кроме того, с 18 марта отменяется пригородный поезд №6032 Кривой Рог-Главный – Днепр-Главный.

Часть маршрутов сократят

Некоторые рейсы изменят конечные станции. В частности, ряд поездов будут ограничены до станции Лошкаревка вместо Апостолово. Также изменятся маршруты поездов на направлении Кривой Рог – Тимково.

В Укрзализныце призвали пассажиров заранее проверять расписание и планировать поездки с учетом обновленного движения пригородных поездов.

