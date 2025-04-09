Украинские железные дороги

Билеты на все поезда в кассах "Укрзалізниці" продают исключительно на 25 и 26 марта

Укрзализныця сообщила, что продажа билетов на все поезда осуществляется исключительно на 25 и 26 марта. На вокзалах организовали бесплатный чай и воду для пассажиров.