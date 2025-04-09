Украинские железные дороги

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26324 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Укрзализныця снова может продавать имущество: ожидают 1,8 млрд от металлолома

Укрзализныця снова получила возможность реализовывать имущество через Prozorro после 1,5-годичной паузы. Компания планирует получить 1,8 млрд грн от продажи металлолома и 800 млн грн от щебеночной продукции.

Экономика • 8 апреля, 14:55 • 12064 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

Укрзализныця сообщила, что поезда продолжают курсировать по расписанию, несмотря на снегопад во многих регионах. Непогода также посетила Львов и Одесскую область.

Общество • 6 апреля, 08:48 • 191016 просмотра

"Укрзализныця" возобновила еще ряд важных сервисов: что доступно

Укрзализныця возобновила шесть онлайн-сервисов, которые были недоступны из-за кибератаки, включая сайты заказа билетов и расписание электричек. Также возобновили сайты помощи железнодорожникам.

Общество • 5 апреля, 12:51 • 16233 просмотра

Укрзализныця сообщила о возобновлении онлайн-сервисов грузовых перевозок: что уже работает

Теперь доступен личный кабинет клиента на е. Портал УЗ-Карго с сервисом оформления документов. Постепенно будет увеличиваться количество сервисов, а систему обещают запустить до 9 апреля.

Экономика • 4 апреля, 13:59 • 10640 просмотра

россияне обстреляли железнодорожную инфраструктуру в Черниговской области, из-за прямого попадания поврежден вокзал - Укрзализныця

В результате прямого попадания повреждена крыша здания вокзала и выбиты окна. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, движение железной дороги продолжается.

Война • 4 апреля, 08:29 • 9754 просмотра

Укрзализныця возвращает пользователям утраченные после кибератаки билеты

Электронные билеты, приобретенные до кибератаки, будут восстановлены в учетных записях пассажиров. Укрзализныця предоставила инструкцию по восстановлению билета в своем аккаунте.

Общество • 3 апреля, 14:37 • 11310 просмотра

Укрзализныця: обсуждается запуск нового сообщения Киев-Вена

Украина и Австрия планируют запустить новое сообщение Киев-Вена и поезд с австрийскими вагонами до Ужгорода. Также стороны договорились о совместном обучении работников Укрзализныци.

Экономика • 2 апреля, 13:17 • 22763 просмотра

Укрзализныця восстанавливает IT-системы грузовой вертикали после кибератаки: детали и сроки

Укрзализныця восстанавливает IT-системы грузовой вертикали, приоритет - финансовая отчетность. Продолжаются работы над АСК ВП УЗ, частично восстановят Э_Портал УЗ-КАРГО до 06.04.2025.

Экономика • 2 апреля, 11:15 • 15597 просмотра

В Украине запустили дополнительный поезд по маршруту Киев-Трускавец

Укрзализныця запустила дополнительный поезд №159/160 из Киева в Трускавец на 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 апреля 2025 года. Билеты уже доступны онлайн и в кассах.

Общество • 1 апреля, 16:28 • 27750 просмотра

Военные снова могут приобрести билеты из спецрезерва Укрзализныци в Армия+

Укрзализныця возобновила интеграцию с "Армия+", мониторинг и автовыкуп билетов. Также вернулась верификация через Дія.Підпис для международных рейсов.

Война • 1 апреля, 15:34 • 43013 просмотра

Полное восстановление ИТ-сервисов продлится еще минимум несколько недель - глава "Укрзализныци"

Восстановление ИТ-сервисов "Укрзализныци" может занять от месяца. Наибольшие сложности возникнут с налаживанием работы закупочной системы, в которой хранились технические описания всех позиций.

Общество • 1 апреля, 10:55 • 20811 просмотра

Глава “Укрзалізниці” заявил, что во время кибератаки утечки персональных данных пассажиров не произошло

Во время кибератаки на Укрзализныцю утечки данных не было. Система не хранит личные данные пассажиров и информацию о военных грузах, заверил Александр Перцовский.

Война • 31 марта, 14:14 • 27824 просмотра

В приложении Укрзализныци снова можно оформить льготные билеты для людей с инвалидностью

В мобильном приложении Укрзализныци снова можно приобрести билеты с льготами для людей с инвалидностью. Также возобновлено онлайн-табло с информацией о ключевых вокзалах.

Общество • 30 марта, 14:11 • 46250 просмотра

Исчезли "обнимашки" и расписание поездов: пользователи сообщают о проблемах после восстановления онлайн-сервисов Укрзализныци

Пользователи жалуются на проблемы с профилями, программой лояльности и приобретением льготных билетов. Пассажирам советуют обращаться к начальнику поезда с квитанцией об оплате, если не получили PDF-билет.

Общество • 29 марта, 11:14 • 20993 просмотра

Онлайн-сервисы по продаже билетов на поезда возобновили стабильную работу - Укрзализныця

Онлайн-сервисы Укрзализныци по продаже билетов работают стабильно после кибератаки. В мобильном приложении снова доступно планирование путешествий с пересадками.

Общество • 29 марта, 09:19 • 19290 просмотра

Из-за сбоев в онлайн-продаже билетов на поезда увеличивают количество касс

Из-за кибератаки и большой нагрузки на онлайн-сервисы Укрзализныци возможны сбои. Для сбалансирования спроса открыты дополнительные кассы в Киеве и Львове.

Общество • 28 марта, 10:53 • 33765 просмотра

Сбой в онлайн-сервисах: Укрзализныця объяснила причину

Укрзализныця объяснила причину сбоя в онлайн-сервисах большим количеством одновременных запросов. Сейчас компания работает над стабилизацией ситуации, чтобы восстановить функциональность.

Экономика • 28 марта, 08:44 • 29983 просмотра

Онлайн-сервисы Укрзализныци снова "лежат"

В "Укрзализныце" снова произошел технический сбой, из-за чего онлайн-сервисы, в частности приложение для покупки билетов, не работают. Сайт также работает с перебоями.

Общество • 28 марта, 07:58 • 32237 просмотра

Укрзализныця: система онлайн-продаж восстановлена в резервном формате, возможны перебои

Система онлайн-продажи билетов Укрзализныци возобновлена для приобретения новых билетов и их возврата. Возможны временные технические перебои из-за пиковых нагрузок.

Экономика • 27 марта, 05:46 • 30529 просмотра

Укрзализныця возобновила продажу билетов онлайн после мощной кибератаки

После четырех суток возобновлена онлайн-продажа билетов на поезда. Специалисты Укрзализныци работали над восстановлением сайта и приложения после кибератаки.

Война • 27 марта, 04:19 • 23371 просмотра

Укрзализныця компенсирует неудобства из-за кибератаки: сохраняйте бумажные билеты

Укрзализныця частично компенсирует неудобства из-за кибератаки. Пассажиров с бумажными билетами ждут бесплатные залы ожидания и чай.

Общество • 26 марта, 11:58 • 26833 просмотра

Атака на "Укрзализныцю" была тщательно спланирована россиянами - глава правления национального перевозчика

Масштабная кибератака на Укрзализныцю была подготовлена россиянами для уничтожения сервисов. Персональные данные клиентов в безопасности, а средства за билеты обещают вернуть.

Общество • 26 марта, 08:07 • 183000 просмотра

Билеты на поезда до сих пор через кассы, но на финиш с онлайном планируют выйти "в ближайшее время" - Укрзализныця

Укрзализныця возобновляет онлайн-сервисы после масштабной кибератаки и предлагает покупать билеты в кассах. Владельцы бумажных билетов получат комплименты и бесплатный доступ в залы ожидания.

Общество • 26 марта, 06:29 • 25079 просмотра

Укрзализныця начала продажу билетов на поезда дальнего следования в пригородных кассах

Укрзализныця начала продажу билетов на поезда в пригородных кассах из-за кибератаки. Для удобства пассажиров продлен график работы некоторых касс и привлечены дополнительные кассиры.

Общество • 25 марта, 16:40 • 54961 просмотра

Билеты на все поезда в кассах "Укрзалізниці" продают исключительно на 25 и 26 марта

Укрзализныця сообщила, что продажа билетов на все поезда осуществляется исключительно на 25 и 26 марта. На вокзалах организовали бесплатный чай и воду для пассажиров.

Общество • 25 марта, 11:02 • 11391 просмотра

В "Укрзализныце" рассказали, когда возобновят работу онлайн-сервисов после масштабной кибератаки

Укрзализныця восстанавливает систему после кибератаки. Билеты можно приобрести на вокзале за 15 минут, или оформить в поезде. Онлайн-продажа билетов будет возобновлена в ближайшее время.

Общество • 25 марта, 08:07 • 57035 просмотра

Кибератака на Укрзализныцю: онлайн-продажа билетов до сих пор не восстановлена

Укрзализныця продолжает восстанавливать онлайн-сервисы после кибератаки. Продажа билетов онлайн пока недоступна, но кассы на вокзалах работают в усиленном режиме.

Общество • 25 марта, 05:48 • 83058 просмотра

Укрзализныця добавила больше вагонов к маршруту Киев-Черновцы

Укрзализныця добавила два вагона к поезду №7/8 Киев-Черновцы из-за кибератаки, которая сделала невозможной онлайн продажу билетов. Билеты доступны в кассах, количество которых увеличено, особенно в Киеве.

Общество • 24 марта, 14:35 • 11472 просмотра
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Из-за кибератаки на "Укрзализныцю" на столичном вокзале образовались большие очереди - фото

Онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись кибератаке, продажа билетов онлайн недоступна. Пассажиры вынуждены покупать билеты в кассах, что привело к большим очередям на вокзале в столице.

Общество • 24 марта, 12:16 • 194274 просмотра

Ждать 15 минут - как работают кассы "Укрзализныци" после кибератаки

Из-за кибератаки на сервисы Укрзализныци продажа билетов онлайн временно недоступна. Компания увеличила количество касс на вокзалах, особенно в Киеве, чтобы уменьшить очереди.

Общество • 24 марта, 09:17 • 20370 просмотра