Украинские железные дороги

Укрзализныця снова получила возможность реализовывать имущество через Prozorro после 1,5-годичной паузы. Компания планирует получить 1,8 млрд грн от продажи металлолома и 800 млн грн от щебеночной продукции.
Укрзализныця сообщила, что поезда продолжают курсировать по расписанию, несмотря на снегопад во многих регионах. Непогода также посетила Львов и Одесскую область.
Укрзализныця возобновила шесть онлайн-сервисов, которые были недоступны из-за кибератаки, включая сайты заказа билетов и расписание электричек. Также возобновили сайты помощи железнодорожникам.
Теперь доступен личный кабинет клиента на е. Портал УЗ-Карго с сервисом оформления документов. Постепенно будет увеличиваться количество сервисов, а систему обещают запустить до 9 апреля.
В результате прямого попадания повреждена крыша здания вокзала и выбиты окна. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, движение железной дороги продолжается.
Электронные билеты, приобретенные до кибератаки, будут восстановлены в учетных записях пассажиров. Укрзализныця предоставила инструкцию по восстановлению билета в своем аккаунте.
Украина и Австрия планируют запустить новое сообщение Киев-Вена и поезд с австрийскими вагонами до Ужгорода. Также стороны договорились о совместном обучении работников Укрзализныци.
Укрзализныця восстанавливает IT-системы грузовой вертикали, приоритет - финансовая отчетность. Продолжаются работы над АСК ВП УЗ, частично восстановят Э_Портал УЗ-КАРГО до 06.04.2025.
Укрзализныця запустила дополнительный поезд №159/160 из Киева в Трускавец на 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 апреля 2025 года. Билеты уже доступны онлайн и в кассах.
Укрзализныця возобновила интеграцию с "Армия+", мониторинг и автовыкуп билетов. Также вернулась верификация через Дія.Підпис для международных рейсов.
Восстановление ИТ-сервисов "Укрзализныци" может занять от месяца. Наибольшие сложности возникнут с налаживанием работы закупочной системы, в которой хранились технические описания всех позиций.
Во время кибератаки на Укрзализныцю утечки данных не было. Система не хранит личные данные пассажиров и информацию о военных грузах, заверил Александр Перцовский.
В мобильном приложении Укрзализныци снова можно приобрести билеты с льготами для людей с инвалидностью. Также возобновлено онлайн-табло с информацией о ключевых вокзалах.
Пользователи жалуются на проблемы с профилями, программой лояльности и приобретением льготных билетов. Пассажирам советуют обращаться к начальнику поезда с квитанцией об оплате, если не получили PDF-билет.
Онлайн-сервисы Укрзализныци по продаже билетов работают стабильно после кибератаки. В мобильном приложении снова доступно планирование путешествий с пересадками.
Из-за кибератаки и большой нагрузки на онлайн-сервисы Укрзализныци возможны сбои. Для сбалансирования спроса открыты дополнительные кассы в Киеве и Львове.
Укрзализныця объяснила причину сбоя в онлайн-сервисах большим количеством одновременных запросов. Сейчас компания работает над стабилизацией ситуации, чтобы восстановить функциональность.
В "Укрзализныце" снова произошел технический сбой, из-за чего онлайн-сервисы, в частности приложение для покупки билетов, не работают. Сайт также работает с перебоями.
Система онлайн-продажи билетов Укрзализныци возобновлена для приобретения новых билетов и их возврата. Возможны временные технические перебои из-за пиковых нагрузок.
После четырех суток возобновлена онлайн-продажа билетов на поезда. Специалисты Укрзализныци работали над восстановлением сайта и приложения после кибератаки.
Укрзализныця частично компенсирует неудобства из-за кибератаки. Пассажиров с бумажными билетами ждут бесплатные залы ожидания и чай.
Масштабная кибератака на Укрзализныцю была подготовлена россиянами для уничтожения сервисов. Персональные данные клиентов в безопасности, а средства за билеты обещают вернуть.
Укрзализныця возобновляет онлайн-сервисы после масштабной кибератаки и предлагает покупать билеты в кассах. Владельцы бумажных билетов получат комплименты и бесплатный доступ в залы ожидания.
Укрзализныця начала продажу билетов на поезда в пригородных кассах из-за кибератаки. Для удобства пассажиров продлен график работы некоторых касс и привлечены дополнительные кассиры.
Укрзализныця сообщила, что продажа билетов на все поезда осуществляется исключительно на 25 и 26 марта. На вокзалах организовали бесплатный чай и воду для пассажиров.
Укрзализныця восстанавливает систему после кибератаки. Билеты можно приобрести на вокзале за 15 минут, или оформить в поезде. Онлайн-продажа билетов будет возобновлена в ближайшее время.
Укрзализныця продолжает восстанавливать онлайн-сервисы после кибератаки. Продажа билетов онлайн пока недоступна, но кассы на вокзалах работают в усиленном режиме.
Укрзализныця добавила два вагона к поезду №7/8 Киев-Черновцы из-за кибератаки, которая сделала невозможной онлайн продажу билетов. Билеты доступны в кассах, количество которых увеличено, особенно в Киеве.
Онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись кибератаке, продажа билетов онлайн недоступна. Пассажиры вынуждены покупать билеты в кассах, что привело к большим очередям на вокзале в столице.
Из-за кибератаки на сервисы Укрзализныци продажа билетов онлайн временно недоступна. Компания увеличила количество касс на вокзалах, особенно в Киеве, чтобы уменьшить очереди.