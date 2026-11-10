Российский дрон атаковал пригородный поезд на станции в Сумах

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россия ударила дроном по пригородному поезду в Сумах на перроне станции. Пострадавших нет. Об этом сообщили в АО "Укрзализныця" 10 ноября в социальных сетях, пишет УНН.

Вражеский БПЛА атаковал пригородный электропоезд в Сумах. В момент попадания поезд находился на перроне железнодорожной станции. Поездная бригада была в укрытии. Ни пассажиры, ни железнодорожники не пострадали - сообщили в «Укрзализныце».

В УЗ призвали пассажиров во время воздушной тревоги находиться в укрытиях.

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Дополнение

По данным Сумской ОВА, в течение суток с утра 9 ноября до утра 10 ноября 2026 года российские войска осуществили почти 60 обстрелов 26 населённых пунктов в 14 территориальных громадах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Конотопском и Шосткинском районах. В Сумской громаде повреждены многоквартирный жилой дом, частные жилые дома, помещение магазина, объект гражданской инфраструктуры, транспортные средства, сообщили в ОВА.