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Російський дрон атакував приміський поїзд на станції в Сумах

Київ • УНН

 • 1234 перегляди

Дрон влучив у приміський електропоїзд на пероні станції в Сумах. Пасажири та залізничники не постраждали.

Російський дрон атакував приміський поїзд на станції в Сумах
Фото: t.me/hryhorov_oleg

росія дроном вдарила по приміському поїзду в Сумах на пероні станції. Постраждалих немає. Про це повідомили в АТ "Укрзалізниця" 10 листопада у соцмережах, пише УНН.

Ворожий БПЛА атакував приміський електропоїзд у Сумах. У момент влучання поїзд перебував на пероні залізничної станції. Поїзна бригада була в укритті. Ні пасажири, ні залізничники не постраждали

- повідомили в Укрзалізниці.

В УЗ закликали пасажирів під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.

рф атакувала Україну балістикою, знешкоджено 135 зі 162 дронів10.11.26, 08:23 • 1568 переглядiв

Доповнення

За даними Сумської ОВА, протягом доби з ранку 9 листопада до ранку 10 листопада 2026 року, російські війська здійснили майже 60 обстрілів по 26 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Конотопському та Шосткинському районах. У Сумській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, приватні житлові будинки, приміщення магазину, об'єкт цивільної інфраструктури, транспортні засоби, повідомили в ОВА.

Юлія Шрамко

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