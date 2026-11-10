Російський дрон атакував приміський поїзд на станції в Сумах

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росія дроном вдарила по приміському поїзду в Сумах на пероні станції. Постраждалих немає. Про це повідомили в АТ "Укрзалізниця" 10 листопада у соцмережах, пише УНН.

Ворожий БПЛА атакував приміський електропоїзд у Сумах. У момент влучання поїзд перебував на пероні залізничної станції. Поїзна бригада була в укритті. Ні пасажири, ні залізничники не постраждали - повідомили в Укрзалізниці.

В УЗ закликали пасажирів під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.

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Доповнення

За даними Сумської ОВА, протягом доби з ранку 9 листопада до ранку 10 листопада 2026 року, російські війська здійснили майже 60 обстрілів по 26 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Конотопському та Шосткинському районах. У Сумській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, приватні житлові будинки, приміщення магазину, об'єкт цивільної інфраструктури, транспортні засоби, повідомили в ОВА.