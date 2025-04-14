Українська залізниця

У зв'язку з аварією на чеській залізниці, поїзд №122/123 Прага-Чоп курсуватиме лише до Кошице. Пасажирам потрібно буде пересідати на інші поїзди, щоб дістатися до Чопа чи Праги.
Через ранкові обстріли 14 квітня скасовано рейси поїздів №963 сполученням Новгород-Сіверський – Семенівка та №964 сполученням Семенівка – Терещенська.
Додатковий рейс поїзда №117/118 Київ - Вінниця - Жмеринка відправиться 21 квітня. Квитки вже у продажу онлайн та в касах вокзалів.
Додатковий швидкісний поїзд №755/756 курсуватиме 17 квітня. Він робитиме зупинки у Фастові, Бердичеві, Рівному та інших містах.
Укрзалізниця знову отримала можливість реалізовувати майно через Prozorro після 1,5-річної паузи. Компанія планує отримати 1,8 млрд грн від продажу металобрухту та 800 млн грн від щебеневої продукції.
Укрзалізниця повідомила, що поїзди продовжують курсувати за розкладом, незважаючи на снігопад у багатьох регіонах. Негода також завітала до Львова та Одеської області.
Укрзалізниця відновила шість онлайн-сервісів, які були недоступні через кібератаку, включно з сайтами замовлення квитків та розкладом електричок. Також відновили сайти допомоги залізничникам.
Відтепер доступний особистий кабінет клієнта на е. Портал УЗ-Карго з сервісом оформлення документів. Поступово збільшуватиметься кількість сервісів, а систему обіцяють запустити до 9 квітня.
Внаслідок прямого влучання пошкоджено дах будівлі вокзалу та вибито вікна. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих, рух залізниці продовжується.
Електронні квитки, придбані до кібератаки, будуть відновлені в облікових записах пасажирів. Укрзалізниця надала інструкцію з відновлення квитка у своєму акаунті.
Україна та Австрія планують запустити нове сполучення Київ-Відень та поїзд з австрійськими вагонами до Ужгорода. Також сторони домовились про спільне навчання працівників Укрзалізниці.
Укрзалізниця відновлює IТ-системи вантажної вертикалі, пріоритет - фінансова звітність. Тривають роботи над АСК ВП УЗ, частково відновлять Е_Портал УЗ-КАРГО до 06.04.2025.
Укрзалізниця запустила додатковий потяг №159/160 з Києва до Трускавця на 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 квітня 2025 року. Квитки вже доступні онлайн та в касах.
Укрзалізниця відновила інтеграцію з "Армія+", моніторинг та автовикуп квитків. Також повернулась верифікація через Дія.Підпис для міжнародних рейсів.
Відновлення ІТ-сервісів "Укрзалізниці" може тривати від місяця. Найбільші складнощі виникнуть з налагодженням роботи закупівельної системи, в якій зберігалися технічні описи всіх позицій.
Під час кібератаки на Укрзалізницю витоку даних не було. Система не зберігає особисті дані пасажирів та інформацію про військові вантажі, запевнив Олександр Перцовський.
В мобільному застосунку Укрзалізниці знову можна придбати квитки з пільгами для людей з інвалідністю. Також відновлено онлайн-табло з інформацією про ключові вокзали.
Користувачі скаржаться на проблеми з профілями, програмою лояльності та придбанням пільгових квитків. Пасажирам радять звертатися до начальника поїзда з квитанцією про оплату, якщо не отримали PDF-квиток.
Онлайн-сервіси Укрзалізниці з продажу квитків працюють стабільно після кібератаки. У мобільному застосунку знову доступне планування подорожей з пересадками.
Через кібератаку та велике навантаження на онлайн-сервіси Укрзалізниці можливі збої. Для збалансування попиту відкрито додаткові каси у Києві та Львові.
Укрзалізниця пояснила причину збою в онлайн-сервісах великою кількістю одночасних запитів. Зараз компанія працює над стабілізацією ситуації, щоб відновити функціональність.
В "Укрзалізниці" знову стався технічний збій, через що онлайн-сервіси, зокрема додаток для купівлі квитків, не працюють. Сайт також працює з перебоями.
Кібератака вплинула на всі напрямки діяльності "Укрзалізниці", зокрема на вантажні перевезення. Компанія перейшла на паперовий документообіг та відновлює онлайн сервіси.
Систему онлайн-продажу квитків Укрзалізниці відновлено для придбання нових квитків та їх повернення. Можливі тимчасові технічні перебої через пікові навантаження.
Після чотирьох діб відновлено онлайн-продаж квитків на поїзди. Фахівці Укрзалізниці працювали над відновленням сайту та застосунку після кібератаки.
Укрзалізниця частково компенсує незручності через кібератаку. Пасажирів з паперовими квитками чекають безкоштовні зали очікування та чай.
Масштабна кібератака на Укрзалізницю була підготовлена росіянами для знищення сервісів. Персональні дані клієнтів у безпеці, а кошти за квитки обіцяють повернути.
Укрзалізниця відновлює онлайн-сервіси після масштабної кібератаки та пропонує купувати квитки в касах. Власники паперових квитків отримають компліменти та безкоштовний доступ до залів очікування.
Укрзалізниця почала продаж квитків на поїзди у приміських касах через кібератаку. Для зручності пасажирів подовжено графік роботи деяких кас та залучено додаткових касирів.
Укрзалізниця повідомила, що продаж квитків на всі поїзди здійснюється виключно на 25 і 26 березня. На вокзалах організували безкоштовний чай та воду для пасажирів.