Українська залізниця

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19481 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 134299 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 125342 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126791 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 125292 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127863 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 192471 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76763 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164014 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115352 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
6.8м/с
21%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 37226 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 48129 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 48910 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 38690 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 21574 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 0 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 15937 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 38808 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 49031 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 134299 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 1470 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 10357 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 12559 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 108415 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 110078 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Організації

Українська залізниця

Новини по темi

Аварія на чеській залізниці: в УЗ розповіли пасажирам про зміни в маршрутах між Прагою та Чопом

У зв'язку з аварією на чеській залізниці, поїзд №122/123 Прага-Чоп курсуватиме лише до Кошице. Пасажирам потрібно буде пересідати на інші поїзди, щоб дістатися до Чопа чи Праги.

Суспільство • 14 квітня, 12:18 • 6544 перегляди

На Чернігівщині через ранкові обстріли рф не курсуватимуть деякі поїзди

Через ранкові обстріли 14 квітня скасовано рейси поїздів №963 сполученням Новгород-Сіверський – Семенівка та №964 сполученням Семенівка – Терещенська.

Суспільство • 14 квітня, 11:52 • 8766 перегляди

Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзда Київ - Вінниця - Жмеринка

Додатковий рейс поїзда №117/118 Київ - Вінниця - Жмеринка відправиться 21 квітня. Квитки вже у продажу онлайн та в касах вокзалів.

Суспільство • 13 квітня, 00:01 • 14392 перегляди

До Великодніх свят Укрзалізниця запустить додатковий рейс Київ-Луцьк-Київ

Додатковий швидкісний поїзд №755/756 курсуватиме 17 квітня. Він робитиме зупинки у Фастові, Бердичеві, Рівному та інших містах.

Суспільство • 10 квітня, 17:38 • 13163 перегляди

Укрзалізниця знов може продавати майно: чекають 1,8 млрд від металобрухту

Укрзалізниця знову отримала можливість реалізовувати майно через Prozorro після 1,5-річної паузи. Компанія планує отримати 1,8 млрд грн від продажу металобрухту та 800 млн грн від щебеневої продукції.

Економіка • 8 квітня, 14:55 • 12412 перегляди

Квітневий снігопад: в УЗ відповіли, чи вплинула негода на рух поїздів

Укрзалізниця повідомила, що поїзди продовжують курсувати за розкладом, незважаючи на снігопад у багатьох регіонах. Негода також завітала до Львова та Одеської області.

Суспільство • 6 квітня, 08:48 • 192556 перегляди

"Укрзалізниця" відновила ще низку важливих сервісів: що доступно

Укрзалізниця відновила шість онлайн-сервісів, які були недоступні через кібератаку, включно з сайтами замовлення квитків та розкладом електричок. Також відновили сайти допомоги залізничникам.

Суспільство • 5 квітня, 12:51 • 16293 перегляди

Укрзалізниця повідомила про відновлення онлайн-сервісів вантажних перевезень: що вже працює

Відтепер доступний особистий кабінет клієнта на е. Портал УЗ-Карго з сервісом оформлення документів. Поступово збільшуватиметься кількість сервісів, а систему обіцяють запустити до 9 квітня.

Економіка • 4 квітня, 13:59 • 10664 перегляди

росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру на Чернігівщині, через пряме влучання пошкоджено вокзал - Укрзалізниця

Внаслідок прямого влучання пошкоджено дах будівлі вокзалу та вибито вікна. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих, рух залізниці продовжується.

Війна • 4 квітня, 08:29 • 9886 перегляди

Укрзалізниця повертає користувачам втрачені після кібератаки квитки

Електронні квитки, придбані до кібератаки, будуть відновлені в облікових записах пасажирів. Укрзалізниця надала інструкцію з відновлення квитка у своєму акаунті.

Суспільство • 3 квітня, 14:37 • 11353 перегляди

Укрзалізниця: обговорюється запуск нового сполучення Київ-Відень

Україна та Австрія планують запустити нове сполучення Київ-Відень та поїзд з австрійськими вагонами до Ужгорода. Також сторони домовились про спільне навчання працівників Укрзалізниці.

Економіка • 2 квітня, 13:17 • 22786 перегляди

Укрзалізниця відновлює ІТ-системи вантажної вертикалі після кібератаки: деталі та терміни

Укрзалізниця відновлює IТ-системи вантажної вертикалі, пріоритет - фінансова звітність. Тривають роботи над АСК ВП УЗ, частково відновлять Е_Портал УЗ-КАРГО до 06.04.2025.

Економіка • 2 квітня, 11:15 • 15609 перегляди

В Україні запустили додатковий потяг по маршруту Київ-Трускавець

Укрзалізниця запустила додатковий потяг №159/160 з Києва до Трускавця на 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 квітня 2025 року. Квитки вже доступні онлайн та в касах.

Суспільство • 1 квітня, 16:28 • 27761 перегляди

Військові знову можуть придбати квитки зі спецрезерву Укрзалізниці в Армія+

Укрзалізниця відновила інтеграцію з "Армія+", моніторинг та автовикуп квитків. Також повернулась верифікація через Дія.Підпис для міжнародних рейсів.

Війна • 1 квітня, 15:34 • 43061 перегляди

Повне відновлення ІТ-сервісів триватиме ще мінімум кілька тижнів - глава "Укрзалізниці"

Відновлення ІТ-сервісів "Укрзалізниці" може тривати від місяця. Найбільші складнощі виникнуть з налагодженням роботи закупівельної системи, в якій зберігалися технічні описи всіх позицій.

Суспільство • 1 квітня, 10:55 • 20848 перегляди

Глава “Укрзалізниці” заявив, що під час кібератаки витоку персональних даних пасажирів не сталося

Під час кібератаки на Укрзалізницю витоку даних не було. Система не зберігає особисті дані пасажирів та інформацію про військові вантажі, запевнив Олександр Перцовський.

Війна • 31 березня, 14:14 • 27886 перегляди

В застосунку Укрзалізниці знову можна оформити пільгові квитки для людей з інвалідністю

В мобільному застосунку Укрзалізниці знову можна придбати квитки з пільгами для людей з інвалідністю. Також відновлено онлайн-табло з інформацією про ключові вокзали.

Суспільство • 30 березня, 14:11 • 46260 перегляди

Зникли "обіймашки" та розклад поїздів: користувачі повідомляють про проблеми після відновлення онлайн-сервісів Укрзалізниці

Користувачі скаржаться на проблеми з профілями, програмою лояльності та придбанням пільгових квитків. Пасажирам радять звертатися до начальника поїзда з квитанцією про оплату, якщо не отримали PDF-квиток.

Суспільство • 29 березня, 11:14 • 21003 перегляди

Онлайн-сервіси з продажу квитків на поїзди відновили стабільну роботу - Укрзалізниця

Онлайн-сервіси Укрзалізниці з продажу квитків працюють стабільно після кібератаки. У мобільному застосунку знову доступне планування подорожей з пересадками.

Суспільство • 29 березня, 09:19 • 19299 перегляди

Через збої в онлайн-продажу квитків на поїзди збільшують кількість кас

Через кібератаку та велике навантаження на онлайн-сервіси Укрзалізниці можливі збої. Для збалансування попиту відкрито додаткові каси у Києві та Львові.

Суспільство • 28 березня, 10:53 • 33876 перегляди

Збій в онлайн-сервісах: Укрзалізниця пояснила причину

Укрзалізниця пояснила причину збою в онлайн-сервісах великою кількістю одночасних запитів. Зараз компанія працює над стабілізацією ситуації, щоб відновити функціональність.

Економіка • 28 березня, 08:44 • 29990 перегляди

Онлайн-сервіси Укрзалізниці знову "лежать"

В "Укрзалізниці" знову стався технічний збій, через що онлайн-сервіси, зокрема додаток для купівлі квитків, не працюють. Сайт також працює з перебоями.

Суспільство • 28 березня, 07:58 • 32243 перегляди
Ексклюзив

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Кібератака вплинула на всі напрямки діяльності "Укрзалізниці", зокрема на вантажні перевезення. Компанія перейшла на паперовий документообіг та відновлює онлайн сервіси.

Економіка • 27 березня, 11:15 • 125767 перегляди

Укрзалізниця: система онлайн-продажів відновлена в резервному форматі, можливі перебої

Систему онлайн-продажу квитків Укрзалізниці відновлено для придбання нових квитків та їх повернення. Можливі тимчасові технічні перебої через пікові навантаження.

Економіка • 27 березня, 05:46 • 30531 перегляди

Укрзалізниця відновила продаж квитків онлайн після потужної кібератаки

Після чотирьох діб відновлено онлайн-продаж квитків на поїзди. Фахівці Укрзалізниці працювали над відновленням сайту та застосунку після кібератаки.

Війна • 27 березня, 04:19 • 23375 перегляди

Укрзалізниця компенсує незручності через кібератаку: зберігайте паперові квитки

Укрзалізниця частково компенсує незручності через кібератаку. Пасажирів з паперовими квитками чекають безкоштовні зали очікування та чай.

Суспільство • 26 березня, 11:58 • 26847 перегляди

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Масштабна кібератака на Укрзалізницю була підготовлена росіянами для знищення сервісів. Персональні дані клієнтів у безпеці, а кошти за квитки обіцяють повернути.

Суспільство • 26 березня, 08:07 • 183011 перегляди

Квитки на поїзди досі через каси, але на фініш з онлайном планують вийти "найближчим часом" - Укрзалізниця

Укрзалізниця відновлює онлайн-сервіси після масштабної кібератаки та пропонує купувати квитки в касах. Власники паперових квитків отримають компліменти та безкоштовний доступ до залів очікування.

Суспільство • 26 березня, 06:29 • 25084 перегляди

Укрзалізниця розпочала продаж квитків на поїзди далекого сполучення у приміських касах

Укрзалізниця почала продаж квитків на поїзди у приміських касах через кібератаку. Для зручності пасажирів подовжено графік роботи деяких кас та залучено додаткових касирів.

Суспільство • 25 березня, 16:40 • 54963 перегляди

Квитки на всі поїзди в касах "Укрзалізниці" продають виключно на 25 і 26 березня

Укрзалізниця повідомила, що продаж квитків на всі поїзди здійснюється виключно на 25 і 26 березня. На вокзалах організували безкоштовний чай та воду для пасажирів.

Суспільство • 25 березня, 11:02 • 11392 перегляди