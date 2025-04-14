Українська залізниця

Квитки на всі поїзди в касах "Укрзалізниці" продають виключно на 25 і 26 березня

Укрзалізниця повідомила, що продаж квитків на всі поїзди здійснюється виключно на 25 і 26 березня. На вокзалах організували безкоштовний чай та воду для пасажирів.