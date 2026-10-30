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"Укрзалізниця" попередила про затримки поїздів із Дніпра та до нього через атаки рф

Київ • УНН

 • 1354 перегляди

Через російські атаки на вокзал і локомотиви поїзди з Дніпра та до нього можуть затримуватися. Пасажирам доступне 100% компенсаційне повернення квитків.

"Укрзалізниця" попередила про затримки поїздів із Дніпра та до нього через атаки рф

"Укрзалізниця" попередила пасажирів про суттєві затримки поїздів, що прямують із Дніпра та до Дніпра, через постійні російські атаки на вокзал і локомотиви. Про це повідомила пресслужба компанії, передає УНН.

Деталі

Залізничники роблять усе можливе, щоб рух поїздів тривав, однак безпекова ситуація може впливати на час відправлення та прибуття. Якщо під час поїздки поїздом оголосили евакуацію, уважно слухайте вказівки поїзної бригади та негайно відійдіть від поїзда щонайменше на 200 метрів. На вокзалах у разі оголошення повітряної тривоги негайно прямуйте в укриття

- йдеться в повідомленні.

Також в Укрзалізниці запропонували оформити претензійне повернення квитка зі 100% компенсацією у випадку відмови від поїздки з Дніпра або до Дніпра. Це можна зробити за посиланням.

Нагадаємо

російські війська знову завдали вдарили по вокзалу в Дніпрі. На місці виникла пожежа, поранення дістала жінка. Також через постійні атаки рф, в місті та області немає електроенергії.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Евакуація
Повітряна тривога
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Українська залізниця
Дніпро (місто)