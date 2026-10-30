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"Укрзализныця" предупредила о задержках поездов из Днепра и в Днепр из-за атак рф

Киев • УНН

 • 1094 просмотра

Из-за российских атак на вокзал и локомотивы поезда из Днепра и в Днепр могут задерживаться. Пассажирам доступен 100% компенсационный возврат билетов.

"Укрзализныця" предупредила о задержках поездов из Днепра и в Днепр из-за атак рф

"Укрзалізниця" предупредила пассажиров о существенных задержках поездов, следующих из Днепра и в Днепр, из-за постоянных российских атак на вокзал и локомотивы. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает УНН.

Подробности

Железнодорожники делают все возможное, чтобы движение поездов продолжалось, однако ситуация с безопасностью может влиять на время отправления и прибытия. Если во время поездки поездом объявили эвакуацию, внимательно слушайте указания поездной бригады и немедленно отойдите от поезда не менее чем на 200 метров. На вокзалах в случае объявления воздушной тревоги немедленно направляйтесь в укрытие

- говорится в сообщении.

Также в "Укрзалізниці" предложили оформить претензионный возврат билета со 100% компенсацией в случае отказа от поездки из Днепра или в Днепр. Это можно сделать по ссылке.

Напомним

российские войска снова нанесли удары по вокзалу в Днепре. На месте возник пожар, ранена женщина. Также из-за постоянных атак РФ в городе и области нет электроэнергии.

Евгений Устименко

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