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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 24924 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Марко Рубио

Американский политик и дипломат (родился в 1971 году)
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Евросоюз призывает США координировать планы сокращения войск в Европе, чтобы не ослабить оборону НАТО. Решение о выводе войск может подорвать усилия по сдерживанию агрессии РФ.

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Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Дональд Трамп выразил недовольство действиями россии в Украине, обвинив ее в интенсивных бомбардировках.

Война • 8 апреля, 05:47 • 91851 просмотра

Нужно решить несколько вопросов: у путина оправдались за то, что рф до сих пор не согласилась на перемирие

дмитрий песков заявил, что путин поддерживает прекращение огня в Украине. Однако, по его словам, есть вопросы к контролю Киева над экстремистскими подразделениями и планам милитаризации.

Война • 7 апреля, 13:36 • 10303 просмотра

Мировые акции падают, поскольку Трамп не собирается смягчать свою таможенную политику - FT

Фьючерсы на американские фондовые индексы и азиатские акции резко упали после заявления Трампа о сохранении масштабных тарифов. Падение произошло на фоне опасений глобальной экономической рецессии.

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Финляндия призвала НАТО разработать план на случай выхода войск США из Европы

Министр обороны Финляндии призвал НАТО иметь четкий план действий в случае вывода войск США из Европы, чтобы избежать окна возможностей для агрессии России. Он подчеркнул координацию с инициативами ЕС.

Новости Мира • 7 апреля, 10:21 • 11189 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Дональд Трамп сообщил о переговорах с россией о прекращении войны. Он отметил, что ему не нравятся бомбардировки Украины, из-за которых гибнут люди.

Война • 7 апреля, 07:24 • 151329 просмотра

США ожидают увеличения обязательств партнеров по НАТО на саммите в Гааге - Рубио

США продолжат поддержку НАТО, но ожидают от партнеров больших усилий. Госсекретарь Рубио подчеркнул важность усиления возможностей членов Альянса.

политика • 7 апреля, 01:34 • 5501 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США не планируют сворачивать участие в НАТО. Идет работа над тем, чтобы сделать Украину более совместимой с Альянсом, в частности через развитие ВСУ.

Война • 5 апреля, 09:32 • 99676 просмотра

Европа и Канада требуют от рф принять соглашение о прекращении огня

Европейские союзники и Канада призвали россию срочно ответить на предложение США о прекращении огня в Украине, которое Киев уже принял. Давление должно подтолкнуть рф к деэскалации.

Война • 4 апреля, 23:33 • 7666 просмотра

Киев верит, что Вашингтон не пойдет на снятие санкций с рф, а наоборот усилит их - Зеленский

Зеленский заявил, что Украина верит, что США не будут снимать санкции с россии, а наоборот, усилят их. Он подчеркнул, что сильные санкции необходимы, чтобы заставить россию остановить войну.

Война • 4 апреля, 18:01 • 8365 просмотра

Это может быть глобальная торговая война: Минэкономики Украины о новых пошлинах Трампа

Новые пошлины США могут спровоцировать глобальную торговую войну. Украине необходимо сохранить соглашения о свободной торговле, особенно с ЕС, и, возможно, начать переговоры в рамках ВТО.

Экономика • 4 апреля, 17:41 • 11005 просмотра

Рубио признает, что "рынки обваливаются" из-за новых пошлин Трампа, но говорит, что они "приспособятся"

Госсекретарь США признал обвал рынков после введения пошлин Трампом, но заверил, что бизнес адаптируется. Он подчеркнул необходимость перезагрузки мировой торговли.

Экономика • 4 апреля, 13:52 • 11774 просмотра

Трамп считает, что Зеленский и путин готовы к соглашению о перемирии

По словам Трампа, есть значительные успехи в разговорах о ситуации в Украине. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что украинцы показали готовность к прекращению огня.

Война • 4 апреля, 13:33 • 11346 просмотра

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что перемирие нарушалось, но мир уже ближе, потому что стороны говорят. США ждут действий от рф, а не затягивания процесса.

Война • 4 апреля, 13:26 • 24673 просмотра

США определили время для ответа рф о готовности к миру - Рубио

США ожидают от россии ответа о готовности к миру в определенный срок. Конгресс США уже работает над законопроектом об усилении санкций против рф.

политика • 4 апреля, 12:25 • 10510 просмотра

США в процессе нахождения условий, допустимых для обеих сторон для окончания войны – Рубио

США работают над поиском условий, при которых Украина и рф могли бы согласиться на завершение войны. Госсекретарь Рубио заявил об этом процессе во время брифинга.

Война • 4 апреля, 12:04 • 8024 просмотра

Трамп не будет попадать в ловушку бесконечных переговоров с рф - госсекретарь

Госсекретарь США заявил, что если россия будет затягивать переговоры, то США не будут в этом участвовать. Трамп не попадет в ловушку бесконечных переговоров.

Война • 4 апреля, 11:59 • 8691 просмотра

США должны знать, готова ли рф к миру, и путин должен принять это решение - Рубио

США скоро узнают, готова ли россия к миру, и путин должен принять решение. Украина уже показала готовность к прекращению огня.

Война • 4 апреля, 11:50 • 6512 просмотра

Рубио заявил, что США не говорили об аннексии Гренландии

Госсекретарь Рубио заявил, что США не планируют аннексировать Гренландию, подчеркивая уважение к самоопределению гренландцев. Он призвал Данию сосредоточиться на желании Гренландии к независимости.

Новости Мира • 4 апреля, 11:44 • 7624 просмотра

Сибига на заседании Совета Украина-НАТО призвал усилить давление на рф для принуждения ее к миру

Министр Сибига подчеркнул, что россия является препятствием для мира. Украина настаивает на прекращении ударов по гражданской инфраструктуре и требует усиления давления на рф.

Война • 4 апреля, 10:14 • 6568 просмотра

Трамп предлагает смягчение пошлин Китаю в обмен на одобрение продажи TikTok

Президент США намекнул, что готов пойти на уступки по пошлинам, если Китай позволит ByteDance продать TikTok. Администрация Трампа близка к соглашению с инвесторами.

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Сибига встретился с Рубио в штаб-квартире НАТО: проинформировал о нарушении россией энергетического перемирия

Глава МИД Украины Андрей Сибига встретился с госсекретарем США Марком Рубио и обсудил нарушение энергетического перемирия со стороны россии. Украина заинтересована в развитии инвестиционного сотрудничества.

политика • 3 апреля, 19:10 • 5863 просмотра

Трамп поддерживает НАТО, США хотят, чтобы оно было сильнее - Рубио

Госсекретарь США заявил, что Трамп за Альянс, у которого есть силы и средства. Рубио подчеркнул, что члены НАТО должны увеличить оборонные расходы до 5%.

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В НАТО фиксируют наибольший со времен холодной войны рост оборонных расходов

Генсек НАТО Марк Рютте заявил о рекордном увеличении оборонных расходов. Также обсуждается увеличение расходов до 3-4% ВВП для европейских стран и Канады.

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США хотят от Европы продолжения закупок американского оружия, несмотря на план ЕС - Reuters

США требуют от ЕС продолжения закупок американского оружия. Это происходит на фоне стремления Европы развивать собственную оборонную промышленность, ограничивая роль компаний из США и Британии.

Экономика • 2 апреля, 13:57 • 23003 просмотра

Экс-президенту Коста-Рики аннулировали визу в США из-за критики Трампа

Лауреат Нобелевской премии мира Оскар Ариас заявил, что США аннулировали его визу после критики Трампа. Это произошло после обвинений правительства Родриго Чавеса в поддатливости давлению Вашингтона.

политика • 2 апреля, 03:49 • 12325 просмотра

Сибига в Брюсселе встретится с министрами иностранных дел стран НАТО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проведет ряд встреч с коллегами из стран НАТО в Брюсселе. Также он выразил заинтересованность во встрече с госсекретарем США Марко Рубио.

политика • 1 апреля, 12:57 • 18411 просмотра

Дания и США проведут первые переговоры после победы Трампа: газета FT выяснила детали

Главы МИД Дании и США встретятся в Брюсселе. Ранее Трамп выражал намерения относительно контроля над Гренландией, что вызвало напряжение в отношениях стран.

Новости Мира • 1 апреля, 09:13 • 6949 просмотра

Марко Рубио посетит заседание министров НАТО для обсуждения войны в Украине

Госсекретарь США Марко Рубио примет участие во встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе. Обсудят войну в Украине, роль США и стратегические риски, связанные с Китаем.

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Суд в США разрешил DOGE Маска продолжать сокращение в USAID

Апелляционный суд США разрешил Департаменту эффективности правительства Илона Маска сократить штат в USAID. Администрация планирует прекратить независимую деятельность агентства до сентября.

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