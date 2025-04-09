Марко Рубио

Евросоюз призывает США координировать планы сокращения войск в Европе, чтобы не ослабить оборону НАТО. Решение о выводе войск может подорвать усилия по сдерживанию агрессии РФ.
Дональд Трамп выразил недовольство действиями россии в Украине, обвинив ее в интенсивных бомбардировках.
дмитрий песков заявил, что путин поддерживает прекращение огня в Украине. Однако, по его словам, есть вопросы к контролю Киева над экстремистскими подразделениями и планам милитаризации.
Фьючерсы на американские фондовые индексы и азиатские акции резко упали после заявления Трампа о сохранении масштабных тарифов. Падение произошло на фоне опасений глобальной экономической рецессии.
Министр обороны Финляндии призвал НАТО иметь четкий план действий в случае вывода войск США из Европы, чтобы избежать окна возможностей для агрессии России. Он подчеркнул координацию с инициативами ЕС.
Дональд Трамп сообщил о переговорах с россией о прекращении войны. Он отметил, что ему не нравятся бомбардировки Украины, из-за которых гибнут люди.
США продолжат поддержку НАТО, но ожидают от партнеров больших усилий. Госсекретарь Рубио подчеркнул важность усиления возможностей членов Альянса.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США не планируют сворачивать участие в НАТО. Идет работа над тем, чтобы сделать Украину более совместимой с Альянсом, в частности через развитие ВСУ.
Европейские союзники и Канада призвали россию срочно ответить на предложение США о прекращении огня в Украине, которое Киев уже принял. Давление должно подтолкнуть рф к деэскалации.
Зеленский заявил, что Украина верит, что США не будут снимать санкции с россии, а наоборот, усилят их. Он подчеркнул, что сильные санкции необходимы, чтобы заставить россию остановить войну.
Новые пошлины США могут спровоцировать глобальную торговую войну. Украине необходимо сохранить соглашения о свободной торговле, особенно с ЕС, и, возможно, начать переговоры в рамках ВТО.
Госсекретарь США признал обвал рынков после введения пошлин Трампом, но заверил, что бизнес адаптируется. Он подчеркнул необходимость перезагрузки мировой торговли.
По словам Трампа, есть значительные успехи в разговорах о ситуации в Украине. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что украинцы показали готовность к прекращению огня.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что перемирие нарушалось, но мир уже ближе, потому что стороны говорят. США ждут действий от рф, а не затягивания процесса.
США ожидают от россии ответа о готовности к миру в определенный срок. Конгресс США уже работает над законопроектом об усилении санкций против рф.
США работают над поиском условий, при которых Украина и рф могли бы согласиться на завершение войны. Госсекретарь Рубио заявил об этом процессе во время брифинга.
Госсекретарь США заявил, что если россия будет затягивать переговоры, то США не будут в этом участвовать. Трамп не попадет в ловушку бесконечных переговоров.
США скоро узнают, готова ли россия к миру, и путин должен принять решение. Украина уже показала готовность к прекращению огня.
Госсекретарь Рубио заявил, что США не планируют аннексировать Гренландию, подчеркивая уважение к самоопределению гренландцев. Он призвал Данию сосредоточиться на желании Гренландии к независимости.
Министр Сибига подчеркнул, что россия является препятствием для мира. Украина настаивает на прекращении ударов по гражданской инфраструктуре и требует усиления давления на рф.
Президент США намекнул, что готов пойти на уступки по пошлинам, если Китай позволит ByteDance продать TikTok. Администрация Трампа близка к соглашению с инвесторами.
Глава МИД Украины Андрей Сибига встретился с госсекретарем США Марком Рубио и обсудил нарушение энергетического перемирия со стороны россии. Украина заинтересована в развитии инвестиционного сотрудничества.
Госсекретарь США заявил, что Трамп за Альянс, у которого есть силы и средства. Рубио подчеркнул, что члены НАТО должны увеличить оборонные расходы до 5%.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил о рекордном увеличении оборонных расходов. Также обсуждается увеличение расходов до 3-4% ВВП для европейских стран и Канады.
США требуют от ЕС продолжения закупок американского оружия. Это происходит на фоне стремления Европы развивать собственную оборонную промышленность, ограничивая роль компаний из США и Британии.
Лауреат Нобелевской премии мира Оскар Ариас заявил, что США аннулировали его визу после критики Трампа. Это произошло после обвинений правительства Родриго Чавеса в поддатливости давлению Вашингтона.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проведет ряд встреч с коллегами из стран НАТО в Брюсселе. Также он выразил заинтересованность во встрече с госсекретарем США Марко Рубио.
Главы МИД Дании и США встретятся в Брюсселе. Ранее Трамп выражал намерения относительно контроля над Гренландией, что вызвало напряжение в отношениях стран.
Госсекретарь США Марко Рубио примет участие во встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе. Обсудят войну в Украине, роль США и стратегические риски, связанные с Китаем.
Апелляционный суд США разрешил Департаменту эффективности правительства Илона Маска сократить штат в USAID. Администрация планирует прекратить независимую деятельность агентства до сентября.