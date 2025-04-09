Марко Рубио

Сибига на заседании Совета Украина-НАТО призвал усилить давление на рф для принуждения ее к миру

Министр Сибига подчеркнул, что россия является препятствием для мира. Украина настаивает на прекращении ударов по гражданской инфраструктуре и требует усиления давления на рф.