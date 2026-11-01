Рубио назвал вступление Украины в НАТО нереалистичным — СМИ

$45.530.0650.680.09
ukenru
02:37 • 526 просмотра
"Без проблем": Трамп заявил о готовности пригласить Зеленского на саммит G20
00:53 • 6364 просмотра
Гуманитарная миссия в Олешках завершилась: жители уже в Украине — ЛубинецVideo
23:52 • 9536 просмотра
"Получают поддержку армии российских ботов": Туск заявил о вмешательстве РФ в конфликт в Польше
23:23 • 9262 просмотра
Авиаудар уничтожил здание исполкома в центре Краматорска
21:28 • 13416 просмотра
Атака РФ на Киев: в Деснянском районе загорелась парковкаPhoto
31 октября, 20:00 • 16529 просмотра
Рубио допустил приглашение Зеленского на саммит G20, но решение за Трампом
31 октября, 17:58 • 15137 просмотра
В Польше инициировали вотум недоверия правительству Туска на фоне протестов
Эксклюзив
31 октября, 13:41 • 36378 просмотра
Гуманитарная миссия из Олешек — жители города уже на территории Украины (репортаж)PhotoVideo
31 октября, 13:00 • 37433 просмотра
Эвакуированные из оккупированных Олешек пересекли границу Украины - Зеленский показал видеоVideo
31 октября, 11:30 • 29026 просмотра
Fire Point не будет производить новые крылатые ракеты, поскольку "Фламинго" достаточно: Штилерман в эфире марафона объяснил заявление ТерехVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1м/с
78%
755мм
Популярные новости
"Надежда на прочный мир": Мелания Трамп отреагировала на эвакуацию жителей Олешек31 октября, 16:48 • 9104 просмотра
Украина на следующей неделе ожидает больше генераторов из Турции - Зеленский31 октября, 17:16 • 7464 просмотра
Черноморский зерновой коридор и трехсторонние переговоры с участием ЕС: о чем договорились Зеленский и Эрдоган31 октября, 18:25 • 5278 просмотра
Стоял у истоков "антивакцинаторов": "активист" Остап Стахив оказался в ТЦК Львова31 октября, 18:58 • 4326 просмотра
Прекращение огня в Олешках может открыть путь к миру - Сибига31 октября, 19:40 • 3380 просмотра
публикации
Надеемся пройти зиму без критических ситуаций - в Мининфраструктуры рассказали, как подготовили Киевскую областьPhoto31 октября, 12:00 • 27371 просмотра
Топ-10 растений, которые защищают дома от негатива и неудач31 октября, 09:59 • 29252 просмотра
Все семь финалистов «Автомобиля года — 2027» оказались электромобилямиPhoto30 октября, 17:27 • 50826 просмотра
От самого мощного флота до "разоружения за газ" - как Украина теряла стратегическую авиациюPhotoVideo
Эксклюзив
30 октября, 14:03 • 59973 просмотра
Расторжение брака: что необходимо учесть до обращения в суд
Эксклюзив
30 октября, 09:52 • 62432 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Реджеп Тайип Эрдоган
Мелания Трамп
Давид Арахамия
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Олешки
Херсонская область
Турция
Реклама
УНН Lite
Coachella-2027: названы все три хедлайнера31 октября, 14:02 • 14382 просмотра
Звезда "Жестоких игр" Сельма Блэр извинилась после задержания из-за инцидента в самолётеVideo31 октября, 13:56 • 13493 просмотра
Мелания попросила Трампа больше не танцевать на сцене31 октября, 12:36 • 16875 просмотра
Из новой Call of Duty после критики вырежут кадры трагедии в Сеуле31 октября, 10:28 • 17538 просмотра
Кейн - 9-й, Мбаппе даже не в топ-10: как Украина голосовала за "Золотой мяч-2026"31 октября, 09:00 • 18243 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
The New York Times
FAB-250
R-360 Нептун

Рубио назвал вступление Украины в НАТО нереалистичным — СМИ

Киев • УНН

 • 712 просмотра

Марко Рубио заявил, что вступление Украины в НАТО в ближайшее время нереалистично. Он также не верит в соглашение с РФ до весны 2027 года.

Рубио назвал вступление Украины в НАТО нереалистичным — СМИ

Членство Украины в НАТО как гарантия безопасности нереалистично в краткосрочной перспективе. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает УНН со ссылкой на пост журналиста "Радио Свобода" Алекса Рауфоглу в соцсети X.

Подробности

По его словам, Рубио дал понять, что Украина не будет в НАТО в краткосрочной перспективе. При этом ключевая проблема заключается в позиции российского диктатора владимира путина.

Рубио, очевидно, назвал это нереалистичным в краткосрочной перспективе — и тем, на что путин никогда не согласится

— отметил репортер.

Он также рассказал, что госсекретарь США не верит в то, что путин готов заключить какое-либо соглашение по Украине до весны 2027 года.

Напомним

Госсекретарь США Марко Рубио не исключил приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20, если это даст "что-то позитивное". В то же время окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом.

Рубио назвал «мудрым» решение Трампа ослабить санкции против России25.10.26, 04:05 • 23273 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Марко Рубио
НАТО
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина