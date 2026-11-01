Рубио назвал вступление Украины в НАТО нереалистичным — СМИ

Членство Украины в НАТО как гарантия безопасности нереалистично в краткосрочной перспективе. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает УНН со ссылкой на пост журналиста "Радио Свобода" Алекса Рауфоглу в соцсети X.

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По его словам, Рубио дал понять, что Украина не будет в НАТО в краткосрочной перспективе. При этом ключевая проблема заключается в позиции российского диктатора владимира путина.

Рубио, очевидно, назвал это нереалистичным в краткосрочной перспективе — и тем, на что путин никогда не согласится — отметил репортер.

Он также рассказал, что госсекретарь США не верит в то, что путин готов заключить какое-либо соглашение по Украине до весны 2027 года.

Напомним

Госсекретарь США Марко Рубио не исключил приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20, если это даст "что-то позитивное". В то же время окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом.

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