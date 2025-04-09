Украинские военные уничтожили российский дальний бомбардировщик Ту-22М3 дроновым ударом сразу после приземления. Стоимость самолета составляет около 100 миллионов долларов.
На заседании Совбеза ООН страны осудили атаку рф на Кривой Рог, в результате которой погибли дети. Представитель рф обвинил Украину, но большинство стран поддержали Украину.
Бельгия предоставит Украине два F-16 в 2024 году в качестве запчастей, и еще два самолета в 2025 году. Передача состоится после получения Бельгией F-35.
США перемещает военную технику и персонал из Ясенки в Польше, но помощь Украине продолжится. Решение принято для оптимизации операций и поддержки партнеров.
Пентагон рассматривает возможность вывода до 10 000 военнослужащих из Восточной Европы. Это вызывает беспокойство, что США покидают союзников на фоне угрозы от рф.
Аккаунт премьер-министра Чехии Петра Фиалы в соцсети X взломали, распространив фейки о нападении россиян. Полиция расследует инцидент и выясняет, как злоумышленники обошли защиту.
Экс-главнокомандующий ВСУ рассказал о создании штаба в Германии, где совместно с партнерами планировались контрнаступления и определялись потребности в оружии для украинской армии.
В преддверии Пасхи предлагаем подборку десертов без яиц: шоколадное печенье с зефиром, соленые кофейные ириски, клубничный бисквит и другие вкусности.
Дональд Трамп заявил, что ЕС создал искусственные барьеры для американских товаров и использует США в военном плане. Он подчеркнул необходимость перестройки отношений между сторонами.
Министр обороны Финляндии призвал НАТО иметь четкий план действий в случае вывода войск США из Европы, чтобы избежать окна возможностей для агрессии России. Он подчеркнул координацию с инициативами ЕС.
Европейские страны могут пересмотреть статус украинских беженцев после прекращения войны. Нет четкого плана действий относительно их пребывания в ЕС после завершения конфликта.
Финляндия усиливает безопасность в Балтийском море из-за роста подозрительных инцидентов, связанных с российскими диверсиями. С 2023 года повреждено 11 подводных кабелей.
Генсек НАТО заявил, что россия должна активнее работать над завершением войны в Украине. Он также отметил усилия США по справедливому завершению конфликта.
США продолжат поддержку НАТО, но ожидают от партнеров больших усилий. Госсекретарь Рубио подчеркнул важность усиления возможностей членов Альянса.
Британские военные обнаружили скрытые датчики РФ в морях вокруг Британии. Вероятно, их использовали для шпионажа за атомными подводными лодками.
По словам Алекса Янгера, Дональд Трамп, владимир путин и Си Цзиньпин делят мир, и Британии следует перевооружиться. США подрывают доверие, назначая неопытных руководителей в разведку.
Аналитики ISW отмечают, что сильная армия Украины при поддержке Запада является залогом мира. Франция и Британия работают над мерами сдерживания россии после заключения мирного соглашения.
В немецком Гамбурге с 25 сентября состоятся масштабные учения Бундесвера на случай нападения россии. В городе разместятся военнослужащие, колонны грузовой техники, мобильные госпитали и вертолеты.
Российский диктатор владимир путин не собирается завершать войну против Украины, а планирует новое наступление весной. Он ждет нормализации отношений с Белым домом.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США не планируют сворачивать участие в НАТО. Идет работа над тем, чтобы сделать Украину более совместимой с Альянсом, в частности через развитие ВСУ.
За сутки 5 апреля, украинские военные ликвидировали 1390 российских солдат, а также уничтожили 13 танков и 67 артсистем. ВСУ продолжают наносить значительные потери врагу.
Европейские союзники и Канада призвали россию срочно ответить на предложение США о прекращении огня в Украине, которое Киев уже принял. Давление должно подтолкнуть рф к деэскалации.
Страны НАТО заверили Украину в дальнейшей поддержке и помощи в развитии Вооруженных Сил. Генсек НАТО подчеркнул, что прекращение огня в Украине зависит от действий России.
Генсек НАТО заявил, что россия является долгосрочной угрозой для Альянса, даже если война в Украине закончится. Он добавил, что Си Цзиньпин внимательно следит за войной.
Гарантии безопасности для Украины должны исключить попытки путина захватить украинские территории в будущем, заявил генсек НАТО Рютте. Альянс оказывает Украине необходимую оборонную поддержку.
Таможенная программа Трампа может запутать глобальные цепи поставок, что усложнит производство оружия и международные усилия по противодействию Китаю. Это нанесет удар по отрасли вооружений и отношениям с союзниками.
Министр Сибига подчеркнул, что россия является препятствием для мира. Украина настаивает на прекращении ударов по гражданской инфраструктуре и требует усиления давления на рф.
Еврокомиссия утвердила "Белую книгу" по обороне, которая согласовывается с целями НАТО относительно оборонных возможностей. План предусматривает разблокировку фондов для усиления сотрудничества и укрепления НАТО.
Генерал Каволи заявил о подготовке новой партии F-16 для Украины и расширении обучения пилотов. Украинские силы уже используют F-16 для защиты неба.
Великобритания и Франция обвинили путина в затягивании переговоров о прекращении огня в Украине. Они призвали россию предоставить немедленный ответ Соединенным Штатам.