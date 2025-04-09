Для всего НАТО очевидно, что россия является долгосрочной угрозой - Рютте

Генсек НАТО заявил, что россия является долгосрочной угрозой для Альянса, даже если война в Украине закончится. Он добавил, что Си Цзиньпин внимательно следит за войной.