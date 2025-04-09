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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26085 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Европейские страны могут пересмотреть статус украинских беженцев после прекращения войны. Нет четкого плана действий относительно их пребывания в ЕС после завершения конфликта.

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НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США не планируют сворачивать участие в НАТО. Идет работа над тем, чтобы сделать Украину более совместимой с Альянсом, в частности через развитие ВСУ.

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Для всего НАТО очевидно, что россия является долгосрочной угрозой - Рютте

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Украине должны быть предоставлены гарантии безопасности, которые не позволят путину атаковать - Рютте

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