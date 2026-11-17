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Заместитель главы Пентагона Элбридж Колби раскритиковал удары Украины по объектам Wildberries в рф и добавил: «в обмене дальними ударами преимущество вполне может оказаться на стороне москвы», передает УНН со ссылкой на DW.

Такие удары, особенно по гражданской инфраструктуре, например объектам Wildberries, вероятно, укрепили решимость российского общества и готовность самого Кремля к эскалации - заявил заместитель главы Пентагона Элбридж Колби на открытии заседания контактной группы по обороне Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 17 ноября.

По оценке Колби, в обмене дальними ударами преимущество вполне может оказаться на стороне москвы. При этом российские удары по Украине, в частности по гражданской инфраструктуре, представитель Пентагона в своем выступлении не упомянул.

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Это не означает, что Киев следует заставлять воевать «со связанными за спиной руками», подчеркнул Колби. По его словам, помощь партнеров Украины должна прежде всего позволять ВСУ удерживать линию фронта и, где возможно, продвигаться вперед. Удары по российской военной машине также могут замедлять продвижение войск рф, признал Колби.

Заместитель главы Пентагона также призвал членов НАТО готовиться к продолжению войны и сохраняющейся потребности Украины в помощи. Основная ответственность за финансирование поставок американского оружия по программе PURL, как и в целом поддержка Киева, по словам Колби, будет лежать на Европе.

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