Фото ілюстративне

Заступник голови Пентагону Елбрідж Колбі розкритикував удари України по об'єктах Wildberries у рф і додав - "в обміні далекими ударами перевага цілком може опинитися на стороні москви", передає УНН із посиланням на DW.

Такі удари, особливо по цивільній інфраструктурі, наприклад об'єктах Wildberries, ймовірно, зміцнили рішучість російського суспільства і готовність самого Кремля до ескалації - заявив заступник голови Пентагону Елбрідж Колбі на відкритті засідання контактної групи з оборони України в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 17 листопада.

За оцінкою Колбі, в обміні далекими ударами перевага цілком може опинитися на стороні москви. При цьому російські удари по Україні, зокрема, по цивільній інфраструктурі, представник Пентагону у своєму виступі не згадав.

Удари по Wildberries можуть підштовхнути рф до переговорів - президент Фінляндії

Це не означає, що Київ слід змушувати воювати "зі зв'язаними за спиною руками", наголосив Колбі. За його словами, допомога партнерів України має насамперед дозволяти ЗСУ утримувати лінію фронту і, де можливо, просуватися вперед. Удари по російській військовій машині також можуть уповільнювати поступ військ рф, визнав Колбі.

Заступник голови Пентагону також закликав членів НАТО готуватися до продовження війни та потреби України в допомозі, що зберігається. Основна відповідальність за фінансування постачання американської зброї за програмою PURL, як і загалом підтримка Києва, за словами Колбі, лежатиме на Європі.

Обмеження Starshield в Україні тривають сьомий день, SpaceX та Пентагон досі не надали пояснень - повірений