Обмеження Starshield в Україні тривають сьомий день, SpaceX та Пентагон досі не надали пояснень - повірений

$45.430.0450.220.12
ukenru
17:24 • 1564 перегляди
ЄС представить 22-й пакет санкцій проти росії у найближчі дні - Каллас
17:00 • 4742 перегляди
"Шостий блекаут за останні два тижні" - Дніпро знеструмлений після атак рф
15:28 • 14048 перегляди
"Особу підтверджено": новим Джеймсом Бондом стане Роберт ПаттінсонVideo
Ексклюзив
15:23 • 12511 перегляди
Понад 700 тисяч гектарів: у прокуратурі розповіли про повернення державі земель НААН України
15:14 • 9968 перегляди
Трамп "не чув" про нові обмеження Starshield для України
14:53 • 10343 перегляди
Завтра відбудеться засідання "Рамштайну" - які потреби України представить міністр оборони Євген Хмара
14:51 • 9386 перегляди
Залишиться в дивізіоні В чи вилетить у дивізіон С - анонс вирішального матчу Ліги націй Україна-ГрузіяPhoto
14:34 • 13221 перегляди
Хто складає меню та куди скаржитися на неякісні продукти - як армія закуповує харчування для військовихPhoto
14:13 • 11531 перегляди
путін і Сі Цзіньпін 18 листопада обговорять Україну на робочому сніданку
Ексклюзив
14:13 • 15544 перегляди
Чи міг обшук НАБУ поставити під загрозу агентів СБУ: юрист пояснив ризики розголошення секретної інформації
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+6°
5.5м/с
70%
752мм
Популярнi новини
У ЄС визначилися зі способом надати Україні ще €45 млрд - FT16 листопада, 08:20 • 23857 перегляди
Китай, рф і США відмовилися погоджувати порядок денний саміту Сі, путіна і Трампа - ЗМІ16 листопада, 09:17 • 20731 перегляди
ЄС схвалив рекордний транш Україні майже на 8 мільярдів євро16 листопада, 10:00 • 23482 перегляди
У Данії злодії погрожуючи вкрали у магазині колекційні картки Pokémon на €130 00016 листопада, 10:31 • 28023 перегляди
Звільнення жінки-військовослужбовиці: чи має значення, від якого шлюбу народжена дитина?
Ексклюзив
16 листопада, 11:15 • 27637 перегляди
Публікації
Санкції проти рф та мільярди євро для України: головні підсумки засідання Ради ЄС 16 листопада16:01 • 5904 перегляди
Хто складає меню та куди скаржитися на неякісні продукти - як армія закуповує харчування для військовихPhoto14:34 • 13225 перегляди
Чи міг обшук НАБУ поставити під загрозу агентів СБУ: юрист пояснив ризики розголошення секретної інформації
Ексклюзив
14:13 • 15547 перегляди
Кримінальна відповідальність для “дропів” та штрафи для ТЦК - в Україні запрацював новий закон13:24 • 19722 перегляди
За роботу під обстрілами пропонують особливі пільги: хто зможе отримати подвійний стаж і компенсацію комуналки12:15 • 20314 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Сі Цзіньпін
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Китай
Польща
Сполучені Штати Америки
Харків
Реклама
УНН Lite
Хабіб Нурмагомедов домовився з владою ОАЕ про звільнення свого брата Усмана після бійки з Двалішвілі 17:05 • 1090 перегляди
У Мексиці помер легендарний наркобарон Мігель Анхель Фелікс Гальярдо, який став героєм серіалу "Нарко: Мексика"Photo16:27 • 1900 перегляди
"Особу підтверджено": новим Джеймсом Бондом стане Роберт ПаттінсонVideo15:28 • 14055 перегляди
У Берліні на аукціон виставили бункер за майже 400 тисяч євро - що отримає покупецьPhoto15:05 • 4740 перегляди
Xbox закликає геймерів взяти вихідний на роботі, щоб пограти в GTA VIPhoto15:04 • 4216 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Серіали
The Washington Post
MIM-104 Patriot

Обмеження Starshield в Україні тривають сьомий день, SpaceX та Пентагон досі не надали пояснень - повірений

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Обмеження швидкості Starshield діють на окупованих територіях України вже сім днів. Пентагон і SpaceX не надали пояснень.

Обмеження Starshield в Україні тривають сьомий день, SpaceX та Пентагон досі не надали пояснень - повірений
Фото: Yasuyoshi Chiba/AFP

Вже сьомий день поспіль діють обмеження швидкості для системи Starshield на тимчасово окупованих територіях України. Про це заявив тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік і додав, що ані від Пентагону, ані від компанії SpaceX не надходить жодних відповідей чи роз’яснень, передає УНН.

До посольства продовжують звертатися американські ЗМІ, повідомляючи, що у відповідь на їхні запити в Пентагоні заявили, ніби жодних обмежень не існує. Хочу наголосити цілком однозначно: це суперечить реальному стану справ на місцях. Можу підтвердити, що обмеження швидкості справді діють 

- повідомив повірений.

За словами Сєніка, ці обмеження мають реальні наслідки для операцій в Україні та потребують термінового пояснення й вирішення. Сім днів без відповідей — це занадто довго.

Додамо

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому невідомо про те, що SpaceX знову запровадила обмеження швидкості для терміналів Starshield, які використовуються Україною.

Нагадаємо

Обмеження Starshield діють в Україні вже кілька днів і мають масовий характер. Російські реактивні дрони перехоплюють лише над українською територією.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніТехнології
Війна в Україні
Starlink
SpaceX
Пентагон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна