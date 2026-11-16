Обмеження Starshield в Україні тривають сьомий день, SpaceX та Пентагон досі не надали пояснень - повірений

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Вже сьомий день поспіль діють обмеження швидкості для системи Starshield на тимчасово окупованих територіях України. Про це заявив тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік і додав, що ані від Пентагону, ані від компанії SpaceX не надходить жодних відповідей чи роз’яснень, передає УНН.

До посольства продовжують звертатися американські ЗМІ, повідомляючи, що у відповідь на їхні запити в Пентагоні заявили, ніби жодних обмежень не існує. Хочу наголосити цілком однозначно: це суперечить реальному стану справ на місцях. Можу підтвердити, що обмеження швидкості справді діють - повідомив повірений.

За словами Сєніка, ці обмеження мають реальні наслідки для операцій в Україні та потребують термінового пояснення й вирішення. Сім днів без відповідей — це занадто довго.

Додамо

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому невідомо про те, що SpaceX знову запровадила обмеження швидкості для терміналів Starshield, які використовуються Україною.

Нагадаємо

Обмеження Starshield діють в Україні вже кілька днів і мають масовий характер. Російські реактивні дрони перехоплюють лише над українською територією.