DOGE Маска взявся за вивчення інциденту з чатом у Signal з військовими планами США

Ілон Маск і команда DOGE вивчають, як редактор The Atlantic потрапив у чат Signal про військову атаку в Ємені. Білий дім підтвердив участь Маска для підвищення безпеки комунікацій.