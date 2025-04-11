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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 2462 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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Трамп придумав схему, яка дасть змогу нелегальним іммігрантам законно повернутися

Дональд Трамп запропонував, щоб нелегали, які працюють в агросекторі та готельно-ресторанному бізнесі, могли повернутися до США на законних підставах. Роботодавці мають за них поручитися.

Новини Світу • 11 квітня, 16:11 • 12344 перегляди

Командирку бази США у Гренландії звільнили за "підрив" авторитету Венса

Полковницю Сюзанну Меєрс звільнили з бази Пітуффік після листа, де вона дистанціювалася від критики Данії віце-президентом Венсом. Її коментарі, що не відображали позицію бази, призвели до втрати довіри.

Політика • 11 квітня, 13:09 • 10160 перегляди

Винищувач-невидимка "Франкенджет" поповнив флот ВПС США: у чому його унікальність

Американські військові зібрали боєздатний літак з пошкоджених F-35. "Франкенджет" успішно пройшов випробування та вже готовий до виконання бойових завдань.

Новини Світу • 10 квітня, 15:02 • 14730 перегляди

Трамп підписав указ про спрощення експорту американської зброї

Президент США Дональд Трамп підписав указ про перегляд експорту військового обладнання. Це має стимулювати створення робочих місць та підтримати доходи оборонних компаній.

Політика • 10 квітня, 04:49 • 12378 перегляди

Програма Replicator "жива і здорова": ВМС США готують тисячі бойових дронів

США посилить військову присутність в західній частині Тихого океану за допомогою бойових дронів Replicator. Програма лишається ключовим напрямом Пентагону.

Новини Світу • 9 квітня, 13:18 • 14317 перегляди

Очільник Пентагону збирається захищати Панамський канал від Китаю: Пекін відповів

США посилюють співпрацю з Панамою для захисту каналу від загроз Китаю. Китай розкритикував заяви США, звинувативши їх у гегемонізмі та прагненні контролювати канал.

Новини Світу • 9 квітня, 11:00 • 7989 перегляди

Пентагон про виведення частини військ США з єврорегіону: рішення ще немає

США поки не ухвалили рішення про виведення до 10 000 військових зі Східної Європи. Польські лідери запевняють, що мова йде лише про передислокацію американських частин.

Політика • 9 квітня, 09:55 • 8024 перегляди

Адміністрація Трампа планує військовий парад у Вашингтоні до дня народження президента та 250-річчя Армії США - The Hill

Адміністрація Трампа планує масштабний військовий парад у Вашингтоні 14 червня. Захід приурочений до 79-го дня народження президента та 250-річчя Армії США.

Новини Світу • 8 квітня, 14:09 • 9447 перегляди

США виводять військовий контингент з польського міста Ясьонки: чи позначиться це на допомозі Україні

США переміщує військову техніку та персонал з Ясьонки в Польщі, але допомога Україні продовжиться. Рішення прийнято для оптимізації операцій та підтримки партнерів.

Політика • 8 квітня, 12:47 • 7352 перегляди

Пентагон розглядає виведення до 10 000 військових зі Східної Європи, що викликає побоювання серед союзників - ЗМІ

Пентагон розглядає можливість виведення до 10 000 військових зі Східної Європи. Це викликає занепокоєння, що США покидають союзників на тлі загрози від рф.

Новини Світу • 8 квітня, 11:19 • 8304 перегляди

Трамп заявив про затвердження оборонного бюджету США на близько $1 трлн

Адміністрація Трампа затвердила оборонний бюджет США близько 1 трильйона доларів. Міністр оборони зазначив, що це найбільший бюджет для військових.

Новини Світу • 8 квітня, 06:55 • 5501 перегляди

Фінляндія закликала НАТО розробити план на випадок виходу військ США з Європи

Міністр оборони Фінляндії закликав НАТО мати чіткий план дій у разі виведення військ США з Європи, щоб уникнути вікна можливостей для агресії Росії. Він наголосив на координації з ініціативами ЄС.

Новини Світу • 7 квітня, 10:21 • 11313 перегляди

Мита Трампа загрожують оборонній співпраці США з союзниками, зокрема у постачанні зброї

Митна програма Трампа може заплутати глобальні ланцюги постачання, що ускладнить виробництво зброї та міжнародні зусилля з протидії Китаю. Це завдасть удару по галузі озброєнь та відносинам з союзниками.

Економіка • 4 квітня, 10:58 • 6940 перегляди

Іран залишає хуситів під невпинним бомбардуванням США - The Telegraph

Іран виводить військовий персонал з Ємену через посилення авіаударів США по хуситах, щоб уникнути прямої конфронтації. Тегеран зосереджується на загрозах від США, а не на підтримці регіональних посередників.

Новини Світу • 4 квітня, 08:55 • 10460 перегляди

США не братимуть участі у "Рамштайн": що відомо

США не візьмуть участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України. Це викликає занепокоєння щодо зміни підходу США до військової підтримки Києва.

Війна • 2 квітня, 20:19 • 10858 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

США розгорнули додаткові літаки на Близькому Сході на тлі бомбардувань Ємену та ескалації з Іраном. На авіабазу в Індійському океані перекинуто бомбардувальники B-2.

Війна • 2 квітня, 02:21 • 72343 перегляди

Гегсет зобов'язав чоловіків і жінок-військовослужбовців США проходити однакові фізичні випробування

Міністр оборони США зобов'язав усіх військових, незалежно від статі, відповідати єдиним вимогам до фізичної підготовки для бойових посад. Це доповнює існуючі стандарти.

Новини Світу • 1 квітня, 11:15 • 15490 перегляди

Китай розпочав військові навчання біля Тайваню

Збройні сили Китаю проводять масштабні військові навчання поблизу Тайваню. Метою навчань є перевірка боєготовності, блокування ключових районів та морських шляхів.

Новини Світу • 1 квітня, 00:35 • 12637 перегляди

США модернізують військові операції в Японії через загрозу з боку Китаю

США створюють нове командування для військових дій в Японії. Це робиться для посилення оборонної координації та підтримки союзників у регіоні на тлі зростаючої загрози з боку Китаю.

Війна • 31 березня, 03:38 • 12507 перегляди

Глава Пентагону Гегсет запевнив у "надійному стримуванні" військових амбіцій КНР в Індо-Тихоокеанському регіоні

Міністр оборони США Гегсет заявив про забезпечення "надійного стримування" в регіоні, включаючи Тайванську протоку, через посилення тиску Китаю. Він підтримав Японію у засудженні "агресивних" дій КНР.

Новини Світу • 30 березня, 09:15 • 41597 перегляди

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Пентагон готується до конфлікту з Китаєм через Тайвань, змінюючи стратегію. Європі доведеться самостійно захищатися від росії, оскільки США переорієнтовуються.

Політика • 30 березня, 02:37 • 116111 перегляди

Дружина голови Пентагону була присутня на закритих зустрічах, де обговорювали конфіденційну інформацію - WSJ

Дженніфер Гегсет, дружина голови Пентагону, була присутня на переговорах чоловіка з іноземними військовими колегами, де обговорювалася конфіденційна інформація. Деякі учасники зустрічей були здивовані її присутністю.

Політика • 29 березня, 16:22 • 45063 перегляди

DOGE Маска взявся за вивчення інциденту з чатом у Signal з військовими планами США

Ілон Маск і команда DOGE вивчають, як редактор The Atlantic потрапив у чат Signal про військову атаку в Ємені. Білий дім підтвердив участь Маска для підвищення безпеки комунікацій.

Новини Світу • 26 березня, 09:39 • 25339 перегляди

Військові плани Трампа потрапили до журналіста: скандал у Вашингтоні, через який Волца можуть звільнити

Редактора The Atlantic випадково додали до чату з планами ударів по хуситах. Конгрес обурений, раднику Волцу загрожує відставка через витік.

Політика • 25 березня, 08:19 • 20869 перегляди

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

У Вірджинії знайшли мертвою колишнього прокурора США Джесіку Абер. Причина смерті поки не повідомляється, поліція проводить розслідування.

Новини Світу • 23 березня, 07:47 • 239756 перегляди

Пентагон розпочав перевірку працівників на поліграфі після візиту Маска

Міноборони США розпочало розслідування з використанням поліграфа через витік інформації про зустріч Ілона Маска з Пентагоном щодо планів на випадок війни з Китаєм. Маск погрожував судом за розголошення даних.

Новини Світу • 23 березня, 05:29 • 55319 перегляди

Трамп хоче "Золотий купол", здатний захистити всю територію США - ЗМІ

Адміністрація Трампа прагне до створення системи протиракетної оборони, аналогічної ізраїльському "Залізному куполу". Проєкт "Золотий купол" потребує мільярди доларів на розробку.

Новини Світу • 22 березня, 18:42 • 30212 перегляди

Адміністрація Трампа скорочує фінансування юридичної допомоги дітям-мігрантам

Адміністрація Трампа зупинила програму, яка надавала юридичну допомогу тисячам неповнолітніх мігрантів. Контракт на 200 млн доларів було частково розірвано.

Новини Світу • 21 березня, 20:27 • 20352 перегляди

Трамп: повідомлення "абсолютно неправдиві", Маск непоінформований про секретний план щодо КНР

Дональд Трамп заперечив повідомлення ЗМІ про ознайомлення Ілона Маска із секретним планом війни з Китаєм. Він назвав інформацію NYT неправдивою, а Маска – непоінформованим.

Новини Світу • 21 березня, 18:13 • 31199 перегляди

Посадовці Пентагону стають все більш "прохолодні" до європейських колег - ЗМІ

Після обрання Трампа європейські оборонні відомства відчувають охолодження у відносинах з американськими колегами. Їм важко отримати зустрічі, а американські військові змінюють політику.

Новини Світу • 21 березня, 17:09 • 18130 перегляди