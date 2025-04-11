Дональд Трамп запропонував, щоб нелегали, які працюють в агросекторі та готельно-ресторанному бізнесі, могли повернутися до США на законних підставах. Роботодавці мають за них поручитися.
Полковницю Сюзанну Меєрс звільнили з бази Пітуффік після листа, де вона дистанціювалася від критики Данії віце-президентом Венсом. Її коментарі, що не відображали позицію бази, призвели до втрати довіри.
Американські військові зібрали боєздатний літак з пошкоджених F-35. "Франкенджет" успішно пройшов випробування та вже готовий до виконання бойових завдань.
Президент США Дональд Трамп підписав указ про перегляд експорту військового обладнання. Це має стимулювати створення робочих місць та підтримати доходи оборонних компаній.
США посилить військову присутність в західній частині Тихого океану за допомогою бойових дронів Replicator. Програма лишається ключовим напрямом Пентагону.
США посилюють співпрацю з Панамою для захисту каналу від загроз Китаю. Китай розкритикував заяви США, звинувативши їх у гегемонізмі та прагненні контролювати канал.
США поки не ухвалили рішення про виведення до 10 000 військових зі Східної Європи. Польські лідери запевняють, що мова йде лише про передислокацію американських частин.
Адміністрація Трампа планує масштабний військовий парад у Вашингтоні 14 червня. Захід приурочений до 79-го дня народження президента та 250-річчя Армії США.
США переміщує військову техніку та персонал з Ясьонки в Польщі, але допомога Україні продовжиться. Рішення прийнято для оптимізації операцій та підтримки партнерів.
Пентагон розглядає можливість виведення до 10 000 військових зі Східної Європи. Це викликає занепокоєння, що США покидають союзників на тлі загрози від рф.
Адміністрація Трампа затвердила оборонний бюджет США близько 1 трильйона доларів. Міністр оборони зазначив, що це найбільший бюджет для військових.
Міністр оборони Фінляндії закликав НАТО мати чіткий план дій у разі виведення військ США з Європи, щоб уникнути вікна можливостей для агресії Росії. Він наголосив на координації з ініціативами ЄС.
Митна програма Трампа може заплутати глобальні ланцюги постачання, що ускладнить виробництво зброї та міжнародні зусилля з протидії Китаю. Це завдасть удару по галузі озброєнь та відносинам з союзниками.
Іран виводить військовий персонал з Ємену через посилення авіаударів США по хуситах, щоб уникнути прямої конфронтації. Тегеран зосереджується на загрозах від США, а не на підтримці регіональних посередників.
США не візьмуть участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України. Це викликає занепокоєння щодо зміни підходу США до військової підтримки Києва.
США розгорнули додаткові літаки на Близькому Сході на тлі бомбардувань Ємену та ескалації з Іраном. На авіабазу в Індійському океані перекинуто бомбардувальники B-2.
Міністр оборони США зобов'язав усіх військових, незалежно від статі, відповідати єдиним вимогам до фізичної підготовки для бойових посад. Це доповнює існуючі стандарти.
Збройні сили Китаю проводять масштабні військові навчання поблизу Тайваню. Метою навчань є перевірка боєготовності, блокування ключових районів та морських шляхів.
США створюють нове командування для військових дій в Японії. Це робиться для посилення оборонної координації та підтримки союзників у регіоні на тлі зростаючої загрози з боку Китаю.
Міністр оборони США Гегсет заявив про забезпечення "надійного стримування" в регіоні, включаючи Тайванську протоку, через посилення тиску Китаю. Він підтримав Японію у засудженні "агресивних" дій КНР.
Пентагон готується до конфлікту з Китаєм через Тайвань, змінюючи стратегію. Європі доведеться самостійно захищатися від росії, оскільки США переорієнтовуються.
Дженніфер Гегсет, дружина голови Пентагону, була присутня на переговорах чоловіка з іноземними військовими колегами, де обговорювалася конфіденційна інформація. Деякі учасники зустрічей були здивовані її присутністю.
Ілон Маск і команда DOGE вивчають, як редактор The Atlantic потрапив у чат Signal про військову атаку в Ємені. Білий дім підтвердив участь Маска для підвищення безпеки комунікацій.
Редактора The Atlantic випадково додали до чату з планами ударів по хуситах. Конгрес обурений, раднику Волцу загрожує відставка через витік.
У Вірджинії знайшли мертвою колишнього прокурора США Джесіку Абер. Причина смерті поки не повідомляється, поліція проводить розслідування.
Міноборони США розпочало розслідування з використанням поліграфа через витік інформації про зустріч Ілона Маска з Пентагоном щодо планів на випадок війни з Китаєм. Маск погрожував судом за розголошення даних.
Адміністрація Трампа прагне до створення системи протиракетної оборони, аналогічної ізраїльському "Залізному куполу". Проєкт "Золотий купол" потребує мільярди доларів на розробку.
Адміністрація Трампа зупинила програму, яка надавала юридичну допомогу тисячам неповнолітніх мігрантів. Контракт на 200 млн доларів було частково розірвано.
Дональд Трамп заперечив повідомлення ЗМІ про ознайомлення Ілона Маска із секретним планом війни з Китаєм. Він назвав інформацію NYT неправдивою, а Маска – непоінформованим.
Після обрання Трампа європейські оборонні відомства відчувають охолодження у відносинах з американськими колегами. Їм важко отримати зустрічі, а американські військові змінюють політику.