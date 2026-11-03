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США готують запит у НАТО збільшити внески на поставки зброї Україні - Bloomberg

Київ • УНН

 • 10182 перегляди

США можуть уже цього місяця попросити союзників збільшити фінансування PURL. Дефіцит коштів для схвалених пакетів зброї становить близько $2 млрд.

США готують запит у НАТО збільшити внески на поставки зброї Україні - Bloomberg

США планують звернутися до союзників по НАТО з проханням про збільшення фінансування ключової програми поставок зброї Україні. Про це з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням, повідомляє Bloomberg, вказавши, що це свідчить про те, що оборонна підтримка України з боку США продовжується, пише УНН.

Деталі

За словами джерел, "запит щодо збільшення фінансування у межах PURL НАТО може надійти вже цього місяця ".

Вони сказали, що "США вже сигналізували деяким союзникам, що вони попросять гроші". Не було одразу зрозуміло, скільки грошей шукають США, але джерела сказали, що "існує дефіцит фінансування у близько 2 мільярдів доларів для пакетів озброєння, які вже були схвалені".

Вони сказали, що "США продовжують постачати зброю навіть до того, як союзники надали гроші для її оплати, і дефіцит може зрости, якщо Пентагон вирішить здійснити більше поставок".

Ініціатива PURL є наріжним каменем зусиль НАТО щодо зміцнення оборони України, дозволяючи союзникам оплачувати американську зброю, яка потім надсилається Україні. Попередні поставки включали важливі засоби протиповітряної оборони та інше військове обладнання.

"Новий фінансовий поштовх свідчить про те, що Пентагон не дозволив гарячій риториці між Вашингтоном і Києвом перешкодити вирішальній ролі, яку американські оборонні компанії відіграють у постачанні зброї Україні", зазначає видання. "США навіть продовжували постачання зброї Україні, коли фінансування союзників відставало від темпів поставок США", повідомили джерела.

"Розрив між оборонною допомогою та коментарями Трампа створив плутанину серед союзників США, а часом ускладнив переконання союзників платити за нову зброю, особливо враховуючи, що європейці стають обережними щодо фінансування війни, яка триває вже п'ятий рік", кажуть деякі джерела. Кілька ключових європейських країн, включаючи Іспанію, Францію та Італію, також проводять вибори цього або наступного року.

"Минулого місяця США погрожували припинити постачання PURL у відповідь на українські удари по російській енергетичній інфраструктурі", за словами знайомих осіб. "Погроза не була виконана, і програма продовжувала діяти", повідомили джерела.

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Окремо від ініціативи PURL, Державний департамент США у п'ятницю схвалив продаж Україні ракет для Patriot на 2,1 мільярда доларів, що було оплачено за рахунок пожертвувань Канади, Німеччини, Норвегії та Європейського Союзу. Такі продажі, зазначає видання, зазвичай проходять роки від схвалення до постачання зброї.

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Юлія Шрамко

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